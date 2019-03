Beatriz tiene once años y celebra dos cumpleaños. El 5 de julio de 2018 es su cumple trans, una fecha casi tan importante como la de su nacimiento porque su vida y la de la familia cambió por completo. “Llegó un día en el que ya no quería salir a la calle disfrazada de niño, dijo que era una niña y que sino era vestida de niña no salía más. Así que aquel día dije: se acabó, a partir de hoy eres Beatriz para todo el mundo” explica con satisfacción y alegría su padre, Daniel Cejas. “Cuando las familias nos encontramos en esta situación no sabemos dónde acudir. La primera reacción es ir al pediatra pero quizás no sea la más apropiada porque no estamos hablando de una enfermedad”, afima Sonia Carballo, madre de Beatriz y activista de Chrysallis, la asociación de menores transexuales de Andalucía que se ha convertido en su segunda familia: "Nosotros éramos unos ignorantes, no sabíamos qué era la transexualidad, por eso es fundamental la formación en todos los ámbitos especialmente en la escuela y en la familia”.

Para Josefa Suárez, maestra transexual en el Colegio Gloria Fuertes de Dos Hermanas (Sevilla), lo importante es educar en la diversidad desde la etapa infantil porque "los niños no entienden de prejuicios y aceptan a las personas con naturalidad". La seño Josefa, como la llaman sus alumnos de primaria, se supo trans desde pequeña pero no dio el paso hasta la madurez. Casada y con un hijo mayor, decidió su transición con 45 años cuando llevaba cuatro cursos en el colegio con un rol masculino: "Lo dije a mis alumnos, a los padres y a mis compañeros. Recuerdo que tuve una acogida increíble por parte de todos". Y es en el entorno educativo, donde los menores trans reclaman más comprensión y atención. "En el colegio falta que la gente se entere bien de lo que es la transexualidad y qué se debe hacer", asegura Alex, menor trans de once años que pide que en el colegio lo llamen por su nombre y no por aquel que le asignaron cuando nació.

El 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Asociaciones de personas transexuales como Chyrsallis ponen el foco este año en el papel de las familias, que desempeñan una labor muy importante de visibilización "creando una sociedad segura para nuestrxs hijxs, trabajando desde sus entornos más cercanos".