Asesoría financiera

Según Forbes, su sueldo medio anual se sitúa en torno a los 60.000 euros, y atendiendo al listado de Shatkin, el nivel de estrés que soporta es de 59/100. "Seguramente, el hecho de no tratar directamente con el público es determinante para esa rebaja en el grado de ansiedad", afirma Antoni Martínez. Además, y como evidencia Rosario Linares, psicóloga clínica de El Prado Psicólogos, "este tipo de trabajos son bastante mecanizados, incluso monótonos, y no implican grandes esfuerzos físicos", lo que justifica esa tensión moderada. No obstante, "su alto grado de responsabilidad" explica su sueldo abultado, comenta Manuel Torres, director de la revista sobre felicidad en el trabajo Ebocame.