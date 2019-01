Mariah Carey llega a un acuerdo con su representante que la acusó de acoso

Mariah Carey ha resuelto la demanda por acoso sexual presentada por su exrepresentante, Stella Stolper. "Las partes han alcanzado una resolución de mutuo acuerdo sobre este asunto", ha dicho el abogado a la prensa de EE UU. La noticia de la demanda por acoso sexual se hizo pública en abril.

Según TMZ, Stolper dijo que Carey, de 48 años, estaba "constantemente desnuda delante de ella". El sitio web también declaró que la ex trabajadora de Carey acusó a la cantante de hacer "cosas sexuales" en su presencia. Sin embargo, el representante de la estrella negó las acusaciones y le dijo a ET Canadá: "Si se presenta esta reclamación frívola y sin fundamento, nos defenderemos enérgicamente y con éxito".

El acuerdo llega después de que TMZ también revelara que Stolper planeaba divulgar información sobre el supuesto problema de abuso de sustancias de Carey. La cantante reveló en abril que le diagnosticaron trastorno bipolar en 2001. Explicó que finalmente buscó tratamiento después de "los dos años más difíciles que he pasado", un tiempo de agitación profesional y drama personal

"Hasta hace poco vivía en la negación, el aislamiento y en constante temor", dice. "Era una carga demasiado pesada para llevar y simplemente ya no podía hacerlo. Busqué y recibí tratamiento, puse a personas positivas a mi alrededor y volví a hacer lo que amo, escribir canciones y hacer música".

El abogado de Carey confirmó: "Stella fue despedida como representante de Mariah debido a que no realizó su trabajo de manera efectiva y le hizo un mal servicio a su cliente". La declaración continuó: "Stella no tenía contrato de trabajo. Ella ha estado difundiendo falsos rumores a cualquier medio de comunicación que los publique. No responderemos a las mentiras y amenazas.

Carey, una de las cantantes con más éxito de todos los tiempos, con 18 números 1 y más de 200 millones de discos vendidos, pasó muchos de sus años en el centro de atención "sufriendo en silencio". Durante mucho tiempo pensé que tenía un trastorno grave del sueño", continúa Carey, que ahora está en el estudio trabajando en un nuevo álbum que se publicará este año. "Pero no era un insomnio normal y no estaba despierta contando ovejas". Y explica que "estaba trabajando, trabajando y trabajando... Estaba irritable y tenía miedo constante de decepcionar a la gente. Resulta que estaba experimentando una forma de manía. Supongo que mis episodios depresivos se caracterizaron por tener muy poca energía. Me sentiría tan sola y triste, incluso culpable de no estar haciendo lo que necesitaba para mi carrera ".

Carey, cría a sus gemelos de 6 años Monroe y Moroccan, nacidos de su matrimonio con Nick Cannon.