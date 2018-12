“A partir de ahora, AR no significa Ana Rosa sino Antes de Rosalía”, dijo en pleno cierre mi compañero Carlos Primo, que tiene la capacidad de soltar perlas de sabiduría así, a las bravas, como sabrá cualquiera que lea ICON.

Entonces me di cuenta de que soy el único periodista español de más de 40 que no había escrito sobre Rosalía y me sentí como si no hubiera hecho los deberes. Pero recordé que tenía esto por hacer, pedí permiso a Carlos para citarle y aquí estoy. Ahí va: no he escuchado el disco de Rosalía. No lo he hecho porque no tengo ninguna prisa. Es la ventaja de no dedicarme al periodismo musical, que si no me da la gana ya no tengo que abalanzarme a las novedades para opinar de algo que apenas me ha dado tiempo a oír.

No echo nada de menos esos años, se lo juro. Si El mal querer es tan bueno como dicen tengo todo el tiempo del mundo. Si no lo es, de esa que me libro. De momento es más divertido leer sobre Rosalía. Me recuerda a cuando Fernando Alonso empezó a ganar carreras y los lunes por la mañana los bares de España se llenaron de especialistas en Fórmula 1. De repente todo el mundo sabía más de coches que los ingenieros de Ferrari. “¿A quién se le ocurre colocar neumáticos de seco cuando había llovido tres horas antes?”, decían las mismas gentes que, cuando Manuel Estiarte se hizo famoso, conocían todas las estrategias de la selección búlgara de waterpolo.

Está claro que la mejor manera de pasar por experto en algo es una combinación al 50 % de no tener ni puta idea y tener muy poquita vergüenza. De Rosalía sientan cátedra ahora personitas a las que el flamenco les sonaba hasta antes de ayer a folclore de Papúa Nueva Guinea. No me digan que no es adorable. Tra tra.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.