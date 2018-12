Alfred se va de retiro espiritual tras romper con Amaia

Alfred García vive uno de sus momentos más agridulces. La ruptura con Amaia Romero, su compañera de la pasada edición de Operación Triunfo, ha coincidido con la llegada de su primer disco, 1016, que saldrá a la venta el próximo 14 de diciembre y para el que ha trabajado intensamente durante estos últimos meses. Por ello, el cantante catalán ha optado por un retiro espiritual para desconectar y renovar fuerzas. "No hay que perder nunca de vista a nuestro yo interior. Han sido unos días de paz, amor y reflexión que necesitaba para coger fuerzas por todo lo que se viene. Mi espíritu está preparado para todo lo que conllevará 1016", ha escrito Alfred en su cuenta de Instagram, junto a una imagen donde aparece con Xuan Lan, la que fuera su profesora de yoga en OT y con la que ha seguido manteniendo el contacto fuera de la academia.

El catalán, de 21 años, ha estado este fin de semana en La Escala, en Girona, junto a un grupo de compañeros que, dirigidos por Xuan Luan, han realizado una serie de actividades de yoga y meditación. Según la web de la profesora, el retiro tenía un coste de 550 euros por persona y, además de dichos ejercicios, el plan incluía alojamiento y dieta saludable todos los días, como se puede ver en las fotos que ha compartido la propia Luan en sus redes sociales.

Alfred, y el resto del grupo, en su retiro espiritual en Girona. Facebook

Unos días de relax y desconexión que también han servido a Alfred para poner distancia al revuelo surgido después de confirmarse el fin de su relación con Amaia. Los cantantes coincidieron el pasado 19 de noviembre en la gala contra el sida celebrada en Barcelona y, aunque ya no estaban juntos, unas imágenes de Alfred llorando y abrazado y suplicando a Amaia demostraban que la navarra fue quien tomó la decisión de continuar sus caminos por separados. "Alfred, por favor, tranquilo de verdad, que ya está", le decía Amaia a su compañero. "No voy a dejar de quererte nunca […] No me lo estás poniendo nada fácil, de verdad, nada fácil. No puedo más", añadía frente a un Alfred compungido.

Tras encontrarse a sí mismo, el exconcursante de OT empieza con más energía la puesta en marcha y promoción de su nuevo trabajo, que ha ido presentando de una manera muy original. Rostros conocidos como Itziar Castro, Elena Rivera, Dulceida, Albert Espinosa, Aitana Ocaña o Los Javis han posado en sus redes sociales junto a carteles con los nombres de los temas que componen el nuevo disco de Alfred, 1016, que sale a la venta el próximo 14 de diciembre.