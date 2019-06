8

Rosa Colina y su hija Cristina se han enfrentado no solo a su diagnóstico, sino también a los prejuicios sociales por su apariencia física. Cristina, de 17 años, padece de Talasemia mayor, Lupus ertematoso sistémico y Hepatitis C, por lo que debe realizarse transfusiones cada 21 días. "El 24 de diciembre del año pasado íbamos caminando y venía un grupo de jóvenes. Escuché como uno le decía al otro: 'Mira tiene sida'. Eso fue devastador para mí porque no tengo sida y no voy a contagiar a nadie, más bien ellos me contagian a mí", explica Cristina.