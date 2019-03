Sam Smith: “Me siento tan mujer como hombre”

Sam Smith ha confesado que no se identifica como ningún género. Se lo contó en una entrevista a la presentadora británica Jameela Jamil. El cantante ha explicado que hace poco escuchó hablar del género no binario y se identificó al momento. Cuando conocí, leí y escuché hablar a las personas binarias, dije: eso soy yo", dijo Smith quien añadió que en ocasiones se siente "una mujer". Para llegar a esta conclusión tuvo que pasar por un difícil camino en el que se enfrentó a inseguridades y críticas El género no binario consiste en que las personas no se identifican con el género masculino ni femenino. Smith en el pasado llegó a contemplar la posibilidad de someterse a una operación de cambio de sexo, al considerar que así su físico por fin se ajustaría a algunos aspectos de su personalidad marcadamente femeninos.

No es la primera vez que Sam Smith habla en público sobre las dificultades que afrontó desde su infancia. Hasta ahora, sin embargo, había hecho más hincapié en el acoso que sufrió por su condición sexual pero durante esta entrevista desveló que también por su peso, lo que le llevó a hacerse una liposución en los pechos con tan solo 12 años. "Tener 12 años y una liposución en el pecho es algo bastante duro", y añade. "Recuperé el peso en una o dos semanas porque no había descubierto aún mi relación con la comida". En los últimos tiempos, el cantante se ha esforzado por aprender a respetar y querer su cuerpo, lo que se ha traducido en una silueta considerablemente más delgada. El cantante británico fue el primero de esta serie de entrevistas en I Weigh a diferentes personajes conocidos en las que tratan de la salud mental y hablan abiertamente de sus complejos e inseguridades.

Sam Smith alcanzó el éxito en 2015 con 22 años cuando ganó cuatro premios Grammy por su primer disco In the lonely hour. Nacido en Londres y criado en la campiña de Cambridgeshire, el pequeño Sam ya cantaba a los 8 años en las fiestas que organizaban sus progenitores. Pronto le organizaron lecciones privadas de canto, una época de la que Smith recuerda su pasión por los temas de Frank Sinatra, y a los 13 años le buscaron un representante. Esa plácida existencia se truncó después de que su madre, agente de Bolsa, se querellara contra una firma de la City que la acusó de emplear parte de su jornada laboral en gestionar la incipiente carrera musical del hijo. El caso llegó a los titulares de la prensa cuando Smith contaba 16 años y supuso la ruina económica para la familia. Dos años más tarde, y carente de medios, se decidió a probar suerte en la escena de Londres, sobreviviendo a base de trabajar en un bar donde limpiaba los lavabos.

Ver esta publicación en Instagram Saturday In London Una publicación compartida de Sam Smith (@samsmith) el 23 Feb, 2019 a las 8:38 PST

Smith seguía componiendo en su tiempo libre, y el fortuito encuentro con quien acabó convirtiéndose en su representante, Elvin Smith, finalmente le procuró los resortes para hacerse un hueco en la industria. El éxito razonable de singles en los que cantaba temas de otros dio pie a la grabación de su primer álbum, cuyo corte estrella, Stay with me, interpretó meses más tarde en la MTV flanqueado por Katy Perry y Miley Cyrus. Nunca salió del armario, ha dicho, porque en realidad nunca estuvo dentro y esa fue la fuente de su desdicha: se enamoró de un hombre heterosexual y el consiguiente rechazo le abocó a escribir su ya famosísimo álbum.