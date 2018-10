Este año Gran Hermano VIP tiene de todo y mucho es malo. Hombres que incitan a otros a meterse en la cama con una mujer aprovechando que esta ha tomado una copa de más. Hombres que tratan a su pareja a gritos y en actitud machista. Hombres que resuelven las diferencias con sus dos ex a la vez rayando el maltrato psicológico. Y, ahora, dos mujeres que se enfrentan con el físico como baremo. En la última gala del programa estrella de Mediaset, Miriam Saavedra y Aurah Ruiz se enzarzaron en una discusión en la que los graves insultos físicos y la utilización de la cirugía estética fueron las armas arrojadizas. Las dos concursantes, a gritos, se dijeron de todo: desde “mal operada”, “adicta al bótox” o “enana”. Así la conversación fue elevando el tono hasta convertirse en zafio.

Por qué estalló la pelea fue lo de menos —una botella de agua se cayó al suelo— pero encendió la mecha. "Yo solo me he operado el pecho. Tú te has operado todo. Tienes bótox en la boca. Mi culo es natural”, le gritó Miriam a Aurah que, fuera de sí, le nombró todas las cirugías que ella consideraba que se había sometido su oponente: liposucción, nariz, culo y carillas.

El tono fue tal que el presentador Jorge Javier Vázquez paró el enfrentamiento para regañar a las dos concursantes: "Es increíble cómo dos mujeres se pueden insultar de esa forma en el siglo XXI. Es increíble que utilicéis el tema del físico como un insulto”, dijo. Miriam y Aurah terminaron pidiendo perdón mientras el resto de sus compañeros, probablemente, hacían recuento de sus retoques estéticos por si una nueva pelea se desataba en la casa y quedaban en evidencia.

Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Gran Hermano VIP'. GTRESONLINE

No todo vale para mayor satisfacción del contador de audiencias. Un programa que arrastra a tanta gente, sobre todo joven, debe velar por los valores que transmite. No parece que la edición de este año sea cuidadosa con el proceder de sus concursantes. Quizá sea este el motivo de su éxito. En ese caso, todos somos culpables de no apagar la televisión.