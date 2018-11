Las confesiones más íntimas de los invitados de Jesús Calleja

La última ha sido Eugenia Martínez de Irujo, pero no ha sido la única. Jesús Calleja consigue que cada uno de los personajes que acuden a su programa, Planeta Calleja (Cuatro), desnuden su alma y revelen anécdotas y vivencias personales de las que nunca se hubiesen imaginado hablar en público. Siempre con un deporte extremo de fondo, además de la hija de la duquesa de Alba, Calleja también ha conseguido con sus aventuras al límite las confesiones de otros famosos como Miguel Ángel Muñoz, Blanca Suárez, Lara Álvarez o Mercedes Milá.

Eugenia Martínez de Irujo. En la última emisión de Planeta Calleja emitida el pasado domingo, los espectadores pudieron descubrir los traumas infantiles de la duquesa de Montoro. La hija de Cayetana de Alba, de 50 años, reveló que aún no ha olvidado la etapa de su vida en la que convivió con el que fue segundo marido de su madre, Jesús Aguirre.

ampliar foto Eugenia Martínez de Irujo con Jesús Calleja.

“Cuando se casó con Aguirre fue pésimo para nosotros. Era muy culto, pero cero humano. Era muy malo”, confesó. La duquesa y Aguirre estuvieron 25 años casados. “Me dijo unas cosas con 11 años que aun las tengo guardadas. Me llamó a su despacho y dijo que si seguíamos viviendo en casa era gracias a él. Que si le pasaba algo a mi madre, que según él estaba enferma del corazón, cosa que era mentira, yo sería la culpable. Yo tenía 11 años. Lloré mucho”, desveló Eugenia Martínez de Irujo, visiblemente emocionada. "Esa unión con mi madre fue nefasta para nosotros. Todo el mundo tiene a ese hombre como en los altares, pero mira, me quedo muy bien sacando lo que ha sido en realidad”, dijo sobre algo que no había hablado nunca. Y añadió: "Muchas veces me enfrenté a él, pero mi madre ahí siempre le defendió hasta el final, siempre quiso que le viéramos de otra manera, que era imposible verle”.

Miguel Ángel Muñoz. El actor y ganador de la primera edición de Masterchef Celebrity ha sido una de las estrellas que más se ha desnudado ante las cámaras de Calleja. Fue subiendo Pico Tarija, en Bolivia, a 5.350 metros de altura, cuando el intérprete que alcanzó la fama con Un paso Adelante contó, entre otras cosas, que precisamente fue el personaje en la serie y del grupo de música que formó después junto a varios de sus compañeros, UPA Dance, el que le dio las fuerzas para enfrentarse al público cuando se subía al escenario, ya que se sentía inferior al resto de sus compañeros. “Yo era el peor con diferencia. Para mí era un calvario cantar y bailar. Gran parte de la personalidad del personaje –que iba de sobrado– lo utilizaba en el escenario porque si no, no salía. Pero un minuto antes y un minuto después de actuar, me sentía una cucaracha”, dijo.

ampliar foto Miguel Ángel Muñoz, de azul, y Jesús Calleja, en la cima del Pico Tarija, en Bolivia.

Aunque su mayor revelación llegó al final, cuando le confesó a Calleja su secreto sobre el cambio que había experimentado unos años atrás: “Hace unos años me di cuenta de que me hacía muy bien la risa y la sonrisa, a mí y a mi entorno. Lo convertí en una manera de vivir. Hice un proceso terapéutico en el que trabajas de una manera muy fuerte la infancia. Es un proceso para el que hay que estar preparado porque si no es muy bestia. Ha sido el momento más triste de mi vida, pero se convirtió en la experiencia más maravillosa de mi vida. Me permitió mirarme a mí con mucha más compasión, a mi familia y a la gente de mí alrededor. Significó un antes y un después con mis padres”.

Edurne Pasabán y Juanito Oiarzabal. Después de llevar casi siete años sin hablarse y sin escalar juntos, Juanito Oiarzabal y Edurne Pasabán se reunieron en Planeta Calleja para volver a hacer cima juntos en el Corredor de las Agujas. Los montañistas dejaron de hablarse en 2011 tras un complicado rescate y algunos malentendidos y, seis años después, se reencontraron en otro programa, el de Risto Mejide, Chester, donde, entre lágrimas, se reconciliaron. Pero no fue hasta abril de este año, cuando los montañistas retomaron con fuerza esa amistad. “Con Risto hicimos un acercamiento, pero desde entonces no habíamos vuelto a coincidir. A Jesús se le ocurrió juntarnos, hablar un poco de nuestras vidas, de nuestros proyectos y realizar una ascensión juntos en Peña Ubiña, allá en su tierra en León", explicó entonces Oiarzabal a este periódico.

ampliar foto Juanito Oiarzabal, Edurne Pasabán y Jesús Calleja en 'Planeta Calleja'.

Ambos contaron lo sucedido en la última expedición que realizaron juntos, en la que no lograron subir al Everest. Entonces Oiarzabal enfermó y en los medios de comunicación salió la noticia de que ese había sido el motivo por el que no se culminó el ascenso, algo que Pasabán desmintió con Calleja. Oiarzabal reconoció que tendría que haberse parado a pensar antes de dar una rueda de prensa en la que cargó duramente contra su compañera y asumió la culpa de haber dejado de hablarse. “Me dolieron los comentarios”, reconoció el alpinista sobre lo sucedido. Pasabán, por su parte, dijo que nunca vio el comunicado de su compañero para no herirse, pero que tampoco dio su brazo a torcer para arreglar la situación. “Juanito es muy buena persona, es mi mentor, mi padre y mi mejor amigo. Éramos como dos gallos en el mismo corral. Él tiene su carácter y yo el mío y se nos fue de las manos”, reveló. Ahora, ambos han vuelto a recuperar su amistad de tantos años.

Blanca Suárez. La actriz fue otra de las que más se ha abierto con Jesús Calleja. Durante su aventura por Jordania –emitida en julio de 2017– Suárez habló por primera vez del acoso al que se vio expuesta cuando fue pareja del actor Miguel Ángel Silvestre y, después, del cantante Dani Martín. “De repente un coche te cortaba en la carretera y te dejaba encajado. Me han llegado a aporrear los cristales intentado abrir las puertas”, relató la intérprete de Las chicas del cable. “[A Miguel Ángel] Le afectó mucho en su día. Pero no hubo momentos horribles. Con Dani sí. Horrible. Fue mucho peor. Nos llegamos a sentar en el sofá y dijimos: Esto no puede ser…”, admitió la protagonista de El Bar.

ampliar foto Blanca Suárez y Jesús Calleja, en Jordania. planeta calleja

Otro de los temas que abordaron fue la polémica que surgió en 2016 tras una campaña de publicidad que realizó en bañador para la marca Women's Secret, en la que muchos aseguraron que las imágenes habían sido retocadas con Photoshop para parecer más delgada. “Hay que partir de una base: todas las fotos de publicidad llevan Photoshop, pero no por eso retocan a las personas. Me fastidia porque a mí no me hicieron Photoshop. Era mi carne y no me tocaron nada, no me adelgazaron nada. Las actrices no somos modelos”, se defendió entonces.

Mercedes Milá. Si se trata de confesiones, Mercedes Milá tal vez se lleve la palma. La periodista confesó al montañista situaciones muy duras que ha vivido a lo largo de su vida, como la depresión que sufrió en las dos últimas ediciones que presentó de Gran Hermano. “Te voy a decir una cosa que no he dicho nunca: yo lo he visto tan negro que hubo un momento que pensé que prefería morirme a seguir así”, aseguró Milá en junio de 2017 en pleno Ártico. Otras de las revelaciones desveladas por la periodista fue que su nombre estuvo en una lista negra en el año 1981 para ser fusilada y que estuvo amenazada por la banda terrorista ETA. "Fui a dar una conferencia a San Sebastián y pusieron mi nombre en una diana. En vasco ponía 'Os mataremos' o algo así", recordó.

ampliar foto Mercedes Milá tras bañarse en el Ártico en el programa 'Planeta Calleja'.

Lara Álvarez. La presentadora de Supervivientes se enfrentó en Planeta Calleja a una de sus mayores fobias: los peces. Álvarez nadó entre tiburones ballena y extasiada por el reto no dudó en abrir su corazón cuando reveló al conductor del programa que aunque aún no ha encontrado a la persona idónea para compartir su vida, no renuncia al amor y, además, le gustaría ser madre. “Ahora mismo mi vida es muy completa, muy plena, pero no renuncio al amor real. […] Quiero ser madre sin duda. Me falta encontrar una persona que pase lo que pase en la relación pueda ser un buen padre y eso aún no lo he encontrado”, dijo la presentadora de 31 años. Lara Álvarez mantuvo una relación con el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso en 2014 y poco después con el empresario Román Mosteiro, un gran amigo que tras su ruptura con el piloto en 2016 pasó a ser su pareja. El año pasado se dieron una segunda oportunidad, pero terminó también en ruptura. Por el momento, no se le conoce nueva pareja.

Paz Padilla. Quien también reveló que le gustaría volver a ser madre fue Paz Padilla. La humorista y actriz, madre de una hija, confesó además ante Calleja cómo surgió presentar Sálvame, un formato muy ajeno al que estaba acostumbrada desde el sector del humor. “Era el momento de la crisis y hay que trabajar. La pela es la pela”, contó con humor. Pero si de alguien dependió su nuevo giro laboral fue, dijo, de su gran amigo Javier Sardá. Paz Padilla reveló que desde que el catalán le ofreció trabajo en Crónicas Marcianas, tiene muy en cuenta su opinión. “Llamé a Sardá y me dijo que lo podía hacer perfectamente, que hiciera mi propio Sálvame”.

India Martínez. La cantante tampoco dudó en abrir su corazón. Durante un descanso mientras ascendían el Everest habló con el presentador sobre sus orígenes humildes y las penurias que pasó de pequeña. “No teníamos ni para pan”, desveló la intérprete de 90 minutos, quien contó además que se peleaba mucho en el colegio. “He partido narices, he tirado piedras…”. Además de su salto a la fama, Martínez aprovechó su paso por Planeta Calleja para presentar a su novio.