¡Hola! Somos Manuel Viejo y Ana Torres, periodistas de El PAÍS. Arrancamos la entrevista. Vosotros contestad por escrito, con audios, vídeos, o como hagáis normalmente… Lo primero, ¿os podéis presentar? 11:27

Soy Adri, de Valencia. Tengo 11 años y móvil desde este año. De imagen de perfil tengo una foto de XXXTentacion, mi rapero favorito, murió hace poco. 11:27

Soy Paula, 11 años, de Huelva. Tengo móvil desde Reyes. En la foto de perfil salen los perros de mi tía. 11:27

También de Huelva. Mi nombre es Adelina, tengo 10 años y móvil desde un poco después de los Reyes. En mi foto de perfil salgo de primera comunión con una amiga. 11:27

Como vosotros, a los 11 años la mitad de los niños españoles ya tienen un móvil, esta proporción crece hasta el 93,3% entre los de 15 (los datos son del INE). ¿Vuestros amigos también tienen movil? 11:27

La mayoría sí. 11:27

Casi todos, algunos no. 11:27

¿Vosotros podéis usarlo cuando queréis o solo unas horas? 11:27

Los findes, y entre semana solo si es para cosas del cole con mis compañeros (deberes,trabajos...etc). 11:27

El finde sí; entre semana, poco. 11:27

Yo solo el fin de semana. 11:27

¿Qué móvil tenéis? 11:27

Samsung Galaxy J6. 11:27

Un iPhone 6s. 11:27

Un BQ Aquarius, yo iba a tener uno como el de Adri, que era de mi madre, pero no pude quedármelo por problemas de la configuración, así que compramos este. 11:27

El pasado septiembre, Francia prohibió el uso de teléfonos móviles en centros de primaria y secundaria. En España el tema no está regulado, cada centro puede decidir sus políticas. ¿A vosotros en el cole, os dejan llevar el teléfono? 11:27

Tu madre sí que sabe. 11:27

Según la normativa europea, y la propia empresa, la edad mínima para tener una cuenta de Whatsapp es de 16 años. Pero seguro que vosotros tenéis un chat de clase… ¿Cómo se llama el grupo? ¿De qué habláis? 11:27

Hablamos de los deberes etc... 11:27

Yo de clase no tengo, tengo uno de la pandilla, se llama... 11:27

¿Usáis Whatsapp para quedar el fin de semana? 11:27

No, eso lo programamos hablando normal en los recreos. 11:27

A veces lo uso para quedar, pero normalmente es más bien, "hola", "hola" y nos mandamos vídeos graciosos. 11:27

¿Qué aplicaciones usáis más? 11:27

Estas… 11:27

De fotos y vídeos, estas: 11:27

¿¡Flipagram!? 11:27

11:27

Yo lo uso para coger fotos y añadir música, por ejemplo cuando son los cumpleaños, pongo el feliz cumpleaños y se lo mando. 11:27

Yo uso Instagram porque conoces a más gente de tu edad. También Netflix y aplicaciones de ropa para comprar la que me gusta a buen precio. 11:27

Yo de ropa no tengo. La aplicación que más me gusta es el Parchís Star, que puedes jugar con gente que no conoces, y el Colorfly… 11:27

Vamos a buscarlas que no nos suenan… 11:27

Me gusta mucho Spotify y Retrica porque tiene muchos filtros. 11:27

Yo también tengo una app que llama Decision Roulette. 11:27

¿Esa es un juego? 11:27

Más o menos… 11:27

¿Pizza o perrito caliente? ¡Decisiones importantes! ¿Alguna app más? 11:27

De juegos, Slime Road, Tigerball y Ballscontrol... 11:27

¿Y redes sociales tenéis? 11:27

Solo Whatsapp. 11:27

Solo Whatsapp y Youtube, las fotos no las subo a ningun lado. 11:27

¿No tenéis redes porque no queréis, o por qué vuestros padres aún no quieren? 11:27

Por las dos cosas. Me explico… 11:27

Jajajajaj, ¡qué bien explicado, Adelina! 11:27

Yo igual. No creo que tenga edad para tener redes sociales y segundo, mis padres tampoco quieren. 11:27

‎Yo si que uso redes sociales, Instagram, Whatsapp, Tik Tok no, porque no me gusta… 11:27

¿De qué va Tik Tok? 11:27

Yo no la tengo, pero en los grupos de Whatsapp mandan muchos vídeos de Tik Tok, sirve para hacer una especie de canción y tú vas haciendo gestos, es algo así... 11:27

Vamos a buscar un par de ejemplos de Tik Tok para ver de qué va… 11:27

Estas son Twin Melody, unas gemelas vascas con 6.6m seguidores 11:27

Y aquí Arianmusic, 2.1m seguidores desde su habitación... 11:27

Y un dato: Tik Tok es la cuarta app más bajada por los españoles en 2018 (6,5 millones de descargas) solo superada por Whatsapp, Facebook Messenger e Instagram, según el informe Digital en 2019. ¡Y nosotros ni nos habíamos enterado! 11:27

Yo tengo la cuenta de Tik Tok en privado y los vídeos que hago solo yo los puedo ver. 11:27

Es que Tik Tok le suele gustar más a las chicas que a los chicos... 11:27

Salen más niñas que niños, la verdad. 11:27

Mira, este niño se llama Fabio y todos los Tik Tok que hace son supergraciosos… 11:27

Es que es buenísimo… 11:27

Oye, ¿y véis la tele "normal"? Telecinco, Antena 3… 11:27

Yo veo Disney Channel, Boing y Netflix que lo tengo en modo "Kids", para niños. Ahora estoy viendo Jessie, una serie sobre una niñera. 11:27

Y Liv y Maddie, de dos gemelas. 11:27

Vamos a echarle un ojo… 11:27

Yo solo veo HBO y Netflix. No lo tengo en modo "niños", lo veo con el perfil de mi madre. La serie que más me está enganchando es Umbrella Academy de Netflix. Va de unos chicos mayores que son sobrenaturales. Se llaman Uno, Dos, Tres… hasta Siete. Cinco descubre que van a destruir el mundo y lo intentan salvar. 11:27

Dentro trailer… 11:27

A mí me gusta más ver You Tube, porque puedo elegir lo que veo, la tele es más una cosa aleatoria, no sabes lo que va a programar la tele. 11:27

Jajajaja, seguro que más de un programador de tele se tira de los pelos oyendo eso... ¿Qué ves en YouTube? 11:27

Veo vídeos de curiosear… De playas y paisajes chulos. Uno de mis canales favoritos es XpressTV, también me encanta Tik Tak Draw que cuenta historias de personas famosas mientras las dibujan, creo que es mi canal favorito. 11:27

Voy a buscarlos… 11:27

¡A mí también me encanta Tik Tak Draw! Y además Live with Brothers, The Crazy Hacks, dependiendo del vídeo, y Marshmello 11:27

¿The Crazy Hacks? A ver… 11:27

Y aquí un vídeo de Tik Tak Draw explicando quién es Marshmello: 11:27

¿Tenéis aplicaciones de pago? 11:27

No. 11:27

No, cuando me descargo algo y veo que es de pago, me lo desinstalo. 11:27

No. 11:27

Bueno, sí, iMusic. 11:27

¿Y qué músia escucháis? 11:27

A mí me gusta mucho la música en inglés y escucho mucho rap. 11:27

Manda ejemplos… 11:27

Este último es mi hermano mayor. Él me recomienda música. 11:27

¿Y vosotras de dónde sacáis la música que escucháis? 11:27

Yo de mis primos mayores y de Netflix. Ahora mi canción favorita es What a girl is, de la serie que os dije antes, Liv y Maddie… 11:27

Yo la música la saco de mi madre… Mi banda favorita es Queen, que es lo que he escuchado hoy en Spotify. 11:27

¿Queen? ¡Impresionante! 11:27

A ver, además de música antigua, que es la que más me gusta, también escucho música actual… 11:27

¿Música antigua? Ja. Oye, y para hacer deberes… ¿usáis el móvil? 11:27

Yo busco cosas en Google… 11:27

Nada más que tenía para aprender idiomas el Duolingo. Y como voy a inglés por las tardes, la profesora nos dijo que nos descargásemos el Kahoot, y si algún día hace alguna cosa por el ordenador pues me da el código y yo puedo hacer por allí las actividades. 11:27

Los últimos minutos de la clase magistral Los docentes inventan nuevos métodos de aprendizaje para captar la atención de los alumnos a través de la gamificación elpais.com https://elpais.com/economia/2017/02/01/actualidad/1485965560_429283.html Anda, nosotros entrevistamos al creador de Kahoot hace tiempo. Es noruego. 11:27

Yo no uso aplicaciones para el colegio. Pero tengo amigos que tienen apps de mates que le haces una foto a los ejercicios y te los resuelve. 11:27

Y cómo se llamará, ¿¡Flipamates!? ¿Vosotras la conocéis? 11:27

No sé cómo se llama. 11:27

Jajaja, yo no la conozco de nada. 11:27

Jaja, No la conozco. 11:27

¿Cuál fue la primera app que os bajastéis? 11:27

Lo primero que puse fue el control parental. Y luego el Whatsapp. 11:27

Whatsapp. 11:27

Vuestros padres, ¿pasan más horas que vosotros con el móvil? 11:27

‎Mi padre atiende muchas llamadas y mi madre siempre tiene que responder a los Whatsapps, osea que también. 11:27

Yo de mi familia soy el que más horas pasa con el móvil. 11:27

‎Mi madre y mi padre pasan más tiempo que yo. 11:27

¿A qué se dedican? 11:27

Agricultor y maestra de educación especial. 11:27

Mi padre es empresario agrícola y mi madre tiene la carrera de profesora. 11:27

Médico en Noruega y abogada. 11:27

¿Y vosotros qué queréis ser de mayores? 11:27

Jueza. 11:27

Maestra. 11:27

Neurocirujano o abogado. 11:27

Seguro que lo lográis, ¡nosotros desde luego hemos aprendido un montón de vosotros hoy! 11:27

Esta conversación ha sido editada para facilitar su comprensión.