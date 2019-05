La maldición de James Bond: ahora se lesiona Daniel Craig

La nueva película de la saga de James Bond parece estar gafada. Después de que Danny Boyle decidiera abandonar la dirección de la cinta y el protagonista, Daniel Craig, anunciara que se trata de su última interpretación como agente secreto, ahora el rodaje se ha visto paralizado, precisamente por este último, Daniel Craig. El actor que ha dado vida en las últimas películas a James Bond se ha lesionado en plena grabación y el rodaje se ha tenido que posponer.

Según apuntan algunos medios británicos como Daily Mail o The Sun, el actor, de 51 años, se torció un tobillo durante una de las escenas el pasado fin de semana y, de momento, el rodaje ha sido cancelado. “Estaba corriendo cuando resbaló y cayó. Tenía mucho dolor y se quejaba de su tobillo”, asegura una fuente a The Sun.

No es la primera vez que Craig se lesiona debido a las escenas de acción de estas películas. En 2015, durante la grabación de Spectre, el intérprete británico tuvo que operarse la rodilla después de haber sufrido varias lesiones. Craig se hizo daño en la rodilla cuando filmaba una escena de acción en los Alpes austríacos, lesión que se agravó cuando un mes después grababa un tiroteo en los estudios Pinewood, a las afueras de Londres. Antes, en Quantum of Solace se hizo daño en una muñeca y en Skyfall en la pierna.

ampliar foto Daniel Craig en una de las escenas de la película 'Quantum of Solace'. cordonpress

Bond 25, el título provisional de la nueva película de la saga, ha estado en el punto de mira desde el principio. En agosto del año pasado, el oscarizado director de cine Danny Boyle decidió abandonar la dirección por “diferencias creativas” con sus productores. Un anuncio que llegó cinco meses después de que él mismo afirmara que ya estaba trabajando en el nuevo guion de la franquicia y que esperaba comenzar pronto el rodaje.

Finalmente, el rodaje de la cinta, cuyo estreno está previsto para noviembre de este año, arrancó el pasado mes, cuatro años después del lanzamiento de la anterior película de Bond, Specter, y el guion está siendo reescrito por un comité formado por los creadores Cary Joji Fukunaga, Phoebe Waller-Bridge y el propio Craig. El reparto, encabezado por Craig, Naomie Harris, Lea Seydoux, Lashana Lynch y la española-cubana Ana de Armas, se presentó en Jamaica el pasado abril, ahora ha regresado a Europa y se ha unido al elenco Rami Malek, Ralph Fiennes y Ben Whishaw.