Españoles que estudiaron Filosofía a los que les va maravillosamente bien

El cine ya lo venía avisando con películas como Gattaca (clásico moderno de la ciencia ficción sobre la selección genética) o Yo, Robot (inspirada en las obras de Asimov). Los avances científicos y el desarrollo de la inteligencia artificial traen consigo grandes dilemas morales. Un ejemplo de ello es el que se plantea en la cinta protagonizada por Will Smith, Yo, Robot: un robot decide salvarle la vida a él, un hombre adulto, en vez de a una niña de doce años involucrada en el mismo accidente. ¿Por qué? El robot calcula fríamente cuál de los dos tiene más probabilidades de sobrevivir. La niña, con heridas más graves que las de Smith, solo tiene un 11 % de probabilidades de sobrevivir. Smith, por su parte, tiene un 45 % de probabilidades. Como el androide carece de inteligencia emocional, se decanta por salvar al sujeto que está menos grave.

"Los humanos somos un 85 % de inteligencia emocional, algo que los robots, por el momento, no tienen. Esta carencia provoca que diariamente se plateen dilemas parecidos en el diseño de todo tipo de algoritmos de inteligencia artificial. Probablemente, este tipo de planteamientos éticos sean la razón por la que la inteligencia artificial no está plenamente integrada en nuestras vidas", explica a ICON el científico y profesor David Calle (Madrid, 1972).

"Es necesario tener conocimientos filosóficos para afrontar los debates éticos que se generan entorno a la robótica, la gestación subrogada o la inteligencia artificial. Ayuda a que el ser humano se plantee qué está bien y qué no" Clara Varela Díez , licenciada en filosofía

Clara Varela Díez (Lugo, 1984), licenciada en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, lleva ocho años trabajando en una agencia de publicidad y coincide con Calle en que la filosofía aporta las herramientas necesarias para abordar los retos del futuro. "La filosofía permite trabajar la parte ética de todos avances científicos. Es necesario tener conocimientos filosóficos para afrontar los debates éticos que se generan entorno a la robótica, la gestación subrogada o la inteligencia artificial. Ayuda a que el ser humano se plantee qué está bien y qué no", asegura Varela a ICON.

Sin embargo, a pesar de que desempeña una función social, en 2013 la Filosofía pasó a ser una asignatura obligatoria únicamente durante un curso escolar (primero de bachillerato). Ahora, un anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio de Educación lucha para que vuelva a ser considerada obligatoria de cuarto de la ESO a segundo de Bachillerato. Esto es, durante tres cursos escolares completos. 2019 será, por tanto, un año clave en el que se decidirá el futuro de esta disciplina.

En ICON recogemos los casos de nueve licenciados en Filosofía, algunos –como el cantante C. Tangana o la actriz Adriana Ugarte– reconocibles para el gran público, y otros anónimos a los que no les ha ido mal en la vida habiendo cursado esta carrera. Algunos no se dedican estrictamente a la filosofía, pero aseguran que los valores que esta disciplina profesa son fundamentales para desarrollarse como personas y como profesionales.

Estos casos rompen con esa fama que arrastra la carrera, que es una de las que más miedo infunda en los padres. "Si no encuentras trabajo no quiero que te quejes", le dijo a Enrique Mesa, actual presidente de la asociación de profesores de Filosofía de Madrid (APFM), su padre nada más conocer que su hijo iba a estudiar Filosofía.

Adriana Ugarte (actriz, ganadora de un Ondas y nominada a los Goya): "La filosofía te da una amplitud de miras que te hace pensar que todo es posible"

“Me parece que la filosofía tiene mucho que ver con la interpretación. Me ayuda muchísimo a liberarme de los prejuicios a la hora de preparar los personajes. Muchas veces tenemos que interpretar papeles muy alejados de nuestros principios y valores éticos. La filosofía te da una amplitud de miras que te permite pensar que todo es posible. Supone un análisis constante de la realidad que te proporciona medios para creer en la ficción. Hay actrices que seguramente no analizan tanto sus personajes como yo, pero son igualmente capaces de alcanzar una gran profundidad en la interpretación. Pero el análisis que yo hago no es mental, sino de sentimiento. No es un método, es una relación, una conversación con el personaje. Es una cosa que está viva. No es una técnica”, explicó la actriz Adriana Ugarte (Madrid, 1985) en una entrevista que concedió a ICON.

Leticia García (directora de moda): "La filosofía ha sido esencial para mi carrera profesional"

“Me encanta la filosofía y tuve muy claro desde el principio que quería hacer la carrera, aunque sabía que iba a ser complicado. Mi intención era ser profesora, pero cuando terminé faltaban dos años para que salieran las plazas de las oposiciones y como la moda me gustaba desde siempre y la semiótica tiene que ver con la filosofía me metí en un doctorado de Semiótica de la Moda e hice la tesina. A la vez abrí un blog donde escribía de moda de forma más teórica y comenzaron a llamarme de medios de comunicación como EL PAÍS o Smoda para que hiciera artículos. Una cosa llevó a la otra y acabé con una beca para estudiar moda en la universidad de Nueva York. Ahora trabajo en la revista Fashion and Arts y puedo decir que haber estudiado filosofía ha sido esencial para mi carrera profesional. Me ha ayudado a hacer reportajes más analíticos, muy diferentes de lo que se suele hacer en moda. La filosofía es aplicable a todo, ese es su punto fuerte. La parte mala es que piensas demasiado y puedes convertirte en alguien raro, loco e hipersensible. Pero tiene una cosa muy buena y es que a la hora de enfrentarte a escribir siempre te generas un esquema mental analítico y una mirada mucho más crítica hacia las cosas. Creo que no trabajaría donde trabajo si no fuera porque la filosofía me ayudó a tener perspectiva de las cosas y a ser más crítica con el entorno”, nos explica Leticia García (Madrid, 1984).

A Marina Garcés la filosofía le ha servido como billete para transitar distintos mundos. Foto: Caterina Barjau

Marina Garcés (ensayista y filósofa): "La filosofía nació en la calle y está volviendo a la calle"

“Me horrorizaba cualquier idea de especialización y esta disciplina, que es básicamente una actitud, me ha servido como un billete para transitar distintos mundos. La filosofía nació en la calle y está volviendo a la calle. En España, a pesar de haber perdido presencia en las aulas y haber sufrido el descrédito del mundo académico, en el aspecto social y cultural está viviendo un momento de máxima atención. Están surgiendo propuestas muy creativas”, argumenta la filósofa, ensayista y profesora Marina Garcés (Barcelona, 1973) en una entrevista que concedió a ICON.

C. Tangana (músico): "Te da la capacidad para pensar con perspectiva"

“Yo creo que la filosofía te da una forma de pensar, te da una capacidad para pensar con perspectiva que no te da estudiar otras cosas o ejercer otras cosas. Eso me ha ayudado, más que para la composición en concreto, como para plantearme mi personaje artístico, como para tener una visión general de lo que está pasando en la música, a nivel cultural. Darme cuenta, por ejemplo, del momento en que lo latino podía entrar en España o del momento en que la música urbana, que era lo único que yo podía hacer, podía tener una oportunidad en el mainstream. Me dio las claves para acercarme a eso y dedicarme a lo que realmente amo”, confesó el músico C. Tangana (Madrid, 1990) al medio digital MundoTKM.

Álex de la Iglesia (director de cine): "Había un montón de cosas que quería saber y antes de hacer Filosofía no sabía"

“Que desaparezca la filosofía a mí me parece igual de aberrante que, no sé, que distribuyan drogas en los colegios” , asegura el cineasta Álex de la Iglesia (Bilbao, 1965) en un vídeo en defensa de esta asignatura.

"Me metí en Filosofía porque me gustaban las asignaturas de la carrera y me gustaba el tema. Exclusivamente por interés. Me daba la oportunidad de leer unos libros, de estar con una gente y de hablar de una serie de cosas. Había un montón de cosas que quería saber y que antes de hacer filosofía no sabía. Si lo del cine no hubiera funcionado estoy seguro de que hoy sería profesor de Filosofía. Pero cuando me metí, yo recuerdo no haberme metido en esta carrera para trabajar. Me metí porque realmente me hacía gracia. Yo no sabía que había manera de estudiar cine. Afortunadamente no lo hice porque creo que el cine, como el sexo, lo tiene que descubrir uno mismo. No creo que con un libro aprendiéramos a hacer nada bien. En cambio, la filosofía es algo que te tienen que enseñar, porque realmente precisa un aprendizaje serio", confiesa de la Iglesia en el libro Diccionario de la existencia: asuntos relevantes de la vida humana.

La filosofía forma parte de la vida del músico Santiago Auserón desde que tiene 16 años. Getty

Santiago Auserón (fundador de Radio Futura y Juan Perro): "La filosofía me proporciona libertad"

La filosofía forma parte de la vida del músico desde que tiene 16 años (“a esa edad experimenté como una revelación el deseo de estudiarla”) y en 2015 se doctoró en la materia ayudado por su tesis La música en los fundamentos del logos. Desde entonces, Santiago Auserón (Zaragoza, 1954) ha impartido lecciones magistrales en la Universidad Complutense de Madrid, donde ejerció de maestro de ceremonias en la graduación de los estudiantes de Filosofía, y conferencias-conciertos en varios centros Cervantes y universidades estadounidenses como Harvard o Princeton. "La filosofía me proporciona paisajes mentales y también libertad respecto del show business", afirmó Auserón en AgenciaSinc.

Clara Varela Díez (publicista): "Me ha ayudado a ser una buena publicista, a ir más allá"

"La carrera de Filosofía no solo aporta conocimiento, además te permite tener una actitud determinada ante la vida. Tener esta carrera me ha ayudado sin duda a ser una buena publicista. Me ha dado la posibilidad de hacer planteamientos e ir más allá. La publicidad persigue algo muy concreto y versa sobre la persona. Esto tiene mucho que ver con la filosofía. Ambas disciplinas son muy complementarias. La filosofía es más libre y menos útil y la publicidad es una herramienta que pone los pies en la tierra. Si me hubiese metido a estudiar Publicidad directamente no sería capaz de profundizar y pensar con una capacidad crítica y abierta de mente. Me ha dado mucha libertad a la hora de pensar. Ya llevo ocho años trabajando como publicista y no descarto dedicarme a la enseñanza en un futuro", comenta ICON la publicista Clara Valera (Lugo, 1984).

Enrique Mesa (presidente de la Asociación de Profesores de Filosofía): "Una sociedad instruida en filosofía es muy difícil de manipular"

"La filosofía hace posible que todas las clases sociales se equiparen, ya que da capacidad de dudar y aporta autonomía y pensamiento crítico. Con la filosofía se descubre que existen las falacias y aporta las herramientas necesarias para detectarlas. Una sociedad instruida en filosofía es una sociedad muy difícil de manipular. Por eso, es indiscutible que una educación cimentada en la filosofía ayuda a transformar la sociedad. Yo estudié Filosofía porque me apasionaba y estaba convencido de que no iba a encontrar trabajo. Lo primero que me dijo mi padre fue: 'No quiero que te quejes si no encuentras trabajo'. Llevo 25 años trabajando como docente y no puedo estar más contento de la decisión que tomé. Lo más importante es no olvidar que tu condición laboral no te define ni condiciona personalmente, lo que estudias sí", nos comenta Enrique Mesa (Madrid, 1967), presidente de la Asociación de Profesores de Filosofía.

Luciana Ferrero (profesora de Secundaria): "Me ha hecho ser mejor persona"

"Llevo cuatro años trabajando como profesora de Filosofía en un Instituto. Me acuerdo que cuando contaba que estaba estudiando la carrera de Filosofía la gente me decía: 'Ay, qué valiente'. No entendían por qué, con mis buenas notas, había elegido esta carrera. Pero la realidad es que soy lo que soy personalmente por haber estudiado Filosofía. He aprendido a cuestionar, dialogar y escuchar. Creo que me ha hecho ser mejor persona. La filosofía te hace pensar todo dos veces y cuestionar la obvio, da libertad y armas para encarar desafíos e identificar falacias. Esto es importantísimo. La filosofía ejerce una función social: ayuda a entender la diversidad y los derechos y previene contra posturas dogmáticas. En definitiva, gracias a la filosofía emprendí mi proyecto vital en libertad", cuenta la profesora de Secundaria Luciana Ferrero (Madrid, 1989).

