Creo que se nos ha ido de las manos el precio que pagamos por los móviles. Te encuentras con que tienes gente en tu entorno que se pasea con un móvil de 1.200 euros que luego te dice que no tiene dinero para ir a la universidad porque es muy cara. ¿En qué momento es más importante tener un buen móvil que una buena educación? Sí que es cierto que el precio lo marcan las empresas, pero al final si nosotros no lo comprásemos estoy seguro de que estos precios no serían los que estamos pagando a día de hoy.

Josep Lorente Vázquez

