Mario Casas sobre ‘Instinto’, su serie erótica: “Espero que se atrevan a emitir las escenas que hemos rodado”

Mario Casas se ha propuesto un reto: profundizar, sin límite, física y emocionalmente en los papeles que interpreta. Y ahora le ha tocado al sexo.

En los últimos meses, Casas (A Coruña, 1986) ha pasado de ser la versión española de Leonardo DiCaprio en El Renacido (2016) a convertirse en la de Christian Bale en El Maquinista (2004). La primera transformación, para la que tuvo que engordar 10 kilos, forma parte de la película Bajo la piel del lobo; la segunda, cuyo rodaje le exigió perder 22 kilos en solo cuatro meses, dio como resultado El fotógrafo de Mauthausen. Con su nuevo trabajo, el thriller erótico Instinto, el actor gallego vuelve a recordarnos a otra estrella de Hollywood. En la serie, que se estrena este 2019 en Movistar +, el personaje de Casas es una mezcla entre Christian Grey (Jamie Dornan en 50 sobras de Grey) y Bill Hardford (Tom Cruise en Eyes wide shut). O al menos eso transmite la trama de la serie y las primeras imágenes.

"Pasan cosas muy fuertes. A veces, estaba metido en una práctica sexual y salía de mi personaje para verlo desde fuera y decía: ‘No puede ser que esté haciendo esto", explica Mario Casas

"Espero que Movistar y Bambú [la productora de la serie] se atrevan a emitir las escenas [sexuales] que realmente hemos rodado... A ver si la ficción española se atreve", retó Mario Casas en el programa de la Ser Hoy por Hoy. El sexo funciona como vía de escape en Instinto. El argumento de la serie gira entorno a Marco (Mario Casas), un atractivo y solitario empresario de éxito asiduo a un club privado. Allí los miembros (ocultos bajo una máscara) buscan únicamente recibir placer y dar rienda suelta a sus fantasías más lascivas. "Se trata de un tipo oscuro y ambiguo, tanto en lo emocional como en lo sexual, y me parecía muy interesante saber dónde empezaba y dónde acababa el personaje", confesó Casas en la Ser el octubre pasado. El reparto de esta producción erótica lo Ingrid García-Jonsson, Óscar Casas (hermano del actor), Silvia Alonso, Jon Arias (hijo de Imanol Arias) o Lola Dueñas.

"Se han grabado escenas fuertes. Nos podríamos haber quedado en una cosa más comercial e ir hacía más público. Todavía no he visto la serie montada, pero ya me han dicho que no saben si se van a poder montar ciertas secuencias", confiesa Casas a la Ser.

Por primera vez, Mario Casas ha hecho un desnudo integral frente a las cámaras. Pero, a pesar de esto y de las escenas subidas de tono, Instinto no es porno. "Eso, sí. Hay momentos explícitos. El momento sábana ya lo he hecho y me interesaba ir más allá. Pasan cosas muy fuertes. A veces, estaba metido en una práctica sexual y salía de mi personaje para verlo desde fuera y decía: ‘No puede ser que esté haciendo esto’. Ya he hecho todo", explica.

Teresa Fernández, creadora de la serie junto a Ramón Campos y Gema R. Neira, afirma que en Instinto han desarrollado tramas más adultas. "Contamos cosas más subidas de tono. Sin sexo gratuito y con tramas más profundas. La historia se lanza desde el personaje de Marco Mur. Lo tiene todo en la vida, pero está dolido de tal forma que, aunque busca la felicidad, es incapaz de encontrarla porque tiene el corazón roto. Poco a poco descubriremos el porqué".

Mario Casas, que reconoció a Toni Garrido en Hoy por hoy que durante el rodaje de El fotógrafo de Mauthausen llegó a bajar de los 70 kilos, ha recuperado la musculatura que durante años le ha caracterizado para interpretar a Marco. "La serie lo necesitaba. Aparezco a lo Michael Fassbender en Shame".

"Déjate llevar por tus instintos más ocultos", invitan desde el Instagram oficial de 'Instinto'. En la imagen, Mario Casas como Marco, protagonista de la serie.

Mario Casas e Ingrid García-Jonsson en una de las primeras imágenes que se han publicado de 'Instinto'.

