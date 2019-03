La princesa Alexia de Holanda quiere participar en ‘La Voz Kids’

La princesa Alexia de Holanda tiene talento para la música. A los 13 años, la hija de los reyes del país, Guillermo y Máxima, estaría encantada de participar en la edición local The Voice Kids, la versión infantil de La Voz, el popular concurso de canto. Estrenado en 2012, tiene un promedio de audiencia de 2,5 millones de espectadores por temporada, y los aspirantes solo pueden tener entre 6 y 14 años. Según la prensa holandesa, Alexia sería feliz si sus padres le dejaran presentarse a la fase de selección, transmitida en directo por televisión. De momento, no parece que sus progenitores hayan dado su consentimiento.

Marc van der Linden, uno de los reporteros de la prensa del corazón más conocidos de Holanda, asegura haber visto un vídeo donde Alexia entonaba “de maravilla” una canción de la artista estadounidense Alicia Keys. La princesa Cristina, tía de las niñas, también ha dicho en público que tanto Alexia como Amalia, la heredera al trono, “tienen muy buena voz”.

Cristina es hermana de la hoy princesa Beatriz, abuela de las niñas, y es la cantante oficial de la casa de Orange. Con graves problemas de vista a causa de la rubeola padecida durante el embarazo por su madre, la fallecida reina Juliana, estudió música en Montreal (Canadá). Gracias a su voz de soprano ha grabado varios discos y patrocina un concurso anual de música clásica, jazz y composición para talentos entre 12 y 19 años.

Alexia de Orange estudia en La Haya, en la misma escuela pública de secundaria que su hermana mayor, Amalia (Sorghvliet) y tiene, además de por la música, gran afición por la moda. En 2018 trascendió que posee una cuenta privada en Instagram donde compone conjuntos de ropa que luego suele ponerse. Algunas de las prendas proceden del armario de su madre, la reina Máxima, pero en las imágenes también hay piezas de Zara, H&M o Gap, entre otras marcas. Vivian Kramer, una periodista holandesa especializada en la familia real, fue la primera en desvelar la incursión en Internet de la princesa a través de su página de web.

La Casa Real no hizo entonces comentarios sobre el particular. Tampoco se ha pronunciado sobre el concurso de canto, cuyo creador es John de Mol, empresario de la productora Endemol y responsable de programas como Gran Hermano. La cadena televisiva que emite The Voice Kids, RTL, guarda a su vez silencio, pero Van der Linden, tertuliano en la propia cadena, asegura que “nada haría más felices a sus responsables” que contar con Alexia.