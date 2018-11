Los premios ÑH ensalzan el diseño de EL PAÍS con 17 galardones

EL PAÍS ha sido reconocido este viernes con 17 galardones en los premios ÑH entre más de 2.000 candidaturas. Estas distinciones, que destacan lo mejor del diseño periodístico de España, Portugal y América Latina, han elegido especiales multimedia de EL PAÍS_LAB y Verne, así como trabajos de El País Semanal, Babelia y de Agustín Sciammarella, entre otros.

Aniversario de mayo del 68, creado por EL PAÍS_LAB, ha recibido un Oro en la categoría Coberturas informativas multimedia. Además, el jurado le ha otorgado un reconocimiento especial. Esta propuesta interactiva ha sido coordinada por la periodista Patricia Gosálvez y el director de Arte y Diseño de EL PAÍS, Fernando Hernández. Permite al lector navegar por los días en los que tuvo lugar esta revolución, conocer los rostros de sus protagonistas y los sonidos que acompañaron las protestas. Hernández reconoce que ha sido “un muy año intenso trabajando mano a mano con la redacción, recién creado el equipo Lab”, pero que “este tipo de premios recompensan las horas de trabajo invertidas en una continua búsqueda de nueva fórmulas, narrativas para sacar el máximo partido al contenido, tratando de llegar al mayor número de lectores".

El País Semanal, cuyo equipo de diseño está dirigido por Diego Areso, recibe en esta edición hasta ocho premios ÑH en diversas categorías. En Páginas interiores han obtenido una Plata y un Bronce, respectivamente, Microcréditos: el pequeño gran cambio y Objetivo Europa; en Diseño de sección, Placeres. El objeto ha logrado una Plata; en Fotografía/Reportajes, Plata y Bronce para los reportajes Estrés: la gran epidemia y Cascos azules: en tierra de nadie; en Fotografía/Portafolio, Platas para Tormentas de Verano y una selección de imágenes de entrevistas a varios autores; en Ilustración/Portafolio, Plata a Señor Salme, por sus creaciones para la sección de Psicología.

Portada del reportaje de El País Semanal 'Estrés:la gran epidemia'. james rajotte

“El equipo de diseño de EL PAÍS trabaja para que los contenidos periodísticos se presenten a los lectores de la mejor manera posible, y para adaptar ese diseño a cada plataforma: web, móvil, diario o revistas. El periodismo de calidad tiene su base en las mejores informaciones, pero también en el acompañamiento de ilustración, fotografía o diseño”, defiende Areso. El director añade que las cuatro medallas recibidas por el departamento de Fotografía de El País Semanal, en este aspecto la revista más premiada, "avalan la apuesta por los grandes reportajes y por las imágenes de calidad" del suplemento.

ampliar foto Ilustración de Sciammarella para Babelia.

Los ÑH, organizados por el Capí­tulo Español de la Society for News Design (SND-E) y la SND Sudamérica, también han elegido el especial multimedia de Verne 28 días: historias para acabar son los tabúes sobre la regla (Bronce) así como Resumen del año 2017 (Plata), donde se pueden consultar las noticias más leídas del año, la actividad de alertas de la app de EL PAÍS, jugar para resolver las falsas noticias que circularon o recordar a los personajes y artistas fallecidos. Junto a Eduardo Arroyo con EL PAÍS en Arco (Bronce) y Fortuny. El mosaico de un genio (Bronce) han sido reconocidos en la categoría Diseño de especiales.

Además, el ilustrador Agustín Sciammarella ha obtenido una Plata en la categoría de Ilustración/Portafolio y Babelia un Bronce en Suplementos regulares, por Feria del libro de Guadalajara. News game: ¿te imaginas no tener papeles?, artículo gamificado que forma parte del especial The New Arrival, se ha hecho con un Bronce en la sección de Participación.