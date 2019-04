“Mientras el mundo esté dirigido por líderes populistas y misóginos, Femen seguirá cazándolos”

La palabra: gritada, escrita en una pancarta, publicada en un medio de comunicación, cantada o pintada sobre un pecho desnudo. La libertad para elegirla, para expresarla. Ese es el derecho más fundamental de todos los derechos para Inna Shevchenko (Jersón, Ucrania, 1990), activista y cofundadora de Femen, un movimiento feminista global nacido en 2008 que convirtió el topless en un ejercicio de protesta y lucha. Poniendo palabras sobre su cuerpo, haciendo que el cuerpo hable. Dijo Shevchenko que "el lenguaje es el elemento esencial para expresar ideas y expresar ideas es el elemento esencial para mejorar nuestra sociedad". Lo hizo en noviembre, cuando visitó la Universidad Complutense de Madrid la semana del 25N, el Día Internacional contra la Violencia de Género.

Ese discurso, el de la comunicación como herramienta para la democracia, es una constante. Lo repite, de mil formas, siempre que puede. La última, esta pasada semana, durante el Festival Internacional de Periodismo en Perugia (Italia), cuando contó que Femen tenía que conseguir que la sociedad las escuchara, y trocaron la idea sobre el cuerpo: "Mi cuerpo no será sexual cuando tú quieras, será político cuando yo decida que lo sea". Que en el activismo de Femen —sextremista, ateo y feminista, como ellas mismas se definen— es prácticamente siempre.

Pregunta. En esta revolución feminista que vive el mundo, principalmente Europa y Estados Unidos, ¿Femen va a tomar nuevos caminos?

Respuesta. Creo que hay una revolución feminista continua global alrededor del mundo. Lo que está sucediendo con el movimiento Me Too no es el comienzo de una revolución feminista, es su continuación, su próximo paso. La revolución de la mujer es la más larga de todas las revoluciones. Femen es parte de este levantamiento global de mujeres en diferentes partes del mundo. Nuestro movimiento nació de las cenizas de la sociedad post-URSS en Ucrania, hace 10 años, y hoy en día está representado por mujeres en ocho países en dos continentes. Femen continua creciendo como un movimiento y nuestra táctica es utilizada en todo el mundo. Ofrecer esta táctica como herramienta para la lucha política es nuestro siguiente paso. Hacer crecer nuevas generaciones de luchadoras es nuestra misión. Y mientras el mundo esté dirigido por líderes populistas misóginos y discriminatorios, las activistas de Femen seguirán cazándolos.

Internet, las redes sociales ... han abierto un gran espacio para compartir, informar y estar informados. ¿Cómo ha cambiado la lucha con estas herramientas?

Internet se convirtió en un activo importante para la sociedad civil. Se convirtió en una importante herramienta de comunicación para activistas de todo el mundo, especialmente en los lugares donde protestar en la calle es demasiado peligroso, como en Rusia. Para nosotras también se convirtió en una ventaja al poder explicar nuestros mensajes y compartir nuestros valores tal como son, sin distorsión. Es cierto que, a menudo, los medios de comunicación tradicionales transmiten nuestros mensajes de manera superficial, y se interesan solo por un título o unas fotos escandalosas. Pero esto siempre le ha pasado a las feministas. Ahora, hemos creado nuestra propia audiencia en las redes sociales y ahora podemos comunicar nuestros mensajes revelando su profundidad. Internet también ayudó a movilizar políticamente a un mayor número de personas, ya que proporcionó herramientas fáciles para comprometerse. Creo que, si usamos las nuevas tecnologías para nuestro bien común, la sociedad civil solo puede beneficiarse de ello. Sin embargo, Internet también se convirtió en un lugar donde se difunde mucha información falsa y donde es demasiado fácil ser intimidado. Y esto tampoco debe ser ignorado.

En España hay un debate constante por el lenguaje, creador y transformador de realidades, ¿cuál es su percepción en este tema? Además, también es columnista, ¿cómo utiliza el lenguaje para este cambio social?

Creo que la libertad de expresión es el más fundamental de todos los derechos fundamentales. Sin la libertad de expresión, todos los demás derechos son imposibles o difíciles de poner en práctica. Hablar es esencial para las mujeres y mejorar sus condiciones. Esa es la misión principal de Femen. He ejercido como periodista y a menudo expreso mi opinión a través de artículos y libros que escribo. Es importante crear debates, hablar sobre temas tabú, intercambiar argumentos y así encontrar soluciones comunes. El lenguaje es el elemento esencial para expresar ideas y expresar ideas es el elemento esencial para mejorar nuestra sociedad.

Acción de Femen en 2013. Combo WikiCommons

¿Cree que los medios usan bien ese lenguaje? ¿Hay algo evidente que le gustaría cambiar?

Creo en el poder de los medios de comunicación y los periodistas siempre han sido y serán los protectores de la democracia. Hoy, sin embargo, vemos con qué frecuencia los periodistas intentan crear escándalo, usar un titular pegadizo que atraerá clics. Deseo que la verdad, y no el escándalo, vuelva a ser el interés central del periodista.

Violencia física, violencia sexual, prostitución, trata de mujeres, aborto, alquiler de vientres... Hay muchos temas abiertos, ¿hay alguno más urgente?

La prostitución, el tráfico de personas o la violencia sexual son todas formas de violencia contra las mujeres y no pueden ser separadas. La erradicación de todas ellas es nuestro principal interés. No podemos erradicar el tráfico sin erradicar la prostitución, por ejemplo. Una forma de violencia contra las mujeres conduce a otras formas de violencia. La lucha debe ser compleja. Estoy convencida de que aprobar leyes que criminalizan la violencia contra las mujeres es extremadamente importante, pero ninguna ley es eficaz si la población no la entiende, así que creo que tenemos que cambiar las mentalidades de las personas. Cambiar la opinión pública sobre la prostitución, por ejemplo, es extremadamente importante, si queremos vivir en un mundo donde nuestras niñas no sean tratadas como productos básicos y nuestros niños no se permitan comprar a una persona, incluso si es por una hora.

¿Abolición o regulación?

Crecí en Ucrania, un país con un tercer nivel mundial de pobreza, reglas patriarcales y, por estas razones, una enorme industria del sexo. La prostitución y el turismo sexual se encuentran entre las características más conocidas de mi país y constituyen verdaderos desastres para la sociedad ucraniana. Trabajando en este tema durante seis años, liderando Femen y observando cómo los destinos de las mujeres son destruidos por esta máquina sedienta de sangre conocida como la industria del sexo, seguramente sé que la prostitución es un aspecto de la dominación masculina en su forma pura, y por lo tanto me opongo a la legalización de la prostitución porque no puede haber amnistía para quienes compran un ser humano, aunque sea por una hora.

La prostitución no es la profesión más antigua del mundo, es la forma de opresión más antigua del mundo. La legalización de la prostitución es un regalo para los proxenetas, los traficantes y la industria del sexo. ¿Qué significa la legalización de la prostitución o la despenalización de la industria del sexo? Significa legalizar el negocio y los proxenetas que, bajo el régimen de legalización, se transforman en empresarios externos y legítimos empresarios sexuales. Es una luz verde para los traficantes y solo conduce a la expansión de la prostitución. Para mí, la legalización de la prostitución es el resultado de una búsqueda desesperada de una solución fácil por parte de personas que son gobernadas por ideas patriarcales o por pereza, o simplemente sufren falta de ambiciones para combatirla. Lo que funciona es el modelo nórdico, que ofrece servicios y alternativas a las personas prostituidas, y multa a los compradores y los educa en las realidades del comercio sexual mundial. De hecho, la prostitución es una forma moderna de esclavitud. No hay que controlarlo sino combatirlo.

¿Y el alquiler de vientres, constituye también una forma de mercantilizar el cuerpo de la mujer?

La subrogación pagada, promovida por Ciudadanos en España, es otra forma de explotación brutal de las mujeres. El cuerpo de la mujer se reduce de nuevo a su función sexual, a su función de parto. Esta función se transforma en un servicio de pago. Si aceptamos esta idea, aceptamos la idea de que la mujer es una herramienta de producción, y un niño es el producto que tiene que entregar a quienes han ordenado y pagado. Esta es una visión impulsada por el mercado y por el capitalismo de una mujer y un niño como mercancía que se puede alquilar y comprar. Aquí, la mujer se reduce de nuevo solo a su cuerpo y representa el valor debido a su cuerpo. ¿Cómo queremos hacer que las nuevas generaciones de niñas crean que su capital principal es su intelecto, su fuerza y sus habilidades, si aún discutimos el valor del cuerpo de la mujer y cómo puede ser mercantilizado? Las leyes sobre la legalización de la subrogación reflejan la visión sexista patriarcal de las mujeres. No por error, generalmente son los hombres quienes apoyan tales proposiciones políticas.

En cuanto a la batalla dentro del feminismo, ¿cómo cree que debería ser? ¿Cree que la pluralidad está siendo bien canalizada por las líderes más conocidas?

Creo que el pluralismo y el intercambio de ideas y experiencias de vida es en beneficio del feminismo. Tengo miedo del feminismo que se presenta como un dogma. En general tengo miedo a los dogmas. Creo que todo debería ser cuestionado y dudado permanentemente. Solo así podremos encontrar mejores soluciones. Por lo tanto, llamaría a mis compañeras feministas de todo el mundo para que sean más abiertas entre sí y colaboren más, incluso si no estamos de acuerdo en algunos temas. Las divisiones dentro del feminismo lastiman a las mujeres mismas y a nadie más. La unidad y la apertura deben convertirse en nuestros activos.

La OMS habla de la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública, sin embargo, todavía hay lugares donde la conciencia sobre este tema es nula, ¿cuál cree que sería la solución a este problema de falta de conciencia?

¿Cómo sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres? Voces femeninas que hablen es la respuesta. Dejen que las mujeres hablen sobre sus experiencias de vida y escúchenlas. Hoy todavía se les dice a las mujeres de todo el mundo que se callen y guarden silencio. Muchas de los que se niegan a guardar silencio y hablan abiertamente se enfrentan a la violencia y a otras consecuencias. Hoy en día, hablar en voz alta sigue siendo una de las cosas más peligrosas. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de empoderar a las mujeres y brindarles apoyo y protección, ya que son las primeras víctimas de la violencia.

¿Es la educación un factor clave para lograr el feminismo?

Por supuesto, la educación es esencial para construir una sociedad feminista igualitaria. Pero la educación es un término general para un conjunto complejo de problemas. Va más allá de llevar a las niñas a la escuela. Es importante qué escuela: ¿Es una escuela secular, una escuela de género mixto? Creo que las escuelas religiosas y las escuelas segregadas por género solo reproducen la cultura patriarcal. Cuando estamos segregados, no somos iguales. Pero la educación no se limita solo a las escuelas. Debemos preguntarnos qué aprenden nuestras niñas cuando están fuera de la escuela, en casa, en la calle, en la televisión y en los medios. Todo lo que rodea a las chicas debe darles poder. Deben saber que no son observadoras pasivas sino líderes activas de esta sociedad. Nuestras nuevas generaciones de niñas no deben preguntarse quiénes les permitirán hacer algo y convertirse en las personas que quieren ser, sino que deberían preguntarse quién podrá detenerlas. Somos las generaciones de quienes conocemos la cura a la pobreza, los conflictos, la dictadura. Esta cura se llama empoderamiento de la mujer. Nuestra responsabilidad frente a las generaciones futuras es grande. Somos responsables de educar a las niñas y los niños como feministas porque esto asegurará un futuro mejor para todos.