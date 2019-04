Peter Dinklage: así es la vida privada del actor más carismático de ‘Juego de tronos’

El 11 de junio de 1969 los padres de Peter Dinklage -Tyrion Lannister en Juego de tronos- tuvieron dos opciones: asumir la acondroplasia que padecía su hijo recién nacido como una enfermedad que le incapacitaría de por vida o hacer como si esta no existiera. No les costó demasiado decantarse. El matrimonio (un vendedor de seguros y una profesora de música) decidió pasar por alto el enanismo de su hijo. Por ejemplo: nunca bajaron las cosas de las estanterías más altas para que su hijo tuviera más fácil acceder a ellas. No era sadismo. Era cuestión de fe. Su familia esperaba que el actor acabara alcanzándolas por sí mismo, como un niño cualquiera.

El actor mide 44 centímetros menos que la media de los hombres españoles: 1,34 metros frente a los 1,78 nacionales. "Nunca hablé de mi estatura con mi familia. No había nada que explicar. Es como tener que explicar tus manos. Creces con ello, es parte de ti, no es algo que aparece de repente una noche, como por ejemplo una enfermedad", reconoció Dinklage durante una entrevista en profundidad que concedió a Rolling Stone. Sin embargo, confiesa que enfrentarse a sus circunstancias no siempre fue indoloro. "Recuerdo verme en una grabación de una función del colegio y pensar: 'Vaya, soy mucho más bajo que el resto de los niños'. Fue descorazonador".

Peter Dinklage y su mujer Erica Schmidt durante una fiesta de HBO celebrada en 2013. Foto: Getty

Su interés por el mundo del espectáculo le llegó temprano. A los seis años, comenzó a organizar funciones en casa junto a su hermano mayor. Los hermanos montaban baterías con latas de atún y tocaban en el sótano el disco de los Who Quadrophenia. "Hacíamos todo el disco y vendíamos entradas. Poníamos los altavoces bocabajo en el suelo de arriba para que la música sonara a través del techo", declara el actor a la revista. Durante sus años universitarios -se graduó en teatro- Dinklage confiesa que fumaba un montón de marihuana, vestía de negro y escuchaba grupos de rock alternativo como Dinosaur Jr. o los Pixies.

Los esfuerzos de sus progenitores por naturalizar el problema genético de su hijo terminaron por forjar en Dinklage (Nueva Jersey, EE. UU., 1969) una personalidad arrolladora. Si su enanismo le brindó la oportunidad de interpretar al personaje más carismático de la ficción televisiva más rotunda de la última década, Juego de tronos, su labia le ha convertido en un auténtico seductor sin necesidad de encajar en los cánones sociales preestablecidos. "Durante una cena miré a mi alrededor y vi que todas las mujeres, incluida la mía, estaban concentradas en sus palabras, hechizadas", confiesa David Benioff, cocreador de la serie de HBO que acaba de estrenar su octava y última temporada. Cualidad que su mujer, la directora de teatro Erica Schmidt (Estados Unidos, 1975), ratifica: "A Peter le encanta flirtear y lo hace muy bien. Últimamente las mujeres han estado casi lamiéndole la cara".

El actor interpretando a Tyrion Lannister, el personaje de 'Juego de tronos' que le ha convertido en una celebridad.

Emilia Clarke, madre de dragones, la que no arde y rompedora de cadenas, aka Daenerys Targaryen en Juego de tronos, corrobora las palabras de la esposa del actor. “Su encanto es irresistible. Una vez, mi madre, que es muy inglesa, fue a verme al rodaje de la serie y nunca la había visto sonrojarse tanto como cuando se puso a hablar con Peter. Su ingenio es más agudo que el de Tyrion”.

El propio Dinklage, que no es ajeno a sus aptitudes, explica en una entrevista a la revista XL Semanal su éxito con el sexo femenino: "Las mujeres se suelen sentir atraídas por hombres que tienen confianza en sí mismos. Confianza y sentido de humor. Eso me ha venido bien, la verdad. Sin duda me dio mis oportunidades".

El intérprete del éxito de HBO es consciente de que la serie ha supuesto un antes y un después para los actores que, como él, padecen acondroplasia. "Antes de que apareciera mi personaje en Juego de Tronos las personas de mi estatura no interesábamos a ningún productor", ha afirmado.

El actor paseando con su hija mayor (nunca ha desvelado su nombre aunque los medios se refieren a ella como Zelig) por los alrededores de su casa en 2014. Foto: Getty

Dinklage se casó con Schmidt en secreto en Las Vegas en 2005, antes de que el éxito de Juego de tronos se instalara en su vida. “Tuve que ir a la ciudad para participar en un evento benéfico y, ya que estábamos ahí, decidimos hacerlo. Fue un poco solitario. Tenemos un vídeo en VHS de la boda que nadie verá nunca porque lo enterramos dentro de una caja”, confesó a The New York Times. La pareja tiene dos hijos (un de seis años y otro de dos) y desde 2012 vive alejada del mundanal ruido (y de la enorme atención mediática que les persigue) en una zona rural a las afueras de Nueva York. Dinklage es de los pocos estadounidenses de una serie que copan los actores británicos.

Precisamente conduciendo por las calles de su urbanización finge ser Ryan Gosling motivado por la banda sonora de Drive -película protagonizada por Gosling- que se pone en el coche. "Como esto no es Los Ángeles [ciudad donde se rodó Drive], no funciona tan bien", comentó con sorna el actor a Rolling Stone. El hombre que da vida a Tyrion Lannister confiesa que a veces se sorprende preguntándose a sí mismo si Ryan Gosling actuaría de tal o cual manera mientras realiza tareas cotidianas como comprar una sierra mecánica para cortar las ramas de los árboles de su jardín.

“Tyrion es el personaje al que todos quieren. Creo que es obvio que él está del lado de los buenos. Hasta cuando mata a su padre, inmediatamente entiendes por qué”, explica Nikolaj Coster-Waldau, que interpreta a su hermano, Jamie Lannister, en la aclamada serie. ¿Exagera Nikolaj? Que Tyrion sea el personaje favorito del expresidente de EE.UU., Barack Obama, parece indicar que el hombre que da vida al único Lannister manco solo pone en palabras lo que la mayoría de los fans sienten.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.