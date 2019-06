Isabel Pantoja cuenta lo que nunca contó de su amor por ‘Paquirri’

Isabel Pantoja ha caído en el embrujo de Honduras, donde se encuentra participando en Supervivientes, el reality de Telecinco.. Después de ocho semanas en la isla, tras varios amagos de abandonar por puro agotamiento mental y físico, la cantante se ha abierto a una de sus compañeras de concurso, la presentadora Mónica Hoyos, y ha hablado de sus recuerdos más íntimos sobre su amor por Francisco Rivera Paquirri.

La historia de amor que fascinó a España por el modo trágico en el que acabó –la muerte del torero después de ser corneado por el toro Avispado en la plaza de Pozoblanco– y los componentes de antología patria que significó su unión –el matrimonio del torero del momento con la tonadillera más famosa– ha revivido en boca de su protagonista, normalmente reacia a hablar sobre este tema.

Isabel Pantoja desveló que a ella lo taurino ni le gustaba mucho entonces ni tampoco ahora, pero acudió a la corrida de toros en la que conoció a Paquirri invitada por el también torero José Mari Manzanares que formaba parte del cartel junto a Rivera. "Cuando se colocó la montera y giró la cabeza y se cruzó esa mirada, no te puedo ni explicar lo que se me pasó por el cuerpo", dijo la cantante sonriendo a su compañera de concurso en referencia al momento en que sus ojos se cruzaron por primera vez con los de Francisco Rivera. Después de la faena, ella iba a abandonar la plaza pero fue el fotógrafo Manolo Gallardo quien le dijo que no se podía ir sin conocer a Paco y que él se lo presentaría. "Me quedé en la puerta felicitándole por la faena. Estaba recién duchado, con esos ojos, y tenía una foto de sus niños en las manos", explicó la cantante. "Me dijo, 'si eres la Pantoja'. Y yo le contesté: 'Si no te importa, mejor Isabel". Isabel Pantoja explicó que hablaron de los hijos del torero, Fran y Cayetano, y que ella le dijo que les conocía por una amiga común.

El resto corrió a cargo del torero que consiguió enterarse de quien era el representante de la cantante y se presento ante él diciéndole: 'Quiero la lista de todas las galas en las que va a actuar Isabel y quiero ir'. Y así la cortejó durante un año, de concierto en concierto, hasta que en la sala Windsor de Madrid, él se lanzó a darle a ella su primer beso cuando estaban en el camerino, un casto gesto de cariño en la cabeza.

Isabel Pantoja con su hija, Isa Pantoja, en Sevilla el pasado mes de marzo. GtresOnline

"Yo le llamaba gordo y él a mí princesa, 'princes'. Y sí, era muy celoso. Era tal la felicidad... eran tan perfecto todo. Pero la felicidad completa no se puede tener mucho tiempo. Es la persona que más he amado en mi vida", afirmaba una nostálgica Isabel Pantoja recordando al que fue su marido durante menos de año y medio.

También contó cómo se enteró de la noticia de su muerte: "Estaba en mi casa, esperando la llamada de siempre cuando acababa de torear. Me partió en dos. Era el mejor padre, el mejor amigo, el mejor torero, el mejor todo... La persona a la que más he querido en mi vida". Tras sonreír pícaramente cuando Mónica Hoyos le preguntó si había buena química sexual entre ellos, la tonadillera también afirmó: "Así no podré querer más a nadie. Me moriré siendo su viuda. Mi sitio está donde esté él". La cantante también detalló que las parejas que ha tenido posteriormente, han sabido que esto es lo que ella sentía: "Nunca me casaré con nadie", afirmó rotunda.

También explicó que Paquirri se llevaba muy bien con su madre, doña Ana, y con su hermano Agustín. Y que ella quería mucho a los hijos del torero: "Los he querido siempre, muchísimo porque eran de una persona a la que yo amaba". Y respecto a la muerte del que ha sido su único marido, 38 años después de su desaparición solo atinó a decir: "No se supera jamás. Yo estuve enfadada con el mundo muchos, muchísimos años". La viuda de España, sigue anclada de alguna manera al amor que le dio ese trágico título.