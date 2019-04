Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau confirman su relación en un vídeo

Solo les han hecho falta siete segundos para confirmar algo de lo que se lleva seis meses hablando. Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau están juntos y ya no solo no se esconden, sino que se muestran pública y abiertamente en sus redes sociales. Ahora han pasado las vacaciones de Semana Santa juntos y se lo han querido mostrar a todos sus seguidores.

En un vídeo corto que colgó el domingo para sus 1,8 millones de seguidores de Instagram, la cantante de Operación Triunfo, de 19 años, aparece sentada en el asiento del copiloto de un coche que conduce Miguel Bernardeau, de 21. Los dos aparecen moviéndose y riendo al ritmo de una canción cuya coreografía van marcando con las manos. La pareja transita por un paisaje que parece playero; de hecho, Ocaña explica en un texto que acompaña la imagen: "Por cierto, me he quemado (aunque me he puesto crema)". Un día antes, la cantante catalana publicaba una foto suya en la playa en bañador.

El vídeo, de siete segundos, lo ha llevado Bernardeau a su perfil de Instagram, también con nada menos que 1,9 millones de seguidores. Él, que trata de ser incluso más discreto que ella en sus redes, había publicado días antes imágenes suyas haciendo surf y en las playas de Canarias, tanto solo como con amigos, pero hasta el momento nunca junto a Aitana.

La pareja lleva saliendo junta desde el pasado otoño. En noviembre se filtraron las primeras imágenes de ellos; entonces, Aitana salía de la casa del actor de Netflix. Había acudido a comer junto a la familia del actor, que es hijo del productor Miguel Bernardeau y la actriz Ana Duato, y trató de pasar desapercibida llevando un casco de moto. Entonces ambos insistían en que lo suyo era, simplemente, amistad.

Sin embargo, con el paso de los meses su relación se ha ido asentando y se han ido dejando ver con más asiduidad. Varias publicaciones les han sacado besándose en público o saliendo con amigos. De hecho, fue la propia Ana Duato, madre del actor, quien confirmó la relación de los jóvenes. "¿Qué te parece la novia que tiene tu hijo?", le preguntaron en un evento. "Tienen que contestar ellos. Aitana es divina, no se puede decir otra cosa, me encanta". "¿A tu hijo lo ves feliz?", le volvieron a preguntar. "Mi hijo está feliz, por su momento profesional y personal".

Hasta hace pocos meses, Bernardeau era un joven prácticamente anónimo. Sin embargo, su participación en Élite, uno de los grandes éxitos internacionales del año en la plataforma Netflix, ha hecho que su popularidad aumente de forma exponencial y que sus redes hayan pasado en semanas de tener 30.000 seguidores a cerca de dos millones.

Por su parte, a Aitana la popularidad le llegó de repente gracias a su paso por Operación Triunfo 2017, donde quedó como segunda clasificada. Allí su vida personal también salió a la palestra, ya que al acabar el concurso dejó a su novio, Vicente, por otro de los participantes de la edición, Luis Cepeda. Su mediática relación apenas duró tres meses.