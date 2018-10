La polémica de Paula Echevarría: “Maricón el que lo lea”

Paula Echevarría es una de las reinas de Instagram en España con 2,4 millones de seguidores. Tal es su poder de influencia en las redes que muchas firmas la escogen como imagen, pero un resbalón le puede costar caro. En uno de sus últimos stories, que ella ha contado a este periódico maneja sola, la actriz decidió subir un desafortunado chiste. "No confíes en nadie porque cuando menos te lo esperas maricón el que lo lea", escribía en un texto blanco sobre fondo fucsia. Poco después, los comentarios sobre lo inoportuno de su mensaje comenzaron a aparecer bajo las publicaciones de las últimas fotos de su galería.

Ante la avalancha de críticas, Echevarría no tuvo más remedio que intervenir antes de que alguien pudiera sentirse ofendido: "Adoro a los gais, bueno, a los que conozco y me caen bien... Vamos que no es discriminación, es un simple chiste, que últimamente hay que andar con pies de plomo...", se justificaba. Y añadía: "Por si acaso, pido perdón también al plomo... Love is love".

Después de que desapareciera el primer stories con la supuesta broma, una usuaria lamentaba que Echevarría lo hubiera borrado, pero la propia protagonista quiso aclarar que la responsabilidad era de Instagram: "Me lo han quitado, no he sido yo. Censura en un chiste de toda la vida. Pues eso, lo que yo decía".

El 'stories' borrado de Paula Echevarría.

El resbalón de Paula Echevarría se suma al que tuvo hace unos meses con los gitanos. La actriz señaló en una entrevista que comparar sus fotos con las de Dulceida (una de las influencers españolas con más seguidores en redes sociales) "es como comparar a Dios con un gitano". La comunidad gitana protestó por las palabras de la actriz y hasta el bailarín Joaquín Cortés cargó contra ella.

Echevarría también ha sido criticada recientemente por sus vacaciones o por colgar fotos en las que aparece su hija Daniella, de 10 años (fruto de su matrimonio con el cantante David Bustamante) junto a una serie de marcas de moda a las que etiquetó, por lo que algunos la acusaron de usar a la pequeña como reclamo publicitario.