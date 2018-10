¿Cuándo se va a poner límite a la verborrea de los políticos? Es indignante escuchar a Pablo Casado llamar golpista al presidente del Gobierno. Parece que no acepta que Pedro Sánchez ostente ese cargo y por ello insulta con una ligereza que asusta a los ciudadanos demócratas. Y resulta increíble que una persona que pretende ser dirigente del país no sepa distinguir entre democracia y golpe de Estado. Mal perder tiene el Partido Popular y mal futuro para los españoles con una oposición así.

María Isabel Díez Velasco

Burgos

Necesitamos políticos respetuosos de las ideas ajenas y que sepan defender las suyas con actitudes dialogantes. La política no es el arte de la confrontación y del exabrupto, sino el del debate y el acuerdo. Cualquiera que no entienda esto no puede considerarse demócrata.

Carlos Perrela Larrosa

Zaragoza

