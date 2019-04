Regalos de primera comunión 2019: ideas para todo tipo de niños

Las comuniones, como muchos otros eventos sociales, han evolucionado en las últimas décadas. La forma de celebrarlas, con photocalls o juegos hinchables, los presupuestos que se manejan o el tipo de trajes que lucen los niños han cambiado sustancialmente. Otro aspecto a tener en cuenta es que los niños de 9 o 10 años ya no se entretienen con las mismas cosas que las generaciones anteriores, lo que va a condicionar la elección de los posibles regalos a realizar.

Tal y como ha venido explicando EL PAÍS en la serie Crecer Conectados la realidad de esta generación de niños y jóvenes que se desarrollan en un mundo digital es muy diferente a la de sus padres, así que no es de extrañar que entre sus artículos de entretenimiento preferidos se cuelen productos tecnológicos. Muchos niños de esta edad ya utilizan sus propios teléfonos móviles –bajo control parental o restricciones de tiempo– y las tabletas o los smarthpones forman parte de su día a día en el aula y fuera de ella.

En esta selección de regalos que hemos realizado en EL PAÍS Escaparate está presente la tecnología pero también otros dispositivos para que los niños disfruten de la música, la lectura, la fotografía, los videojuegos o del ocio al aire libre con patines de línea y patinetes eléctricos. Regalos para celebrar la primera comunión que hemos ordenado en función de distintos presupuestos: menos de 50 euros, entre 50 y 100 euros, y productos que superan los 100 euros.



HASTA 50 EUROS

Auriculares de diadema plegables

Como los adultos, los niños disfrutan mucho escuchando música, así que estos auriculares coloridos les permitirán hacerlo en privado. Tienen un diseño plegable que los hace muy fáciles de transportar y cuenta con una diadema para que no se caigan. Las orejeras son muy suaves y garantizan un sonido en estéreo de alta calidad. Los materiales con los que están elaborados también son perfectamente seguros para los niños y funcionan, a través de un conector de 3,5 milímetros, con multitud de dispositivos. Están disponibles en varios colores.

Compra por 12,99€ en Amazon

Caja de luz para la habitación con 165 Letras y emojis

Se trata de un regalo ideal para que decoren su cuarto. Además de ser utilizado como lámpara, contribuye a desarrollar su expresión. Esta light box cuenta con 16 tipos de luces que se pueden modificar desde un mando a distancia, además de una gran variedad de letras y emojis para que formulen tantos mensajes como deseen. Funciona con 6 pilas AA (no incluidas en el paquete) o conectándolo a la corriente con un cable USB de 1,5 metros, que sí viene incluido.

Compra por 20,99€ en Amazon

Juego de dos lanzadores láser Nerf Deltaburst

Estas pistolas se han convertido en uno de los juguetes estrella de la temporada gracias a su sistema lasertag que permite jugar sin disparar ningún artilugio, sino simplemente señalando con luces a los contrincantes. Cada lanzador tiene luces y sonidos, carga ilimitada, botón de recarga rápida, indicador de final de vida y de carga, y selección de equipos. También se incluyen los brazaletes portamóviles con los que se llevará la cuenta de aciertos realizados y toques recibidos. Los lanzadores se pueden personalizar para realizar un seguimiento del rendimiento de cada uno y detectar a otros adversarios con la App. Es un juguete recomendado para niños mayores de 8 años.

Compra por 29,99€ en Toys r us

Kit de realidad virtual para Nintendo Switch



Este kit permite a los niños crear su primera experiencia básica con la realidad virtual a través de un set básico que incluye el software para Nintendo Switch y los componentes para crear un visor vr toy-con y un desintegrador toy-con. Es un buen artículo para iniciarse en la experiencia de la realidad virtual que propone Nintendo Labo, la plataforma de juguetes específicos que ha creado Nintendo como extensión de su videoconsola Switch.

Compra por 34,90€ en Amazon

Patines en línea unisex

Se trata de un regalo que ha trascendido las modas y ha ido pasando de generación a generación. Este modelo de la marca Spokey que se puede encontrar en Amazon está disponible en dos colores distintos y en tamaños ajustables de 31-34 / 35-38. Incluyen unas hebillas de seguridad para ajustarlos correctamente y están equipados con rodamientos de bola y ruedas 82A PU. El tamaño 31-34 incluye 3 ruedas y el tamaño 35-38 4 ruedas. Son aptos para niños que pesen un máximo de 60 kilos.

Compra desde 37€ en Amazon

ENTRE 50 Y 100 EUROS

Kit robot, Nintendo Switch - Nintendo Labo

Se trata de otro de los productos de Nintendo Labo para que los niños continúen la experiencia de la Nintendo Switch fuera de los videojuegos y estimulen su creatividad e imaginación. Este en concreto permite crear un robot a través de planchas de cartón (incluye 19), láminas de cartulina, pegatinas reflectantes o cuerdas de colores. Una vez construido, con este kit robot los niños podrán controlar el robot en pantalla moviendo sus brazos y piernas. A lo largo del juego se pueden desbloquear nuevas habilidades o cambiar los sonidos que acompañan a los movimientos.

Compra por 54,95€ en Amazon

Cámara instantánea Fujifilm Instax Mini 9

Nada mejor para iniciarse en el mundo de la fotografía que este modelo con el que pueden ver las fotos al instante y que tiene un funcionamiento muy sencillo. Dispone de un dial de ajuste de brillo y una lente macro de aproximación, con lo que se pueden realizar fotos de cerca (35 centímetros). Incluye también un espejo en la parte delantera para poder realizar selfies y una correa a juego. Está disponible en seis colores distintos: blanco, azul oscuro y claro, rosa, verde y rojo.

Compra por 64,92€ en Amazon

Gafas de realidad virtual para niños

Es otro de los productos que arrasan entre las nuevas generaciones y que permite disfrutar de los videojuegos casi como si uno estuviese inmerso en ellos. Se trata de un producto con ajuste interpupilar, por lo que puede ser utilizado tanto por niños como por adultos. No necesita pilas y se adapta a personas zurdas o diestras. El visor 3D también puede ser utilizado por toda la familia para ver vídeos o jugar a otros juegos de realidad virtual. Incluye, además, el videojuego Heromask Idiomas con el que los niños pueden aprender mientras se divierten.

Compra por 61€ en Amazon

Entradas para el musical El Rey León (Madrid)

El Rey León es uno de los musicales más espectaculares que puede verse actualmente en el teatro y que alcanza ya su 8ª temporada en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Ha superado los 4 millones de espectadores en España y es apto para toda la familia, por lo que puede resultar una experiencia ideal para niños de entre 9 y 10 años. Como en la película, el musical narra la historia de Simba, un cachorro de león sucesor al trono, que deberá enfrentarse a su malvado tío Scar, que trata de engañarlo para quedarse con el poder y desbancar a su padre Mufasa. En Atrápalo existe una gran variedad de fechas y localidades entre las que elegir.

Compra desde 55€ en Atrápalo

Patinete eléctrico con manillar



Como los adultos, los niños también han sucumbido a la moda de los patinetes eléctricos, así que no sería extraño que este año se convirtiesen en uno de los regalos más populares de las comuniones. Este modelo está recomendado par niños mayores de 6 años y está realizado en aluminio. Aguanta un peso de hasta 100 kilogramos, tiene un diámetro de 20,5 centímetros y cuenta con un freno trasero que se activa con el pie. El manillar se puede ajustar desde 79 centímetros a 104.

Compra por 71,46€ en Amazon

MÁS DE 100 EUROS

New Nintendo 2DS XL

Si el niño al que debemos regalar disfruta con los videojuegos seguro que conoce la consola New Nintendo 2DS XL, un producto más ligero que la New Nintendo 3DS XL, pero con una pantalla del mismo tamaño y la misma potencia. Está equipada con un lector NFC integrado para poder usar y leer tarjetas amiibo. La consola viene también con el cargador y una tarjeta de memoria micro SDHC 4GB. Lo que no lleva incluida es la función función 3D. Este artículo en concreto se presenta en una combinación de azul turquesa y negro, pero también está disponible en otros colores.

Compra por 149€ en Amazon

Hoverboard M Megawheels

Esta otra versión del patinete eléctrico requiere de una mayor precisión en su uso porque debemos mantener el equilibro al utilizarlo. Tiene un motor de 500 W y está equipado con neumáticos de caucho. A través de una batería de litio permite una autonomía de hasta 20 kilómetros por hora y el tiempo estimado de carga es de una hora y media-dos horas. Además, el patinete está equipado con luces LED y un sistema bluetooth para poder escuchar música mientras se usa.

Compra por 159€ en Amazon

Smartwatch para niños Xplora 3S

El reloj ha sido tradicionalmente un regalo muy socorrido para la primera comunión. Este que proponemos se adapta a los nuevos tiempos porque es inteligente y permite funciones como recibir llamadas de voz y mensajes (de hasta 50 números registrados), realizar fotografías o monitorizar su actividad diaria. Es un artículo resistente al agua y que se puede conectar a una red WIFi . En Amazon se puede comprar en color azul o en rosa por el mismo precio.

Compra por 179,90€ en Amazon

Tableta Samsung Galaxy Tab A - Tablet de 10.1"

Siguiendo con los regalos tecnológicos, destacamos esta tableta de 10,1 pulgadas con la que los niños pueden iniciarse para consultar su propio contenido en aplicaciones como Netflix Kids o Spotify, editar fotografías y vídeos o leer ebooks. Cuenta con una pantalla táctil Full HD, 2 GB de memoria RAM, 32 GB de memoria interna (ampliable) y cámara delantera y trasera. También dispone de conexión Wi-Fi.

Compra por 168,56€ en Amazon

LEGO Star Wars

La combinación LEGO y Star Wars tiene muchos adeptos, así que estas fechas pueden ser adecuadas para regalar algunos de los kits más complejos de montar como este de un ejemplar de First Order Heavy Assault Walker. La figura principal mide más de 35 centímetros de altura, 35 centímetros de longitud y 12 centímetros de ancho. El kit incluye también una figura del capitán Poe Dameron, de Rey, un soldado de la Resistencia, un piloto del First Order Heavy Assault Walker y un Stormtrooper de la Primera Orden.

Compra por 115€ en Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 3 de abril de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.