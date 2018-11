2

"¡Qué no, Risto, qué no!"

Conocimos a Risto Mejide, hoy presentador de 'Chester' en Cuatro, siendo el jurado ácido, malvado y realista de 'Operación Triunfo' cuando el formato saltó de RTVE a Telecinco. En la edición de 2008 el polémico presentador juzgó la actuación de una concursante, Tania, a la que el jurado había decidido salvar. Pero él decidió, autónomamente, nominarla. "No puede ser que haya alumnos como tú dentro de esta edición, no puede ser que nos estén vendiendo que tú estás al mismo nivel que otros compañeros. Tú no vendes, y si no vendes no sé qué haces en 'Operación Triunfo'. Como te puedes imaginar, estás nominada". Noemí Galera, entonces también parte del jurado (hoy es director de la Academia), tuvo que salir a hacer una aclaración: "¡Qué no, Risto, qué no!", y a continuación indicó a Tania que estaba salvada y podía "cruzar la pasarela". Tania no lo hizo de forma calmada, no. Gritó: "¡A tomar por culo!", señalando a Risto. En la gala siguiente tuvo que pedirle perdón. Puedes ver el momento, con una calidad de imagen discutible, aquí.