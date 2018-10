Georgina Rodríguez, cada vez más cerca de ser una Kardashian

El pasado 28 de septiembre, durante la Semana de la Moda de París, la reputada directora de moda del diario The New York Times, Vanessa Friedman, colgó una foto en Twitter, algo borrosa, los minutos previos a que arrancara el desfile de Balmain. "Nota: esta NO es una Kardashian. Solo es una invitada del desfile de Balmain. Este viernes a mediodía", escribía la influyente periodista acompañando a la imagen. Esa invitada "no Kardashian" era precisamente Georgina Rodríguez. La modelo y exbailarina, pareja del jugador del fútbol Cristiano Ronaldo, podría haber pasado por ser una de las célebres hermanas, empresarias y carne de televisión.

La confusión de Friedman tenía sentido: por su estilo, su silueta, su pelo y al tratarse de Balmain, uno de los creadores favoritos de las Kardashian, Rodríguez podría haber pasado sin duda por una de ellas. Probablemente, la comparación no habría molestado a la modelo. De hecho, ese parece ser su objetivo estos últimos meses.

Rodríguez, asentada ahora en Italia, parece estar convirtiéndose cada vez más al kardashianismo. En concreto para ser Kim, la mediana y más mediática de la saga, que el domingo 21 de octubre cumplió 38 años. Vestidos ajustados y muy cortos, silueta de reloj de arena, con estrechísima cintura y grandes caderas, cabelleras ultralisas y brillantes, firmas caras y de reconocibles logos... parecen configurar cada vez más el estilo de Rodríguez. Los estampados animales, las mallas ciclistas cortas, las prendas de vinilo, los bolsos en miniatura o los biquinis diminutos son piezas fundamentales de su armario.

El cuerpo de la modelo también ha sufrido una evolución que la acerca a la de la saga televisiva. Aficionada al deporte, su silueta también busca acercarse a la de las hermanas, cuyos métodos en ocasiones extremos son conocidos por su peligrosidad. Por el momento, se ha visto a Rodríguez practicar en las instalaciones de la casa que comparte con su pareja, tanto en Madrid como en Turín, donde viven ahora.

El último de sus acercamientos al estilo de las de Calabasas ha tenido lugar este fin de semana. Rodríguez anunciaba y mostraba a través de sus redes sociales su último cambio de look: su pelo ahora es rubio platino. Aunque quizá no se trate de un tinte: si la foto que colgó el domingo con pantalones ajustados de vinilo negro, altísimas sandalias y pendientes de aro, en la que se leía "Me he vuelto loca. Me he puesto rubia", cosechaba más de 1,2 millones de me gusta, esa misma noche colgaba otra muy similar con lo que parecía un desmentido. "Probando nuevos looks en el mundo virtual. ¿Qué os parece? ¿Rubia o morena?", enseñaba horas después con su pelo del color de siempre.

En cualquier caso, y a la espera de verla en vivo y en directo para comprobar el cambio, ese tinte también se acercaría al que Kim Kardashian ha probado en un par de ocasiones, y que también ha imitado mediante pelucas.

El estilo de vida de Kardashian también parece ser del gusto de la modelo, aunque es complicado llegar al nivel de la estrella mediática, que además de triunfar con su reality show tiene un negocio de maquillaje valorado en millones de dólares (solo en 2016 se calcula que ganó más de 41 millones de euros). Kardashian —sea por los métodos que sea— es mucho más que la esposa de Kanye West, mientras que por ahora Rodríguez parece estar a la sombra de Cristiano Ronaldo, con quien tiene una hija, Alana Martina, de un año, y con quien (como los Kardashian West) forma familia numerosa: el jugador de la Juventus de Turín tiene otros tres hijos.

Aún así, Rodríguez se deja ver en poses y escenarios muy similares a los de Kardashian: en primeras filas de los desfiles, en la cubierta de imponentes barcos o posando en alfombras rojas. Incluso ambas han sido portadas de diferentes revistas mostrando sus siluetas. Eso sí, Rodríguez, con unos nada despreciables 7,6 millones de seguidores, todavía está lejos de los 119 millones de Kardashian. Para empezar, curiosamente, ni siquiera se siguen en redes la una a la otra.