20 frases que definen a Amaia Romero en su 20 cumpleaños

Amaia Romero cumple 20 años y desde que Operación Triunfo 2017 la alzó a la fama la navarra no ha dejado de sorprender al público. Su espontaneidad y naturalidad han hecho gran parte del trabajo, pero su personalidad y su falta de reparo para hablar de muchos temas considerados delicados la han terminado de convertir en icono feminista y en una artista que rompe todas las reglas. Ejemplo de ello es cómo la ganadora de la penúltima edición del talent show ha decidido no seguir los cánones establecidos en la industria de la música siendo la única de su promoción de OT no solo que aún no ha sacado disco (salió de la Academia hace casi un añoe, el pasado febrero), sino que su único tema musical dura algo menos de dos minutos, algo excepcional. Estas han sido algunas de las frases más admiradas que ha dejado la intérprete desde que se dio a conocer hace solo casi un año y medio.

“No me voy a depilar las piernas porque las mujeres también tenemos pelos”. Fue sin duda una de sus frases más aplaudidas. La navarra la dijo durante su estancia en la Academia, harta de seguir los cánones de belleza impuestos principalmente a las mujeres.

“¿Pero qué dices de surfero? Si yo soy de Pamplona”. Esta fue otra de sus frases más aplaudidas y que más risa provocó a la audiencia. Los estilistas del programa le aplicaron mechas californianas y la navarra, con el pelo lleno de trozos de papel de plata –típico para las mechas– le contaba a su amiga Aitana que no terminaba de verse en ese “rollo surfero”, olvidándose una vez de las cámaras.

"No entiendo por qué tengo que llevar tacones. Yo ya estoy contenta con mi estatura". Fue lo que le dijo a su compañero Raoul sobre su aparición descalza en el escenario cuando interpretó junto a Alfred la canción City of Star, donde tocaba los pedales del piano directamente con sus pies desnudos.

“¡Soy idiota! Ay…me acabo de poner supernerviosa”. Es de sobra conocido la poca destreza de Amaia con las redes sociales y, en mitad de un directo que la navarra hacía con sus seguidores tras salir de la Academia, contó que estaba en su casa de Pamplona y enseñó la zona donde vivía a través de la ventana de su habitación. Fueron sus propios fans los que inmediatamente le dijeron que lo tapara, y ella, al darse cuenta de lo que suponía, respondió con otra de sus frases: “Mis padres me van a matar”.

"¡No sé qué acabo de hacer, la verdad!". Con esta frase culminó su primera actuación en Operación Triunfo 2018, donde acudió como invitada al programa final de la última edición y presentó su único tema musical propio, Un nuevo lugar. Una canción que, a pesar de durar menos de un minuto y medio, dejó a todos boquiabiertos y arrancó una gran ovación del público.

“Tengo que dejar todo esto y me tengo que depilar los sobacos”. Esta frase la dijo durante la primera semana del concurso. Un adelanto de su naturalidad que seguiría mostrando después.

"Muchas gracias por comprar las entradas del concierto, porque son carísimas". Esto fue lo que soltó la representante de Eurovisión el año pasado ante miles de personas en Pamplona, cuando salió al balcón del Ayuntamiento para saludar a los fans congregados. La navarra hacía referencia al precio de las entradas para el concierto de OT en su localidad natal.

“A veces me pido perdón a mí misma”. Dijo Amaia en una de las galas, cuando sus compañeros alabaron la bondad de la navarra y destacaron que las dos palabras que más usaba era “perdón” y “gracias”.

“Me han dicho que tengo que estar cachonda, me voy a tocar el chocho”. Explicaba Amaia a Aitana sobre la interpretación que tenía que hacer de la canción Love on the Brain que cantó en la gala 11. En su actuación, la artista no dudó en seguir los consejos que le dieron Los Javis.

“Es como tener papilas gustativas en el chocho”. Esto fue lo que dijo Amaia durante una conversación en una comida en la Academia sobre geles íntimos.

“Los bailarines nos ponen cachondas”. Esta fue la respuesta que dio Amaia en una de las clases de la academia cuando le preguntaron el motivo de su ataque de risa. Mientras, su amiga y compañera Aitana se moría de vergüenza y le pedía que no dijera nada.

“Me encanta mirar a los aspersores”. Le confesó Amaia a Alfred en la Academia mientras miraba embobada el funcionamiento de los aparatos que riegan el césped.

“Me encanta ese ruido del cortacésped, me relaja un montón”. Siguiendo su pasión por todo lo que rodea a las zonas verdes y jardines, esta frase la dijo en otro momento durante su estancia en la Academia.

“Yo me estoy haciendo un pis…”. Una frase muy natural que hizo reír tanto a sus compañeros como al público que había en el plató de Operación Triunfo para aquella gala. Cuando el presentador, Roberto Leal, le preguntó qué tal estaba, Amaia no dudó en decirle la verdad.

Historia de la televisión, amigos. "Me estoy haciendo un poco de pis", en directo, delante de media España, o oye, tan natural. Esto solo lo podía hacer Amaia en #OTGala5 #medesorino 😄😄pic.twitter.com/x7q7yh7XP1 — Belén ColladoBarrena (@belcollado_) 27 de noviembre de 2017

"He tenido un poco de diarrea”. De nuevo sacó a relucir su naturalidad cuando en directo le contó a Roberto Leal que le costó trabajar la semana que cantó So What porque estaba enferma.

“Hace mucho que no tengo un orgasmo, por favor te necesito”. Aunque es una frase que Amaia le dijo a Alfred en una clase de interpretación con Los Javis, y no se puede considerar real, lo que sí es verdad es que salió de su imaginación y, por tanto, hizo reír igualmente a la audiencia que seguía entonces la emisión 24 horas.

“Airea muchísimo, cuando me sude el sobaco…ra,ra,ra”. Dijo Amaia sobre las mangas anchas de uno de sus trajes que lució en una gala. También lo dijo con unos pantalones anchos en referencia a airear sus partes íntimas.

“El puesto es una mierda pero no pasa nada”. La artista aseguró que estaba contenta con la actuación que realizó junto a su entonces pareja Alfred García en Eurovisión el pasado mayo, pero, como siempre, reconoció con total naturalidad que España quedara en el puesto 23 no era lo ideal.

“Yo de fiesta, buah, enseño las tetas todas las noches”. En un ambiente relajado y de risas con sus compañeros, Miriam Rodríguez dijo que salir con Amaia era una fiesta asegurada y la navarra no dudó en corroborarlo.

“Me gustan mucho mis tetas, te lo juro”, “Almorrana me parece una palabra preciosa” o "¿Los gatos tienen orgasmos?". Son otras frases que Amaia dijo durante los meses que pasó en la Academia de OT que también pasarán a la historia.