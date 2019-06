Recursos humanos realmente humanos

En los últimos años los cambios en el área de recursos humanos (RR HH) de las empresas han irrumpido con fuerza. Lo han hecho en el nombre mismo y en las funciones que desempeñan. Los departamentos de recursos humanos ya no se llaman así. Ahora tienen denominaciones como talento y personas o cultura y personas, entre otras. El trabajo de un director de recursos humanos también ha cambiado. Se ha hecho más complejo. Tiene que atraer el talento y retenerlo, conectar las necesidades estratégicas de las empresas con las personas que lo van a hacer posible. Y todo esto lo tiene que hacer sacando partido de las nuevas tecnologías.

Las escuelas de negocios y universidades que organizan los cursos más valorados en este campo no viven ajenas a estos cambios y ya los han integrado en sus programas. El curso decano de recursos humanos de los aquí analizados (celebra su 50ª edición el próximo septiembre), el máster en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo en ESIC, ha incorporado estas novedades en un programa que tiene un 100% de colocación entre sus alumnos universitarios y del 95% en el executive. Su director, Carlos Alberto Pérez, las resume en cuatro puntos. "Sensibilidad, sensibilidad y sensibilidad" es el primero, asegura, y cree necesario trasladar esa sensibilidad a toda la compañía. El segundo sitúa a los recursos humanos de la empresa como un grupo que "debe ser muy estable y muy metido en las estrategias de la empresa". En el tercero los define como "una inversión, no como un coste", y añade que "en cada operación debe demostrar que hay un retorno de esa inversión". Y, por último, menciona la transformación digital, de forma que "cada una de las funciones y áreas de conocimiento de los recursos humanos deben contar con estas herramientas".

La experiencia que proporcionan 24 años formando a personas en estas actividades está también detrás del máster en Recursos Humanos que organiza el Centro de Estudios Garrigues. Su directora, Vanessa Izquierdo, resume el interés que despiertan estos estudios en una frase: "Atendemos muy bien lo que buscan las empresas", y añade que otra clave es "la orientación superpráctica de unos estudios donde los cambios que se producen se adaptan enseguida". Con una empleabilidad máxima de sus alumnos, el máster está muy orientado a formar futuros directivos en recursos humanos. "Todos los alumnos tienen una carrera profesional posterior muy buena", señala Izquierdo.

Doble recorrido

Otro aspecto por el que sobresale este curso es el doble recorrido que hace su programa. "Uno completo y generalista y otro específico en gestión de la compensación y de los beneficios, o sea, una correcta estrategia de cómo pagar a la gente", dice su directora. El objetivo es lograr "unos sueldos competitivos respecto al mercado y equitativos dentro de la propia empresa", complementado con una "estrategia fiscal beneficiosa para el trabajador y la compañía", finaliza. De un departamento de recursos humanos cuelgan diferentes oficios, cada cual remunerado de forma diversa. Según el informe de InfoJobs de 2018, el salario bruto medio anual para un júnior en el área de recursos humanos se situó en 20.620 euros. El más alto, en prevención de riesgos (23.742 euros), y el más bajo, en selección de personal (18.800 euros). El año pasado se publicaron en Info­Jobs 36.361 puestos, un 24,5% más de vacantes de empleo para este sector, que busca directivos y mandos intermedios (responsables de desarrollo y administración) y técnicos, por ejemplo de formación, de selección, de compensación y beneficios, de desarrollo, especialista en nóminas, de administración y personal, de prevención de riesgos laborales.

No solo el dinero atrae a los estudiantes. Para Luigi Stirpe, jefe de estudios del máster en Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Carlos III, que se imparte completamente en inglés (Human Resources Management), hay "tres elementos que lo diferencian y que le dan prestigio". "Es un programa internacional completamente en inglés, con lo que atrae a estudiantes de otros países", dice. A esto se suma que los estudiantes pueden cursar la mitad del máster en la London Southbank University de Londres o en el Instituto de Gestión Social de París. Además, "es el único entre las universidades públicas que tiene la acreditación internacional de la Association to Advance Collegiate Schools of Business (Aacsb), la más importante internacionalmente", observa Stirpe. Por último, "ofrece una formación muy competitiva en la que se mezclan profesores con amplia experiencia en el mundo profesional y otros en el ámbito académico", asegura el jefe de estudios. Unos estudios que en su origen suelen ser fundamentalmente Psicología y Administración y Dirección de Empresas.

Pilar Rojo, directora del Centro de Recursos Humanos de la Escuela de Negocios del Instituto de Empresa (IE), prefiere que procedan de un doble grado en Psicología y Negocios o bien en Derecho y Negocios. Para Rojo, "lo que se busca ahora es una persona que tenga una visión estratégica, en la que se alineen los conocimientos de los recursos humanos con una mirada sobre el negocio". Su programa "vincula la dirección de personas a las estrategias de empresas. Éstas deben adaptarse al entorno cambiante al que impactan las nuevas tecnologías". "Ser uno de los profesionales más cotizados", supone en palabras de Rojo, convertirse en una persona "con pensamiento estratégico, gran capacidad de comunicación e influencia, de organización de trabajo y de equipos humanos, habilidad para solucionar conflictos y tomar decisiones para gestionar trabajadores diversos en entornos muy cambiantes e incluso inciertos". En definitiva, "pasar de ser un gestor de carreras a un gestor de experiencias".