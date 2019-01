El precio del guardarropa de Rania de Jordania, una cuestión de Estado

Cada principio de año, el blog de moda UFO No More publica un informe en el que se detalla un estimado del gasto en vestimenta realizado por las principales mujeres pertenecientes a casas reales. Normalmente, el dato no suele ser más que una anécdota, pero este 2019 Sarah Williams y Heaven LeeMiller, las redactoras del blog, despertaron cierto revuelo al comunicar que este año dejarían de lado los datos de la reina Rania de Jordania a petición de las autoridades jordanas.

"Van a notar que su majestad la reina Rania de Jordania no se encuentra en la lista de este año, como si fue parte de la del año anterior", comienza la aclaración en el informe del blog datado del 1 de enero de 2019. "Después de hablar con la Corte Real Hashemita y la Oficina de Su Majestad hemos decidido sacar a su majestad de la página web para no causarle ningún 'daño' con nuestros cálculos de gasto anual en vestimenta".

Las críticas no se hicieran esperar, por lo que la Oficina de Su Majestad ha decidido lanzar un comunicado oficial el pasado miércoles para aclarar la situación. "El año pasado, las estimaciones de los gastos que había hecho su Majestad en vestuario en 2017 tuvieron una gran difusión en el blog UFO No More, pero en vista de la gran distancia entre las afirmaciones de la publicación y la realidad, hemos solicitado a los propietarios del blog que no incluyan a su Majestad en sus informes anuales futuros", ha confirmado la Oficina en la cuenta oficial de Facebook de la reina.

"Su Majestad la reina siempre ha buscado representar a Jordania de forma adecuada, por lo que busca un equilibrio entre la representación apropiada y un gasto moderado", continua el comunicado. "Gran parte de la ropa utilizada por su majestad proviene de regalos o son comprados a precios reducidos, mientras que los blogs de moda basan sus estimaciones en el valor de mercado de las prendas, lo que conduce a falsas impresiones que no son un reflejo de la realidad".

A continuación, el comunicado pasa a criticar "el énfasis" que hacen muchos medios en el gasto que generan las esposas de muchos líderes mundiales con su vestimenta y advierte que estos datos son muchas veces utilizados "como instrumento político". "Hoy en día, algunos en Jordania han adoptado este enfoque para retratar a su Majestad la Reina como alguien fuera de la realidad, algo que es completamente falso”, prosigue.

"Su Majestad la reina es consciente de las críticas que han estado circulando y ella misma había enfatizado con anterioridad que las críticas forman parte de su trabajo público. Ella apoya y respeta la crítica responsable. Siempre se la toma en serio y responde a ella. Pero hoy encontramos a quien no se limita a criticar, sino que va más allá hasta el punto de inventar información y recurrir al cinismo y la burla de los valores de nuestra sociedad jordana", termina.

En 2017, el informe publicado por el blog posicionaba a Rania de Jordania en el primer puesto de las royals, con un gasto en vestimenta que superaba los 260.000 euros. Este año, en ausencia de la reina, el podio lo ocupa Meghan Markle con una suma que ronda los 478.000 euros. La princesa Mary de Dinamarca sale segunda con un gasto de 102.000 euros y Kate Middleton se posiciona tercera con 86.000. La reina Letizia se mantiene entre los puestos más bajos —undécima posición— con un gasto aproximado de 42.000 euros.