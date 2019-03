Así es Rosanna Zanetti, la modelo que espera un hijo con David Bisbal

Lleva copando titulares algo más de dos años y medio, pero es la gran desconocida de un dúo muy público y perseguido. Rosanna Zanetti es la pareja de David Bisbal, su esposa desde hace siete meses y espera su primer hijo, el segundo para el cantante. Y aunque la figura de esta venezolana pueda haber quedado algo eclipsada por la fulgurante carrera y personalidad del almeriense, Zanetti también tiene una carrera y un recorrido propios.

De ascendencia chilena por parte de madre e italiana por parte de padre —de ahí su apellido—, la modelo nació en Caracas, Venezuela, hace 30 años. Lleva la mitad de su vida trabajando, sobre todo como modelo. Con apenas 16 años trató de presentarse a un concurso de belleza, Miss Earth Venezuela y aunque no lo logró a partir de ahí su carrera osciló entre la publicidad, las fotos, los desfiles... y la actuación. Aparte de papeles menores en algunas películas y obras de teatro, su mayor popularidad le llegó gracias a las telenovelas. Apareció en títulos como Natalia del Mar (2011-2012), La virgen de la calle (2014) o Amor secreto (2015), que llegó a España a través del canal Nova.

No fue la falta de trabajo lo que hizo que Zanetti abandonara su Venezuela natal y decidiera asentarse en España, hace unos tres años. Fueron la situación política y el gobierno de Maduro lo que la obligaron a salir del país, como a tantos compatriotas. Ella es muy activa en redes (en su perfil de Instagram tiene 416.000 seguidores) y desde ellas defiende con constancia la libertad en su país, ayudada por la etiqueta #sosvenezuela. "Tristeza e indignación ante el sinfín de injusticias cometidas", escribía en enero de 2018 tras la muerte del piloto Óscar Pérez a manos del Gobierno del país.

ampliar foto Bisbal y Zanetti, en una imagen de su boda.

Tal y como ha dado a conocer ella misma, su intención era solo pasar un par de meses en España. "Desde el primer día he sentido la calidez de los españoles y me he sentido como en casa", explicaba hace unos meses en una entrevista en Hola Fashion. "Cuando vine fue por motivos personales, y no me planteé trabajar a corto plazo, pero ahora es normal que reactive mi carrera", contaba entonces, poco después de firmar con una de las principales agencias de modelos del país, Traffic Models, que le ha proporcionado colaboraciones con firmas de moda, belleza y joyería.

En España no le ha faltado trabajo. En julio de 2018 desfiló para Andrés Sardá en la pasarela de Madrid y se convirtió en la estrella del espectáculo, en uno de sus trabajos más importantes desde su llegada. En esta etapa española su imagen como modelo no ha destacado tanto por ser una maniquí profesional como por convertirse en celebrity, algo que le ha ayudado a aparecer en desfiles y editoriales y a prestar su imagen a algunas marcas.

Sus trabajos a este lado del charco también han incluido la televisión, pero no como actriz. De nuevo, su faceta de celebrity se ha impuesto a la de modelo, y ha logrado fichar por algún programa gracias a ello. Durante unos meses tuvo un pequeño espacio semanal sobre moda en el programa Corazón, presentado por Anne Igartiburu. Pero los cambios en TVE hicieron que a finales de diciembre tanto ella como Julián Contreras y Lourdes Montes, los otros colaboradores del programa, salieran del mismo.

Lo que es indudable es que su carrera española se disparó gracias a su relación con Bisbal, que la hizo pasar de prácticamente desconocida a rostro habitual de cenas glamourosas y eventos de postín. Las primeras imágenes de Zanetti con David Bisbal datan de mediados de 2016; tras meses de especulaciones sobre un supuesto romance, ella colgó una imagen de ambos por el cumpleaños de él. "Hoy es 'el día' de la persona que me hace sonreír todos los días... ¡Feliz cumpleaños mi amor! Mereces todo lo mejor hoy y siempre", exclamaba en junio de 2016. En abril de 2017 se inscribieron como pareja de hecho, y su compromiso matrimonial llegó medio año después, en 2018, pero solo hicieron pública su boda cuando ya había tenido lugar, a primeros del pasado julio.

Su fama también le ha procurado ciertas amarguras. Estos días anda metida en el conflicto que mantienen su marido y la madre de su hija, Elena Tablada, por culpa de la difusión en redes de unas imágenes de la pequeña Ella, de nueve años. Además de la cantante Chenoa, Tablada fue una de las parejas más sonadas de Bisbal. Nunca llegaron a casarse, pero tienen una hija en común. Ahora Bisbal y Zanetti aumentarán juntos la familia, convirtiéndose en padres los próximos días.