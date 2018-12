Plantar cara a los juguetes sexistas o cómo fomentar la igualdad esta Navidad

¿Cómo y qué regalar sin fomentar en nuestros hijos los estereotipos de género? Para no fallar y no correr riesgos, los expertos son claros: lo mejor es regalar algo que fomente la socialización como, por ejemplo, una experiencia -ir al teatro, al cine, un viaje, el zoo-. Y esto funciona también con los adultos.

Si por algo se caracteriza este 2018, a punto de terminar, es porque las mujeres han alzado su voz con más fuerza, y la lucha contra los estereotipos de género desde la infancia es una de sus batallas, algo que puede prevenir la violencia, la humillación o la baja autoestima de las ahora niñas y niños cuando lleguen a ser adultos. En esta dirección, se han unido muchos consistorios de España. Por ejemplo, se ha hecho eco el PSOE de Granada. El partido andaluz promueve una campaña sobre la adquisición o regalo de juguetes no sexistas y no violentos durante estas fiestas a fin de "construir una sociedad igualitaria y libre de violencia de género", informa EP. Bajo el lema Busca las diferencias y evítalas, pretenden informar a la ciudadanía de la importancia de "concienciar y fomentar los valores del respeto y la tolerancia en los niños y niñas en esta época navideña".

Campaña contra el regalo de juguetes sexistas.

Al igual que Granada, Málaga ha unido también fuerzas para conseguir este objetivo. Con la iniciativa Esta Navidad no les regales límites, regálales libertad, también pretende sensibilizar a la ciudadanía ante la compra y regalo de juguetes. "Queremos acabar con la idea de que la niña tiene que ser cuidadora y ama de casa y por eso tiene que jugar a las muñecas, a las cocinitas o a las tiendecitas", han informado desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de la ciudad, informa la misma agencia. O la Diputación Foral de Bizkaia y su campaña Sus sueños no tienen límites. ¿Se los vas a poner tú? Elige juguetes no sexistas, que han ilustrado con una gráfica protagonizada por una niña astronauta y un niño que patina sobre hielo, que parte del convencimiento de que con el juego "se construyen ideas, creencias, valores sociales, expectativas, necesidades y modelos de actuación", de modo que es preciso "crear una clara conciencia sobre el juego y del juguete como instrumento para la coeducación y para la igualdad durante los primeros años de vida", según fuentes del organismo. Y así se podría continuar por toda la geografía española. Iniciativas que luchan claramente por y para la igualdad desde la infancia.

Juguetes que fomenten la igualdad

Por todo esto en Navidad, los regalos deben “ir en consonancia con la igualdad y fomentar los roles sociales igualitarios”, según aconseja el doctor en Psicología y profesor de la Universidad de Murcia, el psicólogo educativo en el EOEP de Cieza, Juan Pedro Martínez Ramón, informa EP. Aparte de esta recomendación, el experto aconseja que el regalo o juguete que reciban nuestros hijos tiene que ir acorde con su grado de madurez, ser siempre educativo, que le enseñe algo nuevo o refuerce su aprendizaje adquirido, y motivador, que despierte su interés. Además, recomienda que sea "seguro, respetuoso con el medioambiente y que cumpla con la normativa europea". Y que tenga buenos comentarios de otros usuarios que lo hayan adquirido previamente, una información "fácil de obtener en la era de las plataformas y foros de consumidores".

“Lo más importante”, prosigue el experto, es que “el regalo impulse la socialización”. Considera preferible un juguete que permita la interacción con otras personas que aquellos que los aíslan. De esta forma, Martínez recomienda que cuando se compre el regalo también se piense en cómo los adultos pueden participar y “así pasar tiempo en familia”. Pasar tiempo con los niños es una de las principales preocupaciones de los progenitores. Una investigación elaborada por el Hospital Sant Joan de Déu confirmaba hace unos días que el 34% de los padres y madres españoles no dedican suficiente tiempo a sus hijos. Y son los hombres los que perciben en mayor medida (41%) que no dedican suficiente tiempo a los niños y niñas en comparación a las mujeres (27%).

El estudio, titulado I estudio de salud y bienestar en la infancia, añade en sus conclusiones “que, de promedio, entre semana, la madre hace más actividades con sus hijos que el padre. Además, las mujeres encuestadas valoran más positivamente la calidad del tiempo dedicado a sus hijos/as”. Jugar en familia en Navidad puede ser una buena técnica también para luchar contra los estereotipos de género en el hogar.

Otra medida para este fin es que los padres prioricen el juego cara a cara con otras niñas y otros niños, puesto que es fuente esencial de la socialización adecuada de los menores.

Igualmente, Martínez aconseja la coordinación de los miembros de la familia para evitar un excesivo número de regalos, ya que "lo importante no es la cantidad, sino la calidad y utilidad. Si se diera el caso, afirma que "se podría valorar la posibilidad de dosificar la entrega de juguetes a lo largo del año". Cabe recordar que recibir muchos regalos, en demasía, hace que los niños pierdan la ilusión, padezcan de frustración, estén sobreexcitados y se vuelvan caprichosos. Lo mejor es regalar regalos con sentido. Una fórmula puede ser la regla de los cuatro: un regalo que necesite, otro que le eduque, otro que desee y una experiencia.

