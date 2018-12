Antología del disparate: nueve vídeos breves para un 2018 loco

¿Ha sido 2018 un año del que sentirnos orgullosos? Ummmm. No mucho, la verdad. Pero no seamos catastrofistas. Estos vídeos de corta duración se mueven entre el disparate, la indignación y la risa. Algunos tienen las tres cosas...



"Rosalía, guapa, que soy Pedro"

Después del grito ahogado de Penélope Cruz anunciando a Pedro Almodóvar como ganador de un Oscar por Todo sobre mi madre (1999) el cineasta pasó a ser ese hombre con el que todo el gremio de actores quería trabajar. Las alabanzas hacia el manchego son constantes en los medios de comunicación y Almodóvar se ha habituado a esquivar halagos y fans efusivos. Sin embargo, el pasado 31 de octubre los papeles se invirtieron y el director vivió en sus propias carnes lo que es que un ídolo te ignore. Rosalía, fenómeno musical del momento, se disponía a actuar en la madrileña Plaza de Colón frente a 11.000 personas. "¡Rosalía, guapa!", le dijo el manchego cuando se la cruzó en la calle momentos antes del concierto. A lo que Rosalía no contestó. Cualquier artista que se precie en España lo haría todo por tener la atención de Almodóvar durante diez segundos, pero Rosalía pasó de largo. La cantante llevaba puestos los cascos que la aislaban del ruido exterior y no oyó a Pedro llamarla. "No me paré porque estaba insonorizada. En las actuaciones voy con unos cascos que te aíslan completamente. Y no me enteré. ¡Si le llego a oír me paro y lo saludo la primera!", explicó la catalana a Carles Francino en la Cadena Ser.

La 'performance' de Dolors Montserrat

La portavoz parlamentaria del PP ha elevado a la máxima potencia el concepto de "momento estelar". Es difícil elegir un único fragmento del monólogo de casi dos minutos que defendió con elocuencia el pasado mes de octubre. "Ante los silbidos a los símbolos nacionales, piden libertad de expresión. ¡Y tienen a las prostitutas desconcertadas!", fue una de las sentencias que quedarán grabadas en la memoria de los españoles de aquí a la eternidad. "Tienen a Maxim Huerta perplejo, por una sociedad instrumental lo enviaron a la Luna, y Borrell, Celaá y Pedro Duque continúan en La Tierra. [...] Señora Calvo, de una vez por todas, coordínese ya, coordine La Moncloa, Waterloo, la dacha de Galapagar y la herriko taberna”, suplicó Dolors Montserrat en el Congreso. “Señora Monserrat, ¿esto ha sido una performance, no?”, replicó con tino Calvo.

McNamara en El Valle de los Caídos defendiendo a Franco

Si Kristian Pielhoff enseñó a los españoles en Bricomanía a hacer un mueble bar con un palé en cinco cómodos pasos, Fabio McNamara ha demostrado que es posible pasar de ser, también en cómodos pasos, un símbolo de la contracultura, icono gay de los años 80 y uno de los protagonistas de la Movida madrileña a convertirse en un defensor a ultranza del caudillo y la dictadura que encabezó. El pasado mes de julio, el artista convocó a los españoles para que acudieran a la protesta "para que Franco resucite, salga vivo y sea nuestro caudillo". Hablaba en serio y aún dijo más: "Esta es una Guerra Santa, una cruzada por España y por su liberación para aplastar al enemigo. El Valle de los Caídos y su cruz serán eternas, las fuerzas del mal no lo podrán destruir porque Dios es todopoderoso". Una vez más, la apoteósica realidad deja a la ficción a la altura del betún. Tiembla Kent Follett, llega McNamara.

La obra de Banksy autodestruyéndose

Si no le encuentras el punto al arte abstracto y crees que podrías hacer cuadros como los de Kandinsky con una mano, lo de Banksy te va a sonar a sketch de José Mota. Una obra del artista británico, Girl with balloon (Niña con globo), se autodestruyó en cuestión de segundos nada más ser subastada por un millón de euros en Sotheby’s. Ocurrió durante la feria londinense Frieze y lo delirante es que una vez hecha trizas su valor se ha duplicado. “Hace unos años construí secretamente una trituradora en la pintura para activarla en caso de que en algún momento se subastara”, explicó el artista. Según declaró Banksy, considera la destrucción de su obra como un hecho artístico en sí mismo. Ríete tú del cubismo o el dadaísmo.

La celebración del gol de Batshuayi

Era el último partido de la fase de grupos del Mundial de Rusia. Jugaban Inglaterra y Bélgica. Estaban ya los dos clasificados. Se jugaban el primer puesto. Por avatares del destino, a ninguno de los dos clubes les interesaba ganar, pues quedar segundo garantizaba un camino más fácil hacia la final de Moscú. Salieron ambos con suplementes. Entonces, el pacto de no agresión se rompió con un tanto del jugador belga de la Real Sociedad, Januzaj. Batshauyi, el actual delantero del Valencia, quiso remachar el balón una vez concedido el gol, tal vez consciente de que no iba a volver a tener más opciones durante el torneo. Cogió el balón, lo pateó, este golpeó en el poste y salió escupido directamente en su cara. El vídeo se viralizó. “¿Por qué soy tan estúpido? Esa mierda dolió”, tuiteó luego el jugador.

Los 146 chavales de un instituto francés de rodillas con las manos en la cabeza arrestados por la policía

Sucedió a principios de diciembre, en pleno apogeo de la protesta de los chalecos amarillos, en un instituto de la localidad cercana a París de Mantes-la-Jolie (se tardaron varias horas en advertir a muchos tuiteros de que eso no era la ciudad de Nantes, pero bueno…). Un puñado de estudiantes con, según la policía, la ayuda de alborotadores profesionales venidos de más allá del centro, se dedicaron a destrozar las instalaciones del mismo. Lo hicieron en parte por mimetismo con los chalecos amarillos y en parte por la amenaza de una reforma que iba a aumentar las tasas estudiantiles. El caso es que la policía llegó hasta el lugar. Papeleras en llamas, extintores volando… Lo típico cada vez que un francés se cabrea y no tiene un tomate español a mano. El resultado fueron 146 alumnos de rodillas con las manos en la nuca custodiados por un puñado de policías que fueron grabados bromeando sobre los chavales. El vídeo es espeluznante. Este mundo se ha vuelto lelo.

La libido disparada del novio de María ('OT')

Pablo Amores demostró en la décima gala de la última edición de Operación Triunfo que para escandalizar a España basta con repetir en televisión -en horario nocturno- lo mismo que decías en preescolar añadiendo la palabra "follar". Si con cinco años decir "caca, culo, pedo, pis" es el acto más rebelde que un ser humano puede realizar, Amores, con 25 años, ha probado que con la edad sigue siendo igual. El reencuentro que protagonizó con su novia, la concursante María (que fue expulsada esa misma noche) dejó al público y al presentador Roberto Leal boquiabiertos. Pablo apareció en el escenario, besó con pasión a María, afirmó que lo que más había echado de menos era "su culo" y que lo primero que iban a hacer al salir de la Academia era "follar". Palabra que repitió a gritos de cara al público: "¡Follar!". Osadía que dividió a España. Donde unos veían a un novio machista que solo admira el físico de su novia, otros encontraban a un tipo espontáneo y enamorado que habla con sinceridad sobre la pasión que siente por su pareja.

Cómo salvar una vida bailando 'La Macarena'

"Dale ritmo a tu corazón". Detrás de este eslogan se encuentra la reinterpretación más delirante del clásico universal de Los del Río, La Macarena. Écija Comarca Televisión en colaboración con la Asociación de Enfermos Cardíacos de la Comarca de Écija (municipio perteneciente a Sevilla) ha realizado un anuncio con el fin de mostrar cómo ha de darse correctamente un masaje cardiaco. "El ritmo de La Macarena es perfecto para hacer un correcto masaje", asegura el vídeo. En la grabación, de dos minutos de duración, Trini y su amiga -protagonistas de la esperpéntica grabación- alientan a cualquiera que se encuentre en esta situación crítica, la de tener a una persona al lado con parada cardiorespiratoria, a practicar un masaje cardiaco al ritmo de esta canción mientras llegan los servicios de emergencias. Mientras Trini socorre a su marido, al que acaba de dar un infarto, al son de La Macarena, su amiga baila el que es uno de los grandes éxitos de la música española, además de un potente instrumento para salvar vidas. Así durante dos hilarantes minutos que acaban con la entrada de los sanitarios en escena. Si sirve para salvar vidas, bienvenido sea...

No lo veáis, niños: Sergio Ramos dando balonazos a un canterano

La cuestión es: ¿vamos a permitir a los futbolistas de élite hacer lo que les dé la gana? Es tremenda esa imagen con la que abren la sección de Deportes los informativos (un inciso: ¿a alguien le interesa que el Real Madrid ha llegado a Valladolid para enfrentarse al equipo local? ¿es esa la noticia?) donde los jugadores bajan del autobús con unos grandes auriculares en las orejas y aceleran para no hacerse un selfie con unos críos que llevan horas esperando. Eso tiene un nombre: falta de respeto. Pero lo de Sergio Ramos va más allá. Un entrenamiento del equipo blanco. El canterano Reguilón le da un golpecito fortuito al gran capitán; este se mosquea y le propina un balonazo. No contento, le advierte al asustado chaval levantando el dedo índice. Y no acaba ahí: cuando se retiran le da otro balonazo. Sí señor, Sergio, todo un ejemplo para los chavales que te admiran. Reguilón, por favor, no seas como él cuando te conviertas en una estrella. Gracias.

