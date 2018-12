Chloë Grace Moretz olvida a Brooklyn Beckham con una modelo

Chloë Grace Moretz tiene un nuevo amor en su vida. La actriz, de 21 años, ha sido vista paseando por la calle y abrazando y besando a la modelo Kate Harrison, con quien estuvo cenando el pasado lunes en Malibú, en el restaurante Nobu Malibu, y después continuaron de fiesta en Soho House. Harrison es una modelo de 27 años hija del actor Gregory Harrison. Trabaja para varias agencias en Los Ángeles, Nueva York, Miami, Australia, Londres y Barcelona y en 2017 participó en una sesión de fotos junto a la modelo Emily LaBowe para la revista Playboy.

Este es el primer romance público de Moretz desde su relación con Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, con quien compartió dos años de idas y venidas en una relación que incluía visitas y vacaciones con la familia postiza. El hijo del exfutbolista y la protagonista de La quinta ola salieron juntos hasta agosto de 2016, cuando rompieron para volver a empezar un año después, en verano de 2017. Una intermitente relación que terminó el pasado mes de marzo, cuando se vio a Brooklyn Beckham con la modelo Lexi Wood, con quien se dijo que le había sido infiel, aunque se desconoce si en ese momento ya habían puesto punto final a su noviazgo.

Chloe Moretz es bisexual y sale con Kate Harrison, nieguenme que son hermosas askdjskfjd escupo corazones ❤ pic.twitter.com/EOejY8a7ub — Juani (@sweetnessmendes) 6 de diciembre de 2018

La intérprete de películas como Malditos vecinos 2 o Déjame entrar se ha mostrado siempre parte del colectivo LGTBI, ya que sus dos hermanos son homosexuales y ha vivido de cerca el rechazo que ellos han sufrido. “Crecí luchando en su nombre porque me rompió el corazón ver que sí, que pueden defenderse, pero la gente no les escucha”, dijo el pasado agosto a la revista Gay Times, donde aclaró que ella no se siente defensora, sino una más. “Así que, con su bendición, me encargué de salir a hablar sobre esto y decirle a la gente: ‘Oye, ser gay no es un problema en absoluto. Siéntete orgulloso, sal a la calle y levanta la bandera. Sé parte de la comunidad”, añadió. “Para mí nunca fue una pregunta si era o no defensora de la causa, porque simplemente la causa formaba parte de mi corazón y de cómo me formé”.