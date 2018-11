Angelina Jolie y Brad Pitt, sin acuerdo tras dos años de negociaciones, se divorciarán ante un juez

Llevan separados dos años pero en este tiempo no han sido capaces de llegar a un acuerdo sobre los términos de su divorcio y eso que han contado con asesores matrimoniales, prestigiosos abogados y el favor del juez que les ha dado tiempo para alcanzar una solución. Al final el 4 de diciembre la que fue la pareja más glamurosa de Hollywood se verá las caras en una audiencia en la que se dirimirá la custodia de los seis hijos que tienen en común y se repartirá su patrimonio ya que no contaban con un acuerdo prematrimonial, según informa TMZ que asegura tener en su poder la documentación del caso.

La pareja ha centrado sus frustradas negociaciones sobre la custodia de sus hijos: Maddox, de 16 años, Pax, de 14, Zahara, de 12, Shiloh, de 11, y los gemelos Vivienne y Knox, de 9 años. Pero ni en eso han alcanzado un acuerdo. Ha sido un juez quien ha establecido el régimen de visitas para Pitt ya que Jolie se negaba de inicio a que los viera para luego imponer la presencia de psicólogos por miedo a los daños que los niños pudieran sufrir. El juicio dará comienzo el próximo 4 de diciembre y durará entre dos y tres semanas, periodo tras el cual el juez encargado del caso sentenciará el destino de los pequeños. Jolie solicita la custodia total de los menores, mientras que Pitt por su parte quiere custodia compartida, algo en lo que ninguno parece ceder. El actor se ha quejado de que siente que Angelina está tratando de negarle el derecho de criar a sus hijos.

El drama judicial de Pitt y Jolie lleva casi dos años gestándose, desde que la actriz presentara la solicitud de divorcio el 20 de septiembre de 2016. Sin embargo, la pelea se recrudeció en los últimos meses después de que un juez ordenase a la actriz de Tomb Raider a reparar la relación entre Pitt y sus hijos Posteriormente Jolie enturbió aún más las aguasal denunciar que el intérprete de 54 años, no pagó una pensión alimenticia "significativa" durante un año y medio. Rápidamente los abogados del actor presentaron documentación a la corte que demostraba haber pagado más de 7 millones de euros desde la separación.

Brad Pitt, el pasado domingo en el Beverly Hilton Hotel. Chris Pizzello Chris Pizzello/Invision/AP

De acuerdo a otra fuente cercana a la pareja citada por ET, Pitt se ha llegado a sentir "asqueado" por su exesposa y su equipo legal por permitir que la batalla por la custodia se desarrolle en público. "Él quiere resolver esto de forma privada. Él sabe que esto no es justo para los niños". Si bien la pareja ha mantenido un perfil bajo en los medios durante la mayor parte del proceso, Pitt rompió su silencio en mayo de este año en una entrevista con GQ Style. "Escuché a un abogado decir: 'Nadie gana en la corte; solo se trata de quién termina más lastimado'. Y parece ser cierto", cuenta el actor. "Pasas un año construyendo un caso para demostrar tu punto, para demostrar que ellos están equivocados, y en realidad es solo una inversión en odio puro. Me rehusó a hacerlo y por suerte mi expareja está de acuerdo conmigo", aseguró.

El juez también dictaminará sentencia sobre los bienes y propiedades de la expareja, pues en el momento de casarse no habían firmado ningún acuerdo prenupcial.