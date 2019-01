El mercado motorizado de Phsar Leu en la ciudad de Siem Reap

Acababan de dar las 16,00 h. cuando comenzamos a abrirnos paso entre regueros de gente para penetrar en Phsar Leu, al norte de la ciudad sobre la Ruta Nacional 6, uno de los 5 mercados de Siem Reap (Camboya). A lo largo de un angosto pasillo al aire libre con apenas dos metros de ancho, flanqueado por puestos de carne, frutas y pescados, numerosos compradores motorizados zigzagueaban con el rugido de sus motores entre visitantes de a pie. Hombres y mujeres sobre dos ruedas que se detenían frente a los puestos, escogían a su antojo y arrancaban poco después. Jamás había visto comprar así. “Las motocicletas solo se permiten por las tardes, durante la mañana los flujos son tan numerosos que ningún vehículo puede pasar”, nos recordó Chang, nuestro guía camboyano.

He visitado decenas, por no decir más de un centenar de mercados en el mundo, y no soy capaz de memorizar nada parecido. En ciertos aspectos me recordó al de Bazurto en Cartagena de Indias; en otros detalles al callejero de Fez. Aun así, Phsar Leu, donde no me crucé con ningún turista, me resultó diferente.

Entre la sorpresa y el asombro nos detuvimos como podíamos en aquellos puestos donde las vendedoras protagonizaban escenas singulares. Al colorido de las frutas, las verduras y las hierbas aromáticas, se sumaban los olores a tierra húmeda y a fango. Parecía imposible avanzar sin pisar algún tipo de comida. En una esquina una freidora despachaba gofres, buñuelos y tortitas calientes. Enfrente, otra sonreía entre cestas de ajos, cebollas y cubos con pasta de sésamo o de cacahuetes. Al lado, apilados sin orden, montañas de mangos, pitayas, plátanos, longanes, mamoncillos, rambutanes, mangostanes, frutas de Jack, guayabas, cocos y papayas. Y en algún rincón pequeñas montañas de jengibre, galanga, cúrcuma, lima kéfir y lemon grass, señas de identidad de la cocina camboyana. Junto a una mesita desvencijada atiborrada de pollos, yacían numerosas cestas repletas de pescados de agua dulce, algunos aun coleteando, que sus respectivos vendedores sacrificaban y evisceraban en seco y en cuclillas sobre el suelo. A su lado, quizá otro puesto con mariscos y aletas de pescado en salazón.

En aquel carnaval de comida no me pasaron inadvertidas algunas vendedoras de carne cruda que aguardaban a sus clientes con los pies descalzos sobre los mostradores donde exponían su propia mercancía. Cerca, tropecé con un gigantesco perol repleto de grillos y pájaros salteados con guindillas que se vendían por cubiletes y que, a pesar de mi curiosidad, no me atreví a comprar. Aquel escenario me sobrecogió como pocas veces. No solo por la variedad enorme de productos, sino por el talante risueño y la alegría que irradiaban aquellas vendedoras. Poco más puedo añadir. Prefiero que las fotografías hablen por sí mismas.

Una vez a cubierto, en el gigantesco espacio anexo que ocupa el propio mercado, recorrí decenas de puestos diferentes. Tiendas de artesanía; joyerías con vitrinas repletas de piezas de oro; talleres donde hábiles costureras confeccionaban ropa a medida, y mil rincones inesperados.

He pasado tres días en Siem Reap visitando los templos que rodean esta ciudad. Me habían advertido de que comería mal pero no ha sido así. La comida camboyana, menos especiada y picante que sus vecinas la tailandesa y vietnamita, no goza de la misma fama. Sin embargo, para quienes lleguen hasta aquí dejo tres pistas fiables. Restaurantes que ofrecen comida jemer camboyana puesta al día como Merick Hechei o Pou Kitchen & Café, y otro local cuya carta es un popurrí de especialidades del sudeste asiático, del estilo de Madamme Butterfly. En todos los casos a precios que no superan los 25 euros por comensal.

EVISCERANDO Y ESCAMANDO PESCADOS / J.C.CAPEL

VENDEDORAS DE CARNE / J.C.CAPEL

GRILLOS Y PAJAROS FRITOS CON GUINDILLAS / J.C. CAPEL

VENDEDORA DE CARNE SENTADA EN EL MOSTRADOR / CAPEL