La hermana de Meghan Markle le ruega por carta que haga las paces con su padre

Ha sido un año complicado para Meghan Markle en cuanto a cuestiones familiares. Por un lado, la exactriz de Suits ha dejado su antigua vida para pasar a formar parte de la familia real británica mediante su boda con Enrique de Inglaterra, hijo menor del príncipe Carlos de Inglaterra. Pero, por otro, la relación con su familia ha empeorado considerablemente. Su padre, acusado de intentar vender unas fotos a unos paparazzi pocos días antes de la boda real, no acudió a su boda tras sufrir un ataque al corazón.

Meses después, la relación entre la duquesa de Sussex y su progenitor se ha enfriado hasta el grado en el que él asegura a todo aquel que quiera escucharle —y no son pocos: su presencia está muy disputada en televisiones y tabloides británicos— que su hija no le habla desde la boda, que no responde a sus llamadas y que se enteró de su embarazo por la radio. Por pedir, Thomas Markle, de 74 años, ha pedido hasta la intervención de Isabel II para que le ayude en la ansiada reconciliación.

Ahora es Samantha Markle, hermana de Meghan, quien también pide por esa reconciliación. Tal y como publica el diario británico The Sunday Mirror, la hermana de padre de la duquesa le ha enviado una postal navideña en la que le pide que se reúna con su padre. El Mirror publica una imagen de dicha tarjeta manuscrita, escrita inicialmente por Samantha.

Además del mensaje ya impreso, donde se lee "Que tengáis una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo", la mayor de los Markle arranca estas pocas líneas con un "Esto no trata de ser formal". "Las vacaciones de Navidad son una época para estar en familia, un momento sentimental", se lee.

"Papá ha intentado contactar contigo y esta muy dolido porque le estás ignorando", ha escrito la estadounidense, de 53 años y que padece esclerosis múltiple, en su misiva de Navidad, en la que agrega: "La vida es corta y sabes que papá es maravilloso".

"Por favor, dale la alegría de mostrarle tu amor en sus últimos años. El momento es ahora", concluye la carta de la que se ha hecho eco el periódico.

Ante la ausencia de Thomas Markle en el casamiento de su hija, la duquesa de Sussex entró en la capilla sola pero hizo el tramo final del templo del brazo de su ahora suegro, el príncipe Carlos. Desde la boda real, diversos parientes de Meghan Markle, en especial Samantha, han hecho declaraciones a los medios de comunicación en las que en general critican su actitud y el hecho de que no les preste más atención.