Carmen Tello, amiga de la duquesa de Alba, califica como “violento” a Jesús Aguirre

Carmen Tello, esposa del torero Curro Romero y la mejor amiga de la fallecida duquesa de Alba, ha realizado unas duras declaraciones sobre Jesús Aguirre, el segundo marido de la aristócrata. “En una comida en Dueñas estuvo conmigo fatal, era por celos porque Cayetana me dio mi lugar”, relató Tello en el programa Es la mañana de Federico. “Él estuvo agresivo.. lo pasé fatal, lloré en la mesa. La pobre… me miraba, una violencia… No me fui por educación”, añadió. Además, explicó que el marido de la aristócrata le “estuvo buscando por toda Sevilla” para pedirle perdón. Tello mantiene. sin embargo. una excelente relación con el último marido de la duquesa: "A lo mejor Alfonso es mucho menos culto pero te mete en el bolsillo".

Estas declaraciones se unen a las realizadas por algunos de los hijos de la aristócrata. Eugenia Martínez de Irujo, la menor de los hijos de la fallecida duquesa de Alba, sorprendió a todos cuando se abrió en canal durante su participación en el programa Planeta Calleja y desveló que Jesús Aguirre, el segundo marido de su madre, "Era muy culto, pero cero humano".

Eugenia no dejó lugar a la duda y dijo que su llegada a la vida de su madre fue "pésima" para ellos, en referencia a cómo se comportó con ella y sus hermanos. "Lo volvería a repetir. No era buena persona. Lo que me costó entender es por qué mi madre apoyó tanto a Jesús en algo que no era cierto". Y reivindicó al figura de su padre. "Fue el verdadero impulsor de la Casa de Alba y no Aguirre. "Él era un hombre discreto con ausencia total de ego a diferencia del otro. Nunca presumió de nada y ahí quedo".

Eugenia Martínez de Irujo. CORDON PRESS

Cayetano Martínez de Irujo fue el primero que habló de su diferencias con el marido de su madre. “En la época de Jesús lo pasamos todos muy mal. Eugenia era muy pequeña y yo, que era un adolescente, también lo pasé muy mal. Fue una época terrible para los tres que vivíamos ahí”, sentencia Cayetano Martínez de Irujo. "Jesús llegó después de la muerte de mi padre y me dijo que yo estaba bajo su mando. Y de eso nada”, afirmó. Sobre las declaraciones de su hermana aseguró: "Me alegro mucho que lo diga mi hermana. Ella tiene que sacarse esas cosas porque lo pasó muy mal por ese individuo".