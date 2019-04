Roma, el plan no tan discreto de la reina Letizia con sus hijas en Semana Santa

La agenda de la Casa Real, que se puede consultar de forma pública, es clara: no hay actos oficiales durante esta semana. Eso significa que no va a haber apariciones de los Reyes actuales ni de los eméritos y, por tanto, que pueden estar en casi cualquier lugar. Por esto no es de extrañar que al coincidir con las vacaciones de Semana Santa los Reyes quieran hacer un viaje privado. En este caso, el destino elegido ha sido Roma.

La reina Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, viajaron el viernes hasta la capital romana, según ha informado Vanitatis. Tanto la Reina como la Infanta y la princesa de Asturias —y sin Felipe VI— fueron vistas tomando un vuelo desde Barajas, como han contado distintos testigos que viajaban en el mismo. En vez de usar un vehículo privado para sus vacaciones personales, decidieron optar por un avión de línea regular de Iberia y viajaron en clase business. Según los testigos, vestían de modo informal y con gorras, por lo que pasaron prácticamente desapercibidas.

La Reina y sus hijas no facturaron por los cauces habituales y accedieron directamente al aparato. Además, fueron las primeras en abandonar el avión. Según este mismo medio, doña Letizia trató de mantener su anonimato e incluso preguntó a un joven si le estaba haciendo fotos con su teléfono móvil. Al saber que no era el caso, se disculpó con él.

Casa Real no da información sobre actos privados de la familia real que no estén en la agenda y, por tanto, no se pronuncia acerca de este viaje. Aunque en ocasiones han salido a la luz supuestas escapadas de doña Letizia, normalmente acompañada de una de sus hijas o de las dos, desde Zarzuela nunca se confirman. En este caso, esta escapada durará como máximo hasta el próximo fin de semana. El domingo se celebra en Palma de Mallorca la tradicional Misa de Pascua, a la que previsiblemente acudirán los reyes y sus hijas, así como los reyes eméritos. Fue en esa ocasión, en 2018, cuando tuvo lugar el célebre encontronazo entre las reinas Sofía y Letizia.

El próximo viaje oficial de la Reina tendrá lugar a finales de mes. Será a Mozambique, donde tendrá lugar su cuarto viaje de cooperación (después de visitar Honduras y El Salvador en 2015; Senegal en 2016 y Haití y República Dominicana en 2018). Doña Letizia partirá hacia el país africano el 28 de abril, precisamente el día que se celebran elecciones generales, y estará allí hasta el día 30.