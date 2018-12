¿Y si todos esos garabatos que haces cuando te aburres en la oficina fueran una obra de arte?

No es procrastinación, es "escapismo no productivo". O así llama el artista Ignacio Uriarte (Krefeld, Alemania, 1972) a toda la producción artística que surge cuando a uno lo llaman por teléfono o, en general está distraído. Esos clips retorcidos que componen esculturas efímeras, producto de una conversación donde realmente no atendías; la papiroflexia que solo cultivas cuando tienes el auricular entre el hombro y la barbilla; esos garabatos en la esquina del cuaderno, hechos mientras esperas que te pasen con una operadora... No son la prueba material de la falta de productividad, sino todo lo contrario: pequeños actos de rebeldía creativa en situaciones de la más gris cotidianeidad.

Antes de reinventarse como artista, Uriarte estudió Administración de Empresas, y después trabajó en las oficinas de varias firmas internacionales. Aunque en principio no existe nada más alejado de su actividad actual que aquella experiencia, lo cierto es que sus días como oficinista han determinado tanto su obra como el proceso que sigue para generarla. Y su última exposición, 'X, Y, Z', que acaba de inaugurarse (se podrá visitar hasa el 17 de marzo) en el Museo ABC de Madrid, casi parece un manifiesto de ello. Allí todas las piezas están realizadas mediante dos únicos elementos: hojas de papel y rotuladores de delineante.

Ya antes de entrar en la sala, un primer dibujo nos da la idea del tono general: se trata de una composición monocroma de círculos concéntricos que producen impresión de relieve, y que al acercarnos desvela que el volumen se logra a base de líneas rectas entrecruzadas. Poco después nos topamos con otro dibujo en apariencia idéntico, y de nuevo hace falta contemplarlo de cerca para descubrir que en este caso se ha empleado un entramado curvo e irregular. "Todos los dibujos están realizados con esas dos tramas: líneas rectas o garabatos", explica Uriarte. "Las primeras hacen pensar en una disciplina férrea, y las segundas en algo más inconsciente y primario".

Detalle de la obra 'Zigzag Echoes', de Ignacio Uriarte, cuyos volúmenes escultóricos recuerdan a 'Pintura blanca' de Gerardo Rueda, y la forma zigzagueante a la cola de 'Aguinaldos', publicada en 'Blanco y Negro', las dos piezas de referencia para la exposición de Uriarte. | Museo ABC

La exposición se integra en el programa Conexiones del Museo ABC y la Fundación Banco Santander, que comisaría el crítico Óscar Alonso Molina, y por el que se invita a un artista a tomar sendas piezas de estas colecciones de arte como punto de partida de una exposición. En este caso, Uriarte ha seleccionado la obra Pintura blanca (1970), de Gerardo Rueda —que en realidad es una composición de volúmenes escultóricos—, y la ilustración Aguinaldos, publicada en el suplemento Blanco y Negro en 1894.

'Pintura blanca', de Gerardo Rueda. | Fundación Banco Santander

Todo aquí pivota entre los dos extremos, el puro dibujo en dos colores y la voluntad tridimensional. De ahí el título: 'X, Y, Z', que son los tres ejes de la perspectiva axonométrica, "aunque también pueden ser tres incógnitas en un problema, además de las tres formas que se encuentran en casi todas las obras de la exposición".

La ilustración 'Aguinaldos', publicada en el suplemento de ABC Blanco y Negro en 1894. | Fondo Museo ABC

En efecto, aspas, triángulos y líneas en zigzag, pero también círculos, rectángulos, efectos moiré, simetrías y composiciones casi musicales ("rimas", las llama Uriarte) se repiten de manera meticulosa en la muestra, que por la contención del gesto que escenifica puede entenderse como un ejercicio de minimalismo extremo. La expresión más pura de esto la tenemos en las dos piezas que flanquean a la de Gerardo Rueda, unos murales de folios doblados y fijados a la pared con cinta de doble cara en los que sin una sola gota de tinta —solo mediante los dobleces del papel— Uriarte consigue realizar al mismo tiempo una escultura y un dibujo, algo monumental e íntimo, espiritual y prosaico, poético y matemáticamente preciso.

Un último apunte: al igual que todo oficinista contemporáneo, Uriarte utiliza hojas de cálculo para realizar sus simulaciones. Como los rotuladores, los adhesivos o los folios, Excel es una de sus herramientas imprescindibles, pues con ella prueba las composiciones antes de llevarlas a la práctica. "Me encanta cuando las cosas cuadran", afirma.

Pues bien, esa es exactamente la impresión que tendrá todo el que visite X, Y, Z en el Museo ABC.