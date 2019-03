15 regalos de última hora para el Día del Padre

A menos de una semana para el Día del Padre, la cuenta atrás empieza a correr para conseguir un buen regalo. Si todavía no has comprado el obsequio que buscas y no te sobra el tiempo, adquirirlo por Internet puede ser una buena opción, ya que todavía hay opciones para recibirlo antes del 19 de marzo.

Después de proponer una lista de detalles de acuerdo con el presupuesto de cada uno, en Escaparate hemos seleccionado 15 artículos de tecnología, moda o deporte y salud para sorprender a tu padre en su día. Todos los artículos están disponibles en Amazon y pueden llegar a tiempo al elegir el envío en un día que ofrece esta tienda online.

TECNOLOGÍA

Pulsera de actividad Willful

Las pulseras de actividad se han convertido en un complemento ideal no solo para los amantes del deporte, sino también para todas aquellas personas que quieran tener un registro de su actividad diaria. Este modelo te permite, además de su función de monitorización del ejercicio, recibir mensajes y correos electrónicos, programas alarmas o registrar tu sueño durante la noche. Otra de sus cualidades es que es impermeable, por lo que si se la regalas a tu padre se podrá duchar con ella.

Compra por 35,69€ en Amazon

Auriculares inalámbricos

Los auriculares inalámbricos con tecnología Bluetooth cada vez son más populares. Quizá la comodidad y el buen funcionamiento que aportan sean algunas de las claves. De este modelo de la marca Homscam los compradores de Amazon, donde está valorado con una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5, han dicho que estos auriculares son “muy buenos relación calidad-precio” y “uno de los mejores que he probado”. Tienen un diseño para que se ajusten cómodamente a sus oídos y aunque se usen durante un tiempo prolongado no resultan molestos, de acuerdo con el fabricante.

Compra por 29,99€ en Amazon

Juego de objetivos para móviles

A pesar de la evolución en calidad de las cámaras de fotografía digitales y del resurgimiento de los modelos analógicos, lo cierto es que la mayoría de personas saca gran parte de sus fotos con el teléfono móvil. De manera que un producto como este, que incluye cuatro tipos de lentes, un trípode y una funda, es una gran forma de mejorar la calidad de esas imágenes que luego tu padre podrá compartir con familia y amigos en Facebook o Instagram.

Compra por 23,99€ en Amazon

Fire Stick TV

Si tu padre quiere disfrutar de las ventajas de una Smart TV en su televisor viejo, una de las alternativas del mercado que te permiten hacerlo sin tener que desembolsar mucho dinero es este dispositivo. Se enchufa a cualquier puerto HDMI y, a través de una conexión Wi-Fi, permite el acceso a plataformas como Netflix, Prime Video o YouTube. Además ostenta el mérito de ser el producto más demandado por los lectores de Escaparate durante el Amazon Prime Day 2018.

Compra por 39,99€ en Amazon

Tocadiscos Dodocool

El diseño de este tocadiscos portátil hará las delicias de los amantes del estilo retro y de los padres que tienen una colección de vinilos: ha sido construido en madera y posee una cubierta que parece una maleta que puedes llevar a cualquier lugar. Cuenta con paneles decorativos de metal personalizados, tornillos de metal, perilla de galvanoplastia y tiene una superficie vaquera clásica. Además de escuchar vinilos, reproduce desde cualquier otro dispositivo conectado por Bluetooth o a su entrada auxiliar, y permite utilizar un sistema de altavoces externos para dar más potencia al sonido.

Compra por 68,69€ en Amazon

MODA

Zapatillas New Balance 373

La marca estadounidense con sede en Boston se ha convertido en una de las grandes dominadoras del mercado de las zapatillas. Lo ha logrado gracias a modelo como este, que se han hecho un hueco entre lo más deseado para los que quieren ir a la última en moda urbana. Las 373 están hechas de cuero y cuentan con un revestimiento de tela. Las tienes disponibles en todas las tallas desde el número 36 hasta el 47.

Compra desde 49,84€ en Amazon

Chaqueta Helly Hansen

Este modelo Crew Midlayer es uno de los más icónicos de la empresa noruega Helly Hansen. Tiene un estilo clásico de inspiración náutica que resulta perfecto para invierno y entretiempo, pues destaca por ser impermeable y actuar como cortavientos sin perder la capacidad de ser altamente transpirable. Está disponible desde la talla S hasta la XL en varios colores, por lo que si te gusta no tendrás excusas para regalarla a tu padre.

Compra desde 60,89€ en Amazon

Polo Fred Perry

Si de elegancia y calidad se trata en materia de polos, la marca Fred Perry sobresale por encima de muchos otros modelos. Esta prenda en negro con detalles amarillos es un gran ejemplo de buena factura, aunque si no te acaba de convencer lo puedes comprar en una amplia gama de colores. Está disponible en las tallas S, M, L y XXL.

Compra desde 39,79€ en Amazon

Cartera SG Zero

Ya sea por desgaste de la antigua o porque sencillamente queremos renovarla, la cartera es uno de esos detalles que siempre vienen bien y no tienen un importe demasiado alto. Este modelo de cuero de diseño minimalista, incluye monedero y cuenta con una protección de seguridad RFID y NFC integrada para evitar que se lean los datos de la cartera. Su tamaño compacto no está reñido con su capacidad de almacenamiento, ya que permite guardar hasta ocho tarjetas de crédito, además de contar con espacio para muchos billetes y otras tarjetas.

Compra por 24,90€ en Amazon

Chaqueta de traje New Look

En el armario nunca sobran esas prendas que le pueden aportar un toque de elegancia a cualquier atuendo. Es el caso de esta chaqueta de traje con textura de terciopelo, cuyo corte ajustado ofrece una imagen moderna y estilizada. Su color negro se puede combinar fácilmente y la mayor ventaja es que puede lavarse a máquina. Si tienes un padre al que le gusta vestir de forma elegante, este puede ser un buen detalle para él.

Compra desde 67,90€ en Amazon

DEPORTE Y SALUD

Masajeador para cuello y hombros Naipo

En Escaparate ya elegimos a este masajeador para cuello y hombros de la marca Naipo en un artículo dedicado en exclusiva artículos para aliviar los dolores más comunes y liberar el estrés. Aunque está pensado para la espalda, se puede colocar en las lumbares, las piernas o en zonas especialmente cansadas y dispone de ocho modos de masaje y posibilidad de dar calor a la persona que lo lleva puesto. Si tu padre necesita relajarse al llegar a casa, no dudes de que este artículo le ayudará a lograrlo.

Compra por 49,99€ en Amazon

Conjunto de ropa deportiva Nike

Con este kit de ropa de compresión se puede salir a entrenar en cualquier época del año, con frío o calor, ya que está compuesto por una camiseta, unos pantalones cortos y unos leggings. Todos los elementos están diseñados para mejorar el rendimiento, ya que aceleran la circulación sanguínea y la recuperación muscular. Su tela transpirable ayuda a absorber y secar rápidamente el sudor para maximizar la comodidad del entrenamiento, además de aportar una elasticidad y un ajuste perfectos.

Compra por 25,99€ en Amazon

Mini bicicleta estática AGM

Después de este regalo, tu padre ya no tendrá pretextos para ponerse en forma. Y es que esta mini bicicleta se puede utilizar mientras se mira la TV, se lee un libro o se trabaja en el ordenador. Cuenta con tiras de ajustes en los pies para acomodarse a usuarios de diferentes tamaños de forma cómoda y dispone de una perilla para aumentar o reducir la tensión. Tiene una pantalla LCD que muestra información sobre las revoluciones por minuto, la velocidad, la distancia y las calorías quemadas.

Compra por 36,99€ en Amazon

OTROS

Taladro sin cable Einhell

Nunca falta el padre manitas que decide poner manos a la obra siempre que surge una reparación o un proyecto en casa. Para ellos no hay herramienta más esencial que un buen taladro. Con este modelo sin cables de dos velocidades se puede perforar y atornillar de forma práctica y cómoda para cualquier tipo de trabajo, ya que tiene una forma esbelta con una empuñadura antideslizante. Su sistema de carga rápida en una hora lo mantiene listo en todo momento e incluye un maletín de transporte.

Compra por 37,14€ en Amazon

Cheque electrónico de regalo de Amazon

Cuando nadie mejor que tu padre sabe lo que más le gusta, un cheque de regalo para que compre lo que quiera en Amazon es la mejor opción. Además, es una alternativa para cualquier presupuesto, ya que se puede adquirir desde 0,15 euros y un límite máximo de 5.000. Tiene una validez de 10 años y se entrega por correo electrónico, SMS o como mensaje en las principales redes sociales. Y en caso de que eso de los regalos materiales no vaya con tu padre, invítale a una experiencia. Con un vale de regalo de Atrápalo puede elegir entre miles de espectáculos, restaurantes, actividades, vuelos, hoteles y hasta cruceros, tanto dentro como fuera de España. Puede recargarse a partir de 10 euros y no tiene fecha de caducidad.

Compra desde 0,15€ en Amazon

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de marzo de 2019.

