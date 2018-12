5

Los abusos sexuales en la Iglesia (Miguel Hierro, psicólogo especializado en familia y relaciones de pareja)

Por qué: a lo largo de 2018 han salido a la luz numerosos casos de sacerdotes españoles que han abusado sexualmente de menores tanto en España como en el extranjero. Todo lo que afecta a la religión es otro tema peliagudo, opina el también coordinador de la Unidad de Psicología del Hospital HM Vallés (Alcalá de Henares, Madrid), quien considera que la finalidad de las cenas navideñas no es discutir,. "Además, por lo general, lo relevante no es tanto el tema en sí como la relación establecida. Hay situaciones en que determinadas personas sienten la necesidad de poner de manifiesto que están ahí, y la forma de hacerlo es sacar un tema tenso e insistir mucho en él". Hierro considera que "los que discuten siempre son los mismos, aunque cada año por cosas distintas".

Qué hacer si sale el tema: "Probablemente, antes de la cena podemos intuir quién va a discutir. Si es así, es recomendable tener previsto no entrar en el juego", apunta. Lo más eficaz es encogerse de hombros. "El problema no es opinar, sino opinar pensando que vas a convencer al otro de que tienes razón, y para ello es fundamental que el otro esté dispuesto a ser convencido, lo cual es casi imposible en esta situación. Cuando alguien le dice a su abuelo: 'Fíjate cómo son los curas, y la Iglesia se dedica a taparlo', el abuelo no quiere que le convenzan de eso. Y cuando el abuelo contesta: 'No será para tanto, todo el mundo la toma con la Iglesia', el nieto tampoco quiere que le convenzan. Si opino una vez, es suficiente. Insistir no solo no va a convencer a nadie de nada, sino que va a provocar una escalada. El perjuicio que obtenemos si elevamos el tono es mayor que la satisfacción por expresar nuestra opinión".