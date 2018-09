Isabel Pantoja, Chabelita o Isa para el común de los mortales, la hija de la tonadillera por excelencia, ha sido la primera expulsada de la casa de Gran Hermano VIP, el programa estrella de Mediaset. Su salida de Guadalix de la Sierra ha sido la elegida por los espectadores pero de ella se ha beneficiado y se beneficiará la cadena privada, que puede explotar aún más las rencillas del clan Pantoja durante las próximas semanas.

Empecemos diciendo que en este juego televisivo son todos cómplices. Quienes entran en la casa y se desnudan emocionalmente y quienes dirigen desde fuera lo que allí pasa. También lo son los familiares y los que opinan sobre quienes están encerrados.

En los últimos días Mediaset ha encontrado un filón: cuatro llamadas en directo de Isabel Pantoja madre, que tras años de silencio y de enfrentamiento con la cadena cambiaba de estrategia y daba sus razones. Ahí para la historia de los programas del corazón de la televisión queda esa frase: "Estoy más tranquila con mi hija en un reality que por las calles" o esta otra: "Mis hijos son lo más importante que tengo en mi vida. No tengo ningún problema en que ella esté en un reality (…), pero es cierto que no ha llamado para despedirse de mí. Le he tratado de dar una buena educación, como a mi hijo, y he sufrido muchísimo todo lo que le está pasando porque yo no acepto la vida que está tomando. No acepto que llegue ni a las siete de la mañana, ni a las nueve o a las 11 de una forma u otra. Yo le voy a reñir aunque tenga 22 años y ella lo sabe" .

Ajena a todo lo que de ella se decía, Isa Pantoja habló de su progenitora en la casa. Las cámaras y los micrófonos recogieron sus palabras: "Mi madre es demasiado fría, me mira y me escondo debajo de las piedras".

A esta declaración siguió otra llamada de Pantoja madre: “Te llamo porque te amo, porque te quiero, porque eres mi vida junto con tu hermano y te vengo a dar fuerza con todo el amor del mundo. Estoy aquí siempre, soy la que se muere por ti”.

Ni preparado por los guionistas de Mediaset, el culebrón podía tener mejores elementos. Pero fallaba una cosa: la hija no tenía conocimiento de la primera llamada de la madre. Por eso el jueves en la gala el plato fuerte fue que la expulsada oyera como la cantante criticaba su modo de vida. Noqueada por su salida de la casa, testigo de como su novio entraba en ella, donde coincidirá con su último ligue, la joven descubría lo que ha pasado en las dos semanas que ha estado recluida.

Jamás pensé que podría sentir una pizca de pena por Isa Pantoja aunque ella es, probablemente, la culpable de tener ahora el corazón destrozado por un puñado de euros.