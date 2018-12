El hijo de Bowie ‘trolea’ una película sobre su padre y propone una lista de protagonistas delirante

Desde 1995, el año que entró en la universidad, su nombre oficial es Duncan Jones. Pero en los años setenta el mundo le conoció como Zowie Bowie, el primogénito de David Bowie (que falleció en 2016), único vástago que tuvo con su primera esposa Angela (la supuesta Angie de la canción de los Rolling Stones).

Hoy, Duncan Jones (Inglaterra, 1971) es director de cine. Debutó en 2009 con la aclamada Moon (que tenía a Sam Rockwell de protagonista). Entre su producción posterior está Warcraft: el origen (2016), la película basada en uno de los videojuegos más vendidos de la historia. En 2018 estrenó Mute en Netflix y actualmente está preparando la adaptación de Rogue Trooper, el mítico cómic de ciencia ficción que Gerry Finley-Day y Dave Gibbons publicaron en los ochenta.

Duncan Jones y su padre en el estreno de 'Moon', el debut de Jones como director, el 23 de enero de 2009, en el festival de Sundance. GETTY

Además, Duncan es un usuario muy activo (y bastante entretenido) de twitter. @manmademoon tiene 320.000 seguidores y lo mismo recomienda un interesante artículo sobre el Brexit (del que es un firme detractor) que sobre un ignoto filme fantástico, o sobre su vida diaria.

Y, en algunas ocasiones, escribe sobre su padre. Por ejemplo, ayer.

"Insisten en que me reúna para un biopic [película biográfica] sobre papá. ¿A quién debería proponer para que le interprete?", tuiteaba, antes de proponer una encuesta con cuatro opciones. Idris Elba, actor británico de origen africano. Peter Dinklage, magnífico interprete de 1,35 metros de altura famoso por su encarnación de Tyrion Lannister, uno de los papeles más jugosos de la serie Juego de Tronos. Meryl Streep, la actriz con más nominaciones al Oscar de la historia (21). Y, finalmente, Gilbert Gotfried, un cómico y doblador estadounidense.

Él apostaba por Idris Elba, del que se dijo que podría ser el primer James Bond negro. "Ese tío puede hacer cualquier cosa", escribe. Pero sus seguidores hicieron ganar por un estrecho margen a Meryl Streep (32 %, frente al 29 % de Elba).

Idris Elba, Peter Dinklage, Meryl Streep y Gilbert Gotfried, en la imagen de izquierda a derecha, son los actores que Duncan Jones ha propuesto para interpretar a su padre, David Bowie. Getty

Efectivamente, era todo una gran broma. Excepto, posiblemente, que hay un biopic sobre David Bowie en marcha, aunque ningún estudio ha dicho nada públicamente. Es de suponer que el enorme éxito de Bohemian Rapsody, la película sobre Queen, ha hecho que proyectos parecidos se aceleren, aumentado la presión sobre los herederos para que participen en las producciones.

Y eso no parece haber sentado especialmente bien a Duncan Jones, que tiene la sartén por el mango. Porque cuando uno de sus seguidores de Twitter le preguntó "¿no tienes miedo a que si no colaboras el proyecto siga sin ti?", él contestó: "No. A no ser que ellos pretendan componer e interpretar sus propias canciones". Traducción del mensaje: sin el permiso de Duncan Jones no hay canciones de Bowie. Touché.

