Por qué los bolsillos son el elemento más importante del traje del futuro

El hombre de hoy en día tiene una relación tortuosa con sus pertenencias. Especialmente con sus gadgets: la revolución tecnológica que debía emanciparnos del espacio-tiempo y permitirnos hacer casi cualquier cosa casi cualquier sitio ha venido acompañada por un pequeño ejército de aparatitos, auriculares, cargadores, baterías portátiles, fundas y conectores sin los que el varón contemporáneo se siente solo y desamparado. En caso de crisis, la moda responde, y en la edición más reciente de Pitti Uomo, la feria de indumentaria masculina más importante del sector, los bolsillos se multiplican como esporas y las prendas se convierten en artículos de viaje.

Este asistente a la feria Pitti Uomo 96 (Florencia) combate el calor con una chaqueta ligera, de lino y con compartimentos aptos para varios ‘gadgets’.

En Sease, la firma de moda náutica de lujo fundada por Franco Loro Piana, una comercial me enseña una preciosa chaqueta técnica de lino cuyo bolsillo frontal custodia un bolsillo interno a través del que (¡sorpresa!) se puede acceder a un bolsillo adicional. El nuevo estándar de la moda masculina ya no es el traje clásico, sino el traje multiusos, el traje de viaje o, para simplificar, el traje utilitario con tantos compartimentos secretos como el escritorio de James Bond. No es extraño que Paul Andrew, el director creativo de Salvatore Ferragamo, haya trasladado el espíritu del pantalón cargo a chaquetas ligeras llenas de bolsillos frontales que recuerdan a chalecos de pesca, pero con proporción, armonía y tejidos de lujo. O que Clare Waight Keller, en Givenchy, reivindique precisamente el pantalón cargo como la solución al problema del que acabamos de hablar: ¿dónde coloco el móvil?

La colección de moda masculina de Salvatore Ferragamo primavera/verano 2020 incluye pantalones cargo lujosamente rediseñados.

No es una cuestión baladí. Los parroquianos más célebres de la Fortezza da Basso, el recinto que alberga la feria, son los peacocks, hombres de todas las edades con oficios que oscilan entre la sastrería de precisión y las oposiciones a influencer, que se pasean por la feria con trajes de tres piezas, sombreros clásicos, zapatos de cordón y gafas de sol vintage. El traje de tres piezas se inventó antes que los móviles, así que no previó un espacio para el Smartphone, y algunos diseños son tan entallados que resulta imposible encajar el susodicho gadget en el bolsillo del pantalón o la chaqueta. Así que estos trajeados se pasan el día con el móvil en la mano y lo consultan entre flash y flash, ignorando que el traje del mañana no será restrictivo, sino flexible. Y que la feria da sobrados motivos para ello.

Paul Andrew ha imaginado un sofisticado chaleco multibolsillos en la colección primavera / verano 2020 de Salvatore Ferragamo, presentada en Pitti Uomo 96.

Brunello Cucinelli, por ejemplo, ha presentado una americana ligerísima, que no se arruga y que sienta como un guante. La clave está en el tejido, elaborado con nailon y elastán tejido con la misma técnica que se emplea para fabricar seda. Es tecnología punta con solapa de pico, que es una buena descripción del ideal al que aspira la moda masculina en general y Pitti Uomo en particular. En Herno, otro puntal del nuevo lujo utilitario made in Italy, han comenzado a producir sus propios tejidos, y sus ligerísimos abrigos, llenos de bolsillos, compartimentos termosellados y ranuras cortadas con láser, lucen ahora algodones, linos y lanas que aportan calidez a una de las firmas más precisas del mercado. El traje de hoy, definitivamente, es así: útil y proporcionado. Es decir, bien diseñado.

Cuando salgo del pabellón central de la feria me cruzo con un grupo de modelos adolescentes de excursión por la feria en su tiempo libre (los desfiles suelen comenzar por la tarde). Muchos de ellos llevan prendas de algunas de las firmas que han desfilado. Desde luego, han sabido elegir: camisetas amplias, cortavientos con bolsillos inmensos, pantalones de skaters y mochilas en las que cabe el cargador, la batería portátil, la tableta e incluso unos auriculares de esos que tienen cancelación de ruido. Pasan en fila ante los peacocks con trajes de cuadro ventana presumiendo sin darse cuenta de su mayor privilegio: llevar las manos libres. Y pienso que es posible que en enero, cuando volvamos a vernos, algunos de estos caballeros hayan previsto algún bolsillo de más en sus preciosos trajes clásicos. Si no lo hacen por comodidad, al menos lo harán por la tendencia.

