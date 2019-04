Monica Bellucci: “La verdadera belleza es un estado mental”

“Tengo casi 53 años y sigo trabajando, así que no creo que se trate solo de belleza”, decía Monica Bellucci a este periódico durante su visita en septiembre de 2017 al Festival de Cine de San Sebastian. La actriz italiana de espléndido físico, defiende un oficio en el que lleva luchando más de 25 años. Ahora, ya cumplidos los 54, sostiene: "La belleza puede ayudar, pero la verdadera belleza es un estado mental. Si no eres hermosa por dentro, es difícil estarlo por fuera".

La actriz y exmodelo hace trizas el manido tópico de que una mujer no puede ser bella pasados los 50 años y deja definitivamente caduco el chiste de que, a partir de esa edad, uno solo debe desnudarse por prescripción médica, por si a alguien le quedaban dudas tras sus espectaculares fotos sin ropa en una piscina publicadas por Paris Match que incendiaron las redes.

"Creo que ahora la vida es mucho más larga, para hombres y para mujeres, y tenemos por delante mucho más tiempo. La belleza no es una cuestión de edad, hay mujeres bellas en todas las edades. Y cuando pasa la juventud, hay otro tipo de belleza que es mucho más interesante para mi". contaba a este periódico cuando estrenó On the Milky Road,en México.

Actress Monica Bellucci y Nicolas Lefebvre. GTRESONLINE

Bellucci ha mostrado que no tiene reparos en desnudarse en un rodaje si el guion lo exige: “Vengo del mundo de la moda y las mujeres que venimos de ahí tenemos una relación especial con nuestro cuerpo. Quizá somos más libres”, ha expresado la actriz, que se ha referido a una de las secuencias finales de En la vía láctea, donde aparece caminado sin ropa por un túnel. “Cuando veo el desnudo de una gran actriz no pienso en su desnudez, solo pienso en lo bien que lo hace, en cómo utiliza su cuerpo para dar vida al personaje. No veo la desnudez, veo lo que hay detrás”.

Se ha posicionado activamente sobre las cuestiones que afectan a las mujeres. "El machismo está por todas partes”, señala la actriz, que piensa que aunque el mundo esté en “manos de los hombres” la reacción adecuada no es el enfrentamiento. “Las cosas están mejorando y las mujeres ahora comprendemos nuestro poder y creatividad”.

La actriz es madre de dos hijas, Leonie, de 8 años, y Deva, de 13, fruto de su relación con el también actor Vincent Cassel del que se separó. “Son pequeñas y por eso no hablo de mi vida privada. No voy a decir si estoy soltera o no”. Según publicó la revista Voici, Monica conoció en verano del año pasado a un artista y escenógrafo de 36 años llamado Nicolas Lefebvre y el flechazo fue instantáneo. Al igual que la famosa estrella, él también tiene una niña, en su caso de seis años. Por otro lado, en marzo Tina Kunakey, la nueva pareja de Vincent Cassel, anunció a través de sus redes sociales que han sido padres de una niña a la que han llamado Amazonie.

El misterio es parte de su personalidad como lo es su belleza, su inteligencia o su estilo, clásico con un cuerpo que puede lucir a los mejores modistos lo que la ha llevado a ser musa de alguno de ellos. “Trabajar con Domenico y Stefano [Dolce&Gabbana] no es trabajo”, explica de la firma de la que es imagen. “Comencé con ellos como modelo cuando también eran jóvenes y hemos crecido juntos”, añade.