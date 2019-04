Siete libros para reír y aprender jugando esta Semana Santa

Llega el momento en el que uno se pregunta: "¿qué me está pasando?" Es una nueva emoción que no se sabe describir ni nombrar. ¿Está tu cara de color rojo y no te atreves a mirar a los ojos porque has dicho una mentira? Eso que sientes es la vergüenza. ¿Y si estás deseando ver a una persona pero cuando estás con ella no te salen las palabras? Por la noche te imaginas conversaciones y ahora te quedas muda. ¿Por qué? "¿Qué me está pasando?" de Marc Parrot explora las emociones en forma de canción (CD incluido) que invitan a explicarlas y a expresarse con sinceridad. Un buen título para continuar identificando y gestionar bien las emociones.