Amaia colabora en el primer álbum de Alfred

Alfred García está a punto de lanzar su primer trabajo discográfico, 1016, tras presentar su primer sencillo, De la Tierra a Marte, que ha conseguido convertirse en número uno en ITunes España desde que se publicó el 4 de diciembre. El que fuera concursante de Operación Triunfo a 48 horas de presentar su álbum ha desvelado los cuatro artistas que colaboran con él en este disco y una de ellos es Amaia Romero, que ha sido su pareja durante casi un año. La cantante interpreta con su expareja el tema Et vull veura (Te quiero ver), una canción que le compuso Alfred dentro de la Academia de Operación Triunfo como regalo de cumpleaños.

"Amaia tenía que estar en este disco, Et vull veurees una canción que compuse para ella el día de su cumpleaños y me parecía muy romántico la idea de que ella la cantara conmigo, es un regalo de los dos. Es un bonito recuerdo que define una etapa de mi vida", ha contado el artista en un vídeo publicado en sus redes sociales. Los otros artistas son Love of Lesbian, Carlos Sadness y la cantante y compositora catalana PAVVLA.

La pareja rompió hace un mes. Eso ocurría pocos días después de actuar en la Gala People in Red contra el sida en Barcelona. Entonces llamó la atención que no se fotografiaran en pareja, ni para los medios ni para ellos mismos, y que no compartieran fotos en las redes sociales. Allí estaban Ana Guerra y Agoney, compañeros de la Academia con los que Alfred no dudó en hacerse sonrientes selfies; y también Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis, profesores de la Academia con quienes Amaia apareció en algunas imágenes. Es decir, posaban con todos pero nunca juntos. Cuando la cantante fue preguntada por su compañero de Eurovisión, dijo que era "muy especial". Palabras insuficientes para demostrar si la relación seguía en pie o no.

Amaia ha sacado estos días una canción junto al grupo Carolina Durante, el primer tema en el que se la oye tras salir de la Academia de Operación Triunfo hace ya nueve meses. Pero, como es habitual en ella, sin declaraciones ni apenas movimientos en las redes sociales.