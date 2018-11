Sorolla, Lichtenstein, robots... Cinco exposiciones que no te puedes perder este puente en Madrid

Imágenes hiperrealistas, gruesos trazos de pinturas al óleo, engranajes de robots, grandes grafitis que cubren las paredes de una antigua fábrica abandonada… Envueltos en lluvias, frío y viento, las actividades que no son al aire libre recobran sentido en nuestra rutina. Y como no parece que vaya a cambiar el tiempo, una buena opción para estar calentitos, pero no aburridos, es ir a conocer la increíble oferta cultural que ofrece Madrid. Aquí os dejo una lista de las exposiciones más curiosas e interesantes para este puente.

Redescubriendo el Mediterráneo. Si te apetece eso, redescubrir nuestras costas, las luces del atardecer reflejadas en la orilla y frondosos e interminables jardines que solo evocan a sentarse y ver pasar el tiempo, esta es tu exposición. La Fundación MAPFRE (Paseo de Recoletos, 23) te trae a Monet, Van Gogh, Cézanne, Picasso, Sorolla, Renoir… una interminable lista de artistas impresionistas que te dejan boquiabierto a cada paso. El precio de la entrada varía de dos a tres euros.

Beckmann. Figuras del exilio. Con una maravillosa Quappi con suéter rosa, pañuelo a juego y cigarrillo próximo a la comisura de la boca, la segunda mujer del pintor alemán Max Beckmann nos adentra en las figuras del exilio tras la Primera Guerra Mundial con esta muestra en el Museo Thyssen-Bornemisza (Paseo del Prado, 8). Con sus propias vivencias reflejadas en cada obra, el autor nos presenta una pintura personal e independiente que se acerca a un realismo crudo y que se convierte en un testimonio valiosísimo de la sociedad del momento. La entrada cuesta entre 8 y 12 euros.

Roy Lichtenstein. Pósteres. Para los amantes de pop art, llega a la capital una exposición de uno de sus máximos exponentes: Roy Lichtenstein. Detrás de la famosa joven rubia con sus rizos de permanente recién hecha, con lágrimas en el rostro, unas largas uñas a juego con unos gruesos labios color rojo y un gesto que perturba a cualquiera, hay toda una serie de pósteres que demuestran cómo el artista creó un nuevo lenguaje artístico. La muestra, que se puede ver en la Fundación Canal de Isabel II de forma gratuita, recorre 76 de sus obras, en las que lanza una crítica sagaz a la sociedad capitalista y a la cultura de masas a través de momentos cotidianos del día a día.

Nosotros, robots. ¿A qué retos se enfrenta la humanidad con la llegada de estas máquinas? ¿Cómo transformarán nuestro futuro? A estas preguntas intenta responder esta exposición en el Espacio Fundación Telefónica (Calle Fuencarral, 3) con un recorrido a través de los hitos de la historia de la tecnología, desde la Antigüedad hasta el presente. Esta muestra se acerca al fenómeno de la robótica a través de una selección de cerca de 50 robots acompañados de audiovisuales, maquetas e infografías.

Dollhouse. Si prefieres algo diferente, fuera de los arquetipos del arte, la sala Neomudéjar (Calle Antonio Nebrija, s/n) te ofrece una interesante exposición sobre Fardou Keuning, una joven artista holandesa que ha creado una especie de ritual a través de esculturas humanas creadas en tamaño real con papel maché, madera, pelo y yeso, que le sirven como estudio de la figuración humana. El precio de entrada es de cuatro euros.