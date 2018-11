‘Cyber Monday’ 2018: descubre las mejores ofertas

Los grandes ofertas en tiendas online no han terminado con el Black Friday. Si no te decidiste a comprar ese smartphone o aquella tablet el pasado viernes (o este fin de semana) tienes otra oportunidad en las numerosas rebajas en artículos tecnológicos del Cyber Monday, la otra gran jornada de descuentos que se celebra este lunes 26 de noviembre y que se centra, principalmente, en las compras por Internet. Miles de gangas que no se limitan solo a la informática. En estas 24 horas podrás hacerte con productos tan variados como una plancha para el pelo, un altavoz inteligente o una Smart TV, y todos con precios bastante inferiores al habitual.

Para que puedas ahorrar tiempo en la búsqueda y encontrar el artículo que necesitas, en EL PAÍS Escaparate hemos buceado en las web de cadenas como Amazon, PcComponentes, Fnac o Worten para seleccionar las mejores ofertas del día. Un total de quince artículos con descuentos que van desde el 14 hasta el 62%.

TECNOLOGÍA

SMARTPHONES

OnePlus 6 (256GB). No debe ser casualidad que este modelo de la marcha china OnePlus obtuviera una nota media de 9,25 en este Banco de Pruebas que publicamos el pasado mes de junio en Escaparate. Zigor Aldama, autor de ese artículo, destacó como puntos fuertes del terminal “la potencia, los magníficos acabados, la carga rápida, el sistema operativo limpio y sencillo, y la relación calidad-precio”. Este teléfono cuenta con una memoria de 256 gigabytes (GB), una RAM de 8 GB e incorpora un procesador Snapdragon 845. Disponible en Amazon por 529 euros, un precio inferior al de El Corte inglés (612 euros) y al de Carrefour (555,55 euros). 15% de descuento, ahorra 90 euros.

Iphone 6S de 32 gigabytes. Exprime al máximo las posibilidades que ofrece un smartphone con este iPhone 6S. La pantalla LCD de 4,7 pulgadas tiene una resolución de 1334 x 750 píxeles, y cuenta con una cámara frontal de 5 megapíxeles y una trasera de 12 megapíxeles. Este modelo incorpora además un lector de huellas dactilares e incluye accesorios como el NFC, un sensor de luz ambiental, otro de proximidad o un acelerómetro. En Fnac puedes encontrar la mejor oferta (333 euros), un precio inferior al de Amazon (359 euros) y al de cadenas como Worten (599 euros). 37% de descuento, ahorra 196 euros.

Motorola G6 Play. Este modelo de Motorola es ideal para los que buscan un smartphone con buenas prestaciones y a un precio competitivo. Tiene una capacidad de almacenamiento de 32 gigabytes (GB) y una memoria RAM de 3 GB. Utiliza un procesador Qualcomm Snapdragon 430 y cuenta con una pantalla de 5,7 pulgadas. La cámara frontal es de 8 megapíxeles, la trasera de 13 megapíxeles y la batería tiene una capacidad de 4000 miliamperios. PcComponentes tiene la mejor oferta, un precio ligeramente inferior al de Amazon (149,90 euros) y algo más abultado en relación con el de Fnac (199,90 euros). 25% de descuento, ahorra 50 euros.

AURICULARES Y ALTAVOCES

Altavoz inteligente Google Home Mini Carbón. A través de la voz podrás controlar este altavoz inteligente de Google que llegó al mercado español hace solo unos meses (en este enlace puedes leer nuestro análisis en Banco de Pruebas). Podrás pedirle que te despierte por la mañana, que te diga el tiempo que va a hacer en tu ciudad o que ponga tu música preferida. Es compatible con más de 1.000 dispositivos inteligentes de unas 150 marcas. El Google Home Mini, que reconoce hasta un total de seis voces diferentes, hará que no eches de menos a los clásicos altavoces. Fnac y El Corte Inglés ofrecen el mejor precio (29 euros), inferior al de tiendas online como PcComponentes (59 euros). 52% de descuento, ahorra 30,90 euros.

Altavoz Ultimate Ears Wonderboom. Este altavoz portátil con conexión Bluetooth ofrece un sonido de 360 grados con unos graves potentes y claros. Además, podrás llevar la mejor música a cualquier parte gracias a que es sumergible y flota en el agua. El Wonderboom incorpora una batería con una duración máxima de hasta 10 horas. Lo puedes encontrar en Amazon y Carrefour por 59 euros, por debajo de lo que ofrece Fnac (59,90 euros ). 41% de descuento, ahorra 40,99 euros.

Auriculares Bluetooth Skullcandy. Con estos auriculares con conexión Bluetooth de Skullcandy podrás escuchar tu música preferida con una calidad de sonido excelente. Cuenta con una batería de carga rápida que permite hasta 12 horas de funcionamiento. Además, el diseño plegable y las almohadillas con efecto memoria garantizan la comodidad necesaria para estar horas y horas utilizando estos cascos. En Amazon y Fnac los podrás encontrar a 37,99 euros. 24% de descuento, ahorra 12 euros.

CÁMARAS DE FOTOS

Cámara Evil Olympus Pen E-PL8 16 MP. Captura las mejores instantáneas con esta cámara Evil de Olympus de 16,1 megapíxeles. El objetivo tiene una distancia focal de 14 a 42 milímetros con una apertura máxima de diafragma de 3,5f. Sus dimensiones de 11,71 x 3,84 x 6,83 centímetros y un peso de 326 gramos la hacen ideal para llevarla allí donde desees. Amazon ofrece el precio más bajo (399 euros), por debajo de lo que cuesta en la web del fabricante (599 euros) o cadenas como Carrefour (415,99 euros). 33% de descuento, ahorra 200 euros.

Cámara compacta Sony Cyber-shot DSC-RX100M4 20.1 MP. Si eres de los que prefieren una cámara compacta a una réflex convencional, este modelo de Sony es una gran opción. Tiene una resolución de 21 megapíxeles y una distancia focal variable que abarca desde 24 hasta 70 milímetros. El rango del ISO es de 125-12800 y sus dimensiones son de 5,81 x 10,16 x 4,1 centímetros, con un peso de solo 271 gramos. Encuentra el mejor precio en Amazon (529,99 euros), por debajo de lo que cuesta en cadenas como El Corte Inglés (749 euros) o PcComponentes (794 euros). 14% de descuento, ahorra 89,90 euros.

Objetivo Tamron 17-55mm. para Nikon y Canon. Tamron es sinónimo de objetivos profesionales y de calidad para cámaras réflex. Este en concreto, con una distancia focal variable de 17 a 55 milímetros, tiene una apertura máxima de diafragma de 2.8f y una mínima de 32f. Tiene un peso de 440 gramos y existen modelos compatibles con cuerpos de Nikon y con los de Canon, dos de las principales marcas del sector de la fotografía. En Worten, ya seas nikonista o canonista, podrás encontrar este objetivo al mismo precio: 335,20 euros. 20% de descuento, ahorra 83,80 euros.

INFORMÁTICA

Tarjeta microSD Sandisk Extreme Pro 64GB. Despreocúpate del almacenamiento interno del dispositivo que utilices con esta tarjeta microSD de Sandisk con una capacidad de 64 gigabytes. Alcanza una velocidad de lectura de 170 megabytes por segundo y de 90 megabuytes por segundo de escritura. Es resistente a temperaturas extremas, al agua, a los golpes e incluso a los rayos X. Resulta ideal para grabar vídeos en calidad 4K o FullHD. En Amazon está rebajado hasta un precio de 25,90 euros, algo por debajo de Fnac (36,99 euros) o en El Corte Inglés (38,17 euros). 26% de descuento, ahorra 9,09 euros.

Portátil Lenovo Yoga 530-14ARR. Navega a toda velocidad con este portátil de Lenovo que cuenta con 4 gigabytes de RAM y 128 de memoria interna SSD. Utiliza un procesador Intel Core i3 y cuenta con una pantalla táctil de 14 pulgadas con una resolución de 1366 x 768 píxeles. Su innovador diseño permite usarlo como si fuera una tablet gracias a su bisagra de 360 grados. En PcComponentes y en Amazon está al mismo precio (499 euros), mientras que en cadenas como Media Markt está a 599 euros. 16% de descuento, ahorra 100 euros.

HOGAR

Smart TV LG 32LK6100PLB 32”. Disfruta de imágenes con resolución FullHD en esta pantalla plana de 32 pulgadas de la marca LG. Tiene conexión wifi y Bluetooth, tres puertos HDMI y dos USB. Cuenta con la tecnología Dynamic Color para unos colores más claros y naturales, y con el sistema de inteligencia artificial ThinQ con reconocimiento y control por voz. En Worten lo encontrarás por 265 euros, mientras que en Amazon está a 293,13 euros y en PcComponentes a 348,99. 24% de descuento, ahorra 84 euros.

Purificador de aire Rowenta. Con este dispositivo de Rowenta podrás respirar un aire más puro en casa gracias a sus cuatro niveles de filtración: un pre-filtro que absorbe el polvo y el pelo humano y de las mascotas; un filtro de carbón activo que capta los olores y los humos; un filtro HEPA para atrapar el polvo más fino, el polen, los ácaros, los alérgenos y algunos virus y bacterias; y, por último, el NaturCaptur, que destruye el formaldehído. Su precio en Amazon (194,99 euros) es inferior al de Pc Componentes (238,82 euros) o al que ofrecen cadenas como El Corte Inglés (259 euros). 62% de descuento, ahorra 154,91 euros.

CUIDADO PERSONAL

Afeitadora eléctrica hombre Braun. Mantén tu barba perfecta con esta afeitadora eléctrica de Braun Series 3. El peine MicroComb arrastra más pelo en cada pasada y, además, incluye una recortadora de precisión extraíble para zonas como el bigote o las patillas. Esta maquinilla puede funcionar durante 45 minutos seguidos sin que el rendimiento se vea alterado y la puedes usar incluso en la ducha. Lo puedes comprar en Amazon por 58,90 euros, mientras que en Pc Componentes está a 74 euros y en Carrefour a 109 euros. 51% de descuento, ahorra 61,09 euros.

Plancha para el pelo Rowenta Liss&Curl. Se acabaron los pelos dañados y apagados por los alisados de plancha. Con este modelo de Rowenta lucirás un cabello más brillante gracias a su recubrimiento de keratina y turmalina. Esta plancha cumple dos funciones: puede alisar y rizar el pelo con unos ajustes de temperatura que van desde los 130 a los 230 ºC. Las placas de 11 centímetros de largo y 2,5 de ancho se calientan en tan solo 60 segundos e incorpora un sistema de bloqueo de estas placas. Amazon ofrece el precio más bajo (27,99 euros), mientras que en cadenas como Worten (34,99 euros) o Carrefour a 32,50 euros su precio es superior. 39% descuento, ahorra 18 euros.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de noviembre de 2018.

