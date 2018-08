Alexia, la hija ‘instagramer’ de los reyes de Holanda

Alexia de Holanda, segunda hija de los reyes, Guillermo y Máxima, tiene una cuenta propia de Instagram. No lleva su nombre, y tampoco muestra su rostro, pero es pública, y las imágenes están dedicadas en su mayoría a la moda. Alexia compone conjuntos de ropa aprobados luego por sus seguidores con el preciado "me gusta”, de este tipo de redes sociales. De lo mostrado hasta ahora, se deduce que compra en Zara y H&M, pero también hay marcas como Gap, Nike, o Sandro Paris. Su prima hermana Eloise, hija del príncipe Constantino, es una de sus mayores seguidoras.

Si bien Alexia, de 13 años, dispone de una cuenta privada, esta de Instagram la encabeza con una frase de la diseñadora gala Coco Chanel: “Yo no hago moda, yo soy moda”. Aunque hace varios meses que no la usa, entre enero y abril pasados, sus seguidores podían aconsejar el modelo más adecuado para ir al colegio. Los escolares holandeses no llevan uniforme, y tampoco lo pide Sorghvliet, el centro público de secundaria al que acude la princesa, en La Haya. Eso sí, solo acepta alumnos con notas excelentes en la reválida que cierra la enseñanza primaria. Así que Alexia mezcla pantalones, camisetas, cazadoras, guantes, calzado diverso, y hasta maquillaje, al estilo de las tiendas de moda. Vivian Kramer, una periodista holandesa especializada en la familia real, fue la primera en desvelar la cuenta a través de su página de web.

El posado veraniego de la familia real holandesa. GTRESONLINE

La casa real no hace comentarios al respecto, pero Sam Hoevenaar, otra colega holandesa dedicada a seguir esta información desde el programa televisivo Blauw Bloed, confirmaba este lunes que Alexia maneja la cuenta. “No muestra su rostro y ahora está parada, y es posible que la abra de nuevo al inicio del curso escolar [esta semana]. Sí aparecen pistas que muestran la autoría. Por ejemplo, hay un vestido negro con un adorno rojo, en un interior del Palacio de Noordeinde, en La Haya”, dice, en conversación telefónica. Puede verse asimismo un pantalón negro con ribete rojo y blanco en el lateral, y una blusa blanca de volantes en las mangas. Alexia los llevó en 2017 durante un posado con su abuela, la hoy princesa Beatriz de Holanda. O bien unas zapatillas veraniegas de colores usadas en julio de 2017, durante el posado veraniego familiar. En Instagram lo combina con unos vaqueros y una gama de maquillaje en tonos rosa. Cazadoras con estampado de camuflaje y botines de ante, completan la galería de imágenes. Todo muy distinto a los modelos de sus apariciones oficiales.

Junto a la moda, Alexia incluye en Instagram algunos platos, como un bocadillo de queso mozzarella, tomate y pesto, especialidad de Bagels en Beans, una cadena de cafeterías cercana a su escuela. Situada a 11 kilómetros de su casa, Villa Eikenhorst, en Wassenaar, junto a La Haya, acude allí en bicicleta. Como la mayoría de los estudiantes holandeses, aunque ella va acompañada de guardaespaldas.