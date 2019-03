La ‘influencer’ Olivia Jade, en medio de la polémica por el escándalo de las universidades de EE UU

La influencer Olivia Jade, hija de Lori Loguhlin, la actriz de Padres forzosos, se ha visto envuelta en el escándalo por los sobornos para acceder a universidades de élite en Estados Unidos que se hizo público el martes y en el que están implicadas más de 50 personas, entre ellas su madre y la también intérprete Felicity Huffman (Mujeres desesperadas). Un escándalo que ha situado a la joven, de 19 años, y a sus redes sociales, en el ojo del huracán debido a un vídeo que publicó hace unos meses en su canal de YouTube donde, tras presentarse como una recién estrenada universitaria, asegura que lo que más le interesa de esta etapa son las fiestas y no las clases.

“No sé a qué universidad iré, pero lo primero que haré será hablar con mis decanos y profesores para ver cómo podemos conseguir un equilibrio… Sí quiero experimentar la fiesta y los días de juegos, pero realmente no me importan demasiado las clases, como vosotros sabéis”, dijo la hija de la actriz en referencia a cómo iba a compaginar su trabajo como influencer con carrera universitaria. “En mi primera semana de clase voy a ir a Fiji por trabajo y luego estaré en Nueva York muchas veces en este año”, añadió.

Loughlin y su marido, el diseñador Mossimo Giannulli, están acusados de haber pagado medio millón de dólares para que sus hijas fueran incluidas en el equipo de remo de la Universidad del Sur de California, pese a que ninguna era remadora. Ambas fueron aceptadas en esa universidad, aunque no han llegado a competir como tal. Se desconoce si Jade estaba al tanto de la trama en la que están implicados sus padres, pero ahora se ha rescatado parte del material en sus redes sociales, donde acumula más de 1,3 millones de seguidores en Instagram y casi dos millones de suscriptores en YouTube.

Tras aquel vídeo, la hija de la famosa tía Becky de Padres forzosos se vio obligada a publicar otro disculpándose debido a las numerosas críticas que había recibido por muchos de sus fans. “Dije algo ignorante y estúpido. Me di cuenta de que soy una privilegiada por poder ir a la universidad. Estoy realmente decepcionada conmigo misma. Me disculpo si ofendí a alguien”, dijo Jade.

Además de ambas publicaciones, el canal de YouTube de Jade incluye vídeos en los que la influencer presume de su lujosa vida universitaria. En uno de ellos, muestra una mochila de Louis Vuitton de 2.000 dólares y un par de jerséis de Gucci también valorados en casi 2.000 dólares cada uno. La hija de Lori Loguhlin también publicó varios post en Instagram a su llegada al campus universitario, sin olvidar mencionar a las marcas que probablemente patrocinaran dichas publicaciones. “Han pasado unas pocas semanas desde que me mudé a mi residencia y la adoro. He conseguido todo lo que necesitaba a través de Amazon con Prime Student y me lo han enviado en dos días”, escribió Jade en septiembre de 2018.